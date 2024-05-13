Martin: "Ducati'ye daha fazla gösterebileceğim bir şey yok"
Jorge Martin, 2025 yılında fabrika MotoGP koltuğunu hak ettiğini Ducati'ye göstermek için daha fazla bir şey yapmasına gerek olmadığını söylüyor.
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Martin, Ducati sürücüleri Francesco Bagnaia ve Marc Marquez ile girdiği mücadeleden galip ayrılarak Fransa Grand Prix'sini kazandı ve beş turun ardından şampiyonadaki liderliğini 38 puana çıkardı.
Pazar günkü galibiyet, cuma günü antrenmanlarda zirveye çıkan, sıralamalarda pole pozisyonunu alan ve cumartesi günü sprint yarışından maksimum puan alan İspanyol sürücü için mükemmel bir hafta sonunu tamamladı.
Ducati şu anda onu gelecek yıl görevdeki Enea Bastianini'nin yerine fabrika takımına mı terfi ettireceğini yoksa onun yerine altı kez şampiyon olan Marquez ile mi anlaşacağını değerlendiriyor.
Ancak Martin, geçmişte elde ettiği sonuçların gelecek yıl Bagnaia'da yer almak için yeterli olduğunu düşündüğünden, mevcut performansının gelecek yıl nerede yarışacağı konusunda bir etkisi olmayacağını düşünüyor.
Le Mans'taki başarısının ardından, "Göstermem gereken bir şey olduğunu sanmıyorum."
Fotoğraf: Marc Fleury
"Geleceğimle ilgili olarak, önümüzdeki yarışlarda olacak şeylerin değişmeyeceğini söyleyebilirim. Kazansam bile, kaza yapsam bile, zaten yapmam gerekeni yaptım ve performansımdan gerçekten mutluyum."
Pazar günkü galibiyetinin Ducati'ye büyük bir mesaj verip vermediğinin sorulması üzerine şunları söyledi: "Elbette ama bunun değişmeyeceğini düşünüyorum."
"Dün neysem Eğer bir karar vermek zorunda kalırlarsa zaten [yeterince] seçme şansları var ve ne olursa olsun iyi olacak."
"Ducati fabrika takımına gitmeyi gerçekten istiyorum ama bilmediğimiz bir nedenden dolayı beni istemezlerse, o zaman yeteneğimi başkalarına gösteririm."
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