Martin: "Ducati'den ayrılma kararının ardından Pramac ve ben, 'her zamandan' daha yalnızız"

Jorge Martin, 2024 MotoGP sezonundan sonra Ducati'den ayrılmaya hazırlanan Pramac ve kendisinin, önceki yıllara kıyasla "daha yalnız" olduğunu düşünüyor.

Martin, kendisinin ve takımının, şu anda fabrika takımı sürücüsü Francesco Bagnaia'nın şampiyonluk mücadelesine öncelik veriyor gibi görünen Ducati'nin desteğini kaybetmeye başladığını ima etti.

Şimdiye kadar tüm MotoGP kariyerini İtalyan markasıyla geçiren Martin, 2025'ten itibaren çok yıllık bir sözleşme ile Aprilia'ya katılırken, Pramac Yamaha ile bir uydu anlaşması lehine daha uzun bir ortaklığı sona erdiriyor.

İspanyol pilot GPOne'a verdiği demeçte, "Bence Pramac'ta her şey normal, eskisine kıyasla çok fazla bir şey değişmedi. Ancak gelecekteki bu değişiklikler, bizi bir ekip olarak birbirimize daha da yakınlaştırdı."

"Yalnız olduğumuzdan değil ama geçmiş sezonlara göre kesinlikle daha yalnızız. Önceden, Ducati ile devam edeceğimizden emindik, birçok şeyi kolayca aşabilirdik. Şimdi, bir takım olarak %100'ümüzü vermek için daha da fazla birlik olmalıyız." şeklinde konuştu.

Pramac, birkaç yıldır Ducati'nin birincil uydu takımı ve uzun süredir devam eden bağlarının bir parçası olarak fabrika ekipmanlarını ve mühendislerini alıyor.

Martin, doğrudan Ducati'nin maaş bordrosunda yer alıyor ve Ducati'nin Tech3'e gidecek olan Enea Bastianini'nin yerine altı kez şampiyon olan Marc Marquez'e karar vermesinden önce, Bagnaia'nın takım arkadaşı olacak isim olarak görülüyordu.

Jorge Martin, Pramac Racing Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Ancak 26 yaşındaki pilot kariyerinin bir sonraki aşamasını Aprilia ile geçirecek olsa da gelecekte Borgo Panigale'ye dönme ihtimalini de göz ardı etmiyor.

Misano'daki Dünya Ducati Haftası'nda konuşan Martin, 2021'de MotoGP'ye adım attığı zamanı hatırlattı: "Ducati ve Pramac ile güzel bir hikaye oldu. Henüz bu dönemi tamamlamadık ama bence motosikletin ve takımın gelişimiyle geçen yıllar oldu. Birlikte büyüdüğümüzü söyleyebilirim."

"Ben geldiğimde Ducati en iyi motosiklet değildi, [Casey Stoner'ın 2007'deki başarısından bu yana] henüz şampiyonluk kazanmamıştı. Ancak Pecco, Enea Bastianini ve benimle birlikte projenin büyüdüğünü düşünüyorum."

"Devam edememem üzücü ama burada olmaktan mutluyum. Belki bu benim için son Ducati Haftası olmayacak, belki gelecekte geri döneceğim. Ama şu anda durum böyle."