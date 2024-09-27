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MotoGP Endonezya GP

Martin, Ducati aero paketi seçimi konusunda Bagnaia'dan ayrılıyor

MotoGP şampiyonluk rakipleri Endonezya'da Ducatileriyle farklı aero paketlerini tercih etti.

Ollie Barstow
Jorge Martin, Pramac Racing

Jorge Martin, MotoGP'deki şampiyonluk rakibi Francesco Bagnaia'nın aksine Ducati'nin en son aerodinamik paketini kullanmaya karar verdi. Bu durum, Endonezya Grand Prix'sindeki ilk günün ardından belli oldu.

Sezonun bitmesine altı yarış kala Pramac Ducati sürücüsü Martin, beş denizaşırı yarışın ilki olan Endonezya'ya 24 puanlık bir avantajla şampiyon Bagnaia'nın önünde geldi.

Ducati motorunu kullanan ikili arasında sezon boyunca gidip gelen bir momentum yaşanırken, Martin son yarışlara girerken Ducati'nin kendisine bir avantaj sağlayacak herhangi bir güncellemesini denemeye istekli olduğunu belirtti.

Bu doğrultuda Martin, Ducati'nin revize edilmiş bir kaporta içeren son aero paketini kullanmaya devam edeceğini söyledi. Ancak Bagnaia, Misano'da denedikten sonra GP24'ünde bu paketi kullanmamaya karar verdi. Martin, yeni paket hakkında düşüncelerini şu şekilde dile getirdi:

İspanyol pilot, yeni paketle ilgili görüşlerine yanıt olarak, “Beğendim.”

“Biraz daha kötü dönüyor ama virajlara biraz daha hızlı girebildiğimi ve daha fazla hız yapabildiğimi hissediyorum. Viraj hızı, kesinlikle daha iyi ya da daha kötü değil, sadece farklı.”

“Misano'da iyi olduğunu hissettim ve bir noktada ileriye gitmek istiyorum, bu yüzden bunu takalım ve eskisine geri dönmeyelim diyorum.”

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

“Bu paketle hissiyatım artmadı. Virajlara daha hızlı girebiliyorum, sonra belki frenlemenin son kısmında durdurmakta zorlanıyorum, ön tarafta daha fazla kayıyor gibi görünüyor. Ancak hız açısından belki biraz daha hızlı, bu yüzden onu tutuyorum.” dedi.

Bagnaia GP24'ü ile hissiyatını kaybetmemek için yeni aero paketini kullanmayacağını doğruladı: “Kullanmıyorum, hızlı virajlar için kullandılar ama benim için daha kötüydü. Motosiklet hareket ettiğinde kendimi daha iyi hissediyorum.”

Geçen sezon Endonezya'da Pazar günü uzun yarışta rahat bir liderliği kaçırarak elden bırakan Martin, bu yılki ilk antrenman gününde Bagnaia'ya göre daha hızlıydı. Enea Bastianini birinci sırada yer alırken, Martin en hızlı ikinci turu attı ve İtalyan sürücünün sadece 0.040 saniye gerisinde kaldı. Bagnaia ise dördüncü en hızlı zamanı yaptı.

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