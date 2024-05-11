Martin, Ducati'nin MotoGP 2025 için Marquez'i seçmesini anlayışla karşılıyor
Pramac sürücüsü Jorge Martin, Ducati'nin 2025'te kendisini değil de "pazarlama canavarı" olarak tanımladığı Marc Marquez'i tercih etme kararını anlayışla karşılayacağını söyledi.
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Jorge Martin, geçen sene Francesco Bagnaia'nın ardından şampiyonayı ikinci bitirerek fazlasıyla hak ettiğine inandığı fabrika takımına terfiyi Ducati'den koparmak için baskıda bulunuyordu.
Jorge Martin, daha önce fabrika takımına terfi için tek gerçekçi rakibi olan Enea Bastianini ile mücadele ediyordu. Ancak bu sene Honda fabrika takımından Gresini'ye sürpriz bir geçiş yapan Marc Marquez, bu çekişmeye dahil oldu. Bu durum, Martin'in hayalini gerçekleştirmesini de zorlaştırdı.
MotoGP'deki altı şampiyonluğu ve alt sınıflardaki iki şampiyonluğu sayesinde griddeki en ünlü sürücü olan 31 yaşındaki Marquez hakkında Martin, İspanyol arkadaşının Ducati tarafından 2025'te Bagnaia'nın takım arkadaşı olarak seçilmesinin sürpriz olmayacağını söylüyor.
Marc Marquez'in Ducati koltuğuna oturma ihtimali hakkında konuşan Martin, "Bunu anlayabilirim. Marc Marquez sekiz kez dünya şampiyonu oldu ve pazarlama açısından tam bir canavar."
"Diğer markaların da ne olacağını görmek için beklediğinden eminim, böylece benimle anlaşma yapma ihtimalleri var ve bu durum beni rahatlatıyor. Ne olursa olsun motorsuz kalmayacağım ve iyi seçeneklerim olacak." dedi.
Martin 2023'te Pramac'tan yükselmek için yarışıyordu ancak, Gresini'de İtalyan takımını etkileyen Bastianini onun yerine tercih sebebi oldu.
Ayrıca Martin, kontratı gereği 2023 şampiyonluğunu kazanarak doğrudan fabrika takımına geçiş hakkı alabilirdi ancak şampiyonayı 39 puan geride tamamlayarak bu fırsatı kaçırdı.
Martin, geleceği hakkında yaşadığı belirsizliğin kendisi için yeni bir şey olmadığını belirtti.
"Buna alıştım. Son üç yıldır hep böyleydim; ben gidersem, başka biri giderse... Bu durum beni etkilemeyen bir şey haline geldi."
"Menajerime, sahip olduğum çevreye ve sahip olduğum fırsatlara güveniyorum. Sakinim ve bir süredir peşinde koştuğumuz bu işin sonucuna yaklaşıyoruz. Umarım iki hafta içerisinde her şey netlik kazanır. O zamana kadar herhangi bir şey söyleyemem."
Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images
Martin daha önce, 2025 yılında Ducati fabrika takımında yer bulamaması halinde farklı bir üretici ile anlaşabileceğini ima etmişti.
Pramac Racing takımı da 2024'ün Martin ile birlikte son sezonları olacağının işaretini verdi.
Ducati'den ayrılma ihtimali ile ilgili, "Şu an bunu düşünmüyorum. Her şey olabilir. Ancak kendimi fabrika Ducati takımında görüyorum." dedi.
Martin, "Bilmiyorum, göreceğiz. Birçok şey olabilir. Belki de bir yıl evde kalmak için ara verebilirim". diye yaptığı şakanın ardından açıklamalarına devam etti.
"Umarım öyle olmaz ama çok uzarsa motorsuz kalacağım. Şimdi sadece yarış kazanmak istiyorum."
"İlk seçeneğim çok net. Eğer bu seçeneği elde edemezsem, diğer seçeneklere yönelirim. Her zaman kazanan bir motosiklet, ya da kazanamadığım takdirde kazanan bir proje arıyorum."
"Şimdilik odaklandığım şey kazanmak ve en iyi motosiklete sahip olmak. Tüm dikkatim burada. Gelecekte neler olabileceği bana bağlı değil."
"Aprilia şu an kazanan bir motosiklet, KTM da öyle. Elbette Honda ve Yamaha da birkaç yıl içinde aynı seviyeye gelecektir. Fakat şu an için gencim ve kazanmak istiyorum." diyerek açıklamalarını sonlandırdı.
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