Martin, Ducati'nin MotoGP 2025 için Marquez'i seçmesini anlayışla karşılıyor

Jorge Martin, geçen sene Francesco Bagnaia'nın ardından şampiyonayı ikinci bitirerek fazlasıyla hak ettiğine inandığı fabrika takımına terfiyi Ducati'den koparmak için baskıda bulunuyordu.

Jorge Martin, daha önce fabrika takımına terfi için tek gerçekçi rakibi olan Enea Bastianini ile mücadele ediyordu. Ancak bu sene Honda fabrika takımından Gresini'ye sürpriz bir geçiş yapan Marc Marquez, bu çekişmeye dahil oldu. Bu durum, Martin'in hayalini gerçekleştirmesini de zorlaştırdı.

MotoGP'deki altı şampiyonluğu ve alt sınıflardaki iki şampiyonluğu sayesinde griddeki en ünlü sürücü olan 31 yaşındaki Marquez hakkında Martin, İspanyol arkadaşının Ducati tarafından 2025'te Bagnaia'nın takım arkadaşı olarak seçilmesinin sürpriz olmayacağını söylüyor.

Marc Marquez'in Ducati koltuğuna oturma ihtimali hakkında konuşan Martin, "Bunu anlayabilirim. Marc Marquez sekiz kez dünya şampiyonu oldu ve pazarlama açısından tam bir canavar."

"Diğer markaların da ne olacağını görmek için beklediğinden eminim, böylece benimle anlaşma yapma ihtimalleri var ve bu durum beni rahatlatıyor. Ne olursa olsun motorsuz kalmayacağım ve iyi seçeneklerim olacak." dedi.

Martin 2023'te Pramac'tan yükselmek için yarışıyordu ancak, Gresini'de İtalyan takımını etkileyen Bastianini onun yerine tercih sebebi oldu.

Ayrıca Martin, kontratı gereği 2023 şampiyonluğunu kazanarak doğrudan fabrika takımına geçiş hakkı alabilirdi ancak şampiyonayı 39 puan geride tamamlayarak bu fırsatı kaçırdı.

Martin, geleceği hakkında yaşadığı belirsizliğin kendisi için yeni bir şey olmadığını belirtti.

"Buna alıştım. Son üç yıldır hep böyleydim; ben gidersem, başka biri giderse... Bu durum beni etkilemeyen bir şey haline geldi."

"Menajerime, sahip olduğum çevreye ve sahip olduğum fırsatlara güveniyorum. Sakinim ve bir süredir peşinde koştuğumuz bu işin sonucuna yaklaşıyoruz. Umarım iki hafta içerisinde her şey netlik kazanır. O zamana kadar herhangi bir şey söyleyemem."