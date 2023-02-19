Martin: "Ducati hangi motoru seçecek bilmiyorum"

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Ducati, 2022 yılında Jorge Martin'e, fabrika sürücüleriyle aynı motosikleti vereceğini açıklamıştı. Ancak geçen yılki ilk testten sonra Bagnaia, son versiyonu bir kenara bırakıp bir önceki (2021) versiyonu tercih etti.

Diğer tarafta Martin, Johann Zarco ve Luca Marini, 2022'deki motorla devam etti.

Şimdi Ducati mühendisleri, Bagnaia'nın kullandığı motordan türetilen ve görünüşe göre çok benzer olan yeni bir 2023 motoru geliştirdiler. Yine de Ducati'nin şu anda hangisini seçeceği hâlâ bir muamma.

Her halükarda Martin, bu yıl mevcut fabrika sürücüleri Bagnaia ve Enea Bastianini ile aynı motora sahip olacak. En azından sözleşmede böyle yazıyor.

Martin geçen hafta Sepang'da yapılan üç günlük testin sonunda şöyle dedi: "2023 motorunda 2022'ye kıyasla büyük bir ilerleme olduğunu fark ettim."

"Elbette fabrika sürücülerinin geçen yıl sahip olduğu motora oranla çok fazla fark yaratmıyor, bu yüzden duyduğum kadarıyla, ikisi arasında seçim yapmakta daha fazla zorluk çekiyorlar çünkü aralarında bariz bir fark yok."

Jorge Martin, Pramac Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Benim için 2023 motorunun daha iyi olduğu açık fakat Portimao'ya hangisiyle gideceğimizi henüz bilmiyorum. Prensipte her şey yeni motora işaret ediyor fakat hâlâ belirsizlikler var, bu yüzden biraz daha beklememiz gerekecek."

Martin'e göre yeni motordaki en büyük gelişme hız ya da güçten ziyade, frenlemede yaşandı.

"Gaz ile arka tekerlek arasındaki bağlantı eskisine oranla daha iyi. motosikletin yönetimini elektronik sistemlere ya da haritalamaya değil, kendime bırakabiliyorum."

"Motosikleti on ya da on beş metre sonra durdurabiliyorum ki bu çok önemli bir şey çünkü geçen yıl en çok bu noktada kaybettim. Sadece frenlemede 0.2-0.3 saniye oynuyordu."

"Şimdi fark ediyorum ki motor size sadece daha hızlı gitme imkanı sağlamıyor; Sonuçta tüm rakipler gelişti ve daha fazla beygir gücüne sahipler, Pazar günü bir Yamaha ile düzlükteydim ve onu geçemedim. Bu kez motorun frenlemeyi ne kadar etkilediğini gördüm. Motor freni ile tekerlekleri az çok durdurabileceğinizi hayal edebilirsiniz ancak bu şekilde yapabileceğimi hiç düşünmemiştim, geçen yılki motora kıyasla arada büyük fark var."