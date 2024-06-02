Martin: "Bu ayarlarla Mugello'da rekabetçi olamam"

Şampiyona lideri Martin, Cumartesi günü Mugello'daki sprint yarışında üçüncü giderken motosikletinin kontrolünü kaybetti ve düştü.

Sıralamalarda güçlü olsa da Martin, sprint yarışında düşene kadar pek de parlak bir performans sergilemedi.

Martin'e göre endişe verici olan şey, motosikletin ayarları.

Martin şöyle konuştu: “Çalışmamız gerekiyor çünkü ön tarafı çok fazla kullanıyorum gibi görünüyor."

“Üç turdan sonra lastiklerin sanki 20 tur attığını hissediyordum. Bu kesinlikle iyi değil."

“Yarın için ayarları iyileştirmemiz gerekiyor çünkü bu motosikletle rekabetçi olamam. Bakalım neler olacak."

“Dün akşam bile kullanılmış lastiklerle 1:46.1 attım. Sprint yarışının sonunda %100‘ümle 1:46.4’teydim. Yani bir şeyler kesinlikle yanlış gitti."

“Ayrıca hissiyatım harika değil ve bunun nedenini bilmiyorum."

“Bu yarın için çözmemiz gereken bir şey çünkü dönüş yapmak gerçekten zordu. Pistte Pecco ve Marc'a kıyasla büyük bir fark gördüm.”