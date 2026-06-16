Martin: "Brno'da %100 performans gösteremeyeceğim"

Aprilia sürücüsü Jorge Martin, kazada takım arkadaşı ve şampiyona lideri Marco Bezzecchi'yi de yarış dışı bırakmıştı.

Martin, bu olay nedeniyle pazar günü koşulacak Çekya Grand Prix’sinde çifte uzun tur cezası alacak.

Pistte yapılan tıbbi kontrollerde herhangi bir kırık tespit edilmezken, İspanyol sürücünün sırtında ve sağ ayağında ezilmeler olduğu açıklandı.

Brno hafta sonu öncesinde konuşan Martin, şu ifadeleri kullandı: "Brno sevdiğim bir pist ve aynı zamanda şampiyonanın en ikonik pistlerinden biri."

Jorge Martin, Aprilia Racing Team, Raul Fernandez, Trackhouse Racing, Fermin Aldeguer, Gresini Racing, Marco Bezzecchi, Aprilia Racing Fotoğraf: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"Fiziksel olarak %100 olmayacağım ama zihinsel olarak kesinlikle orada olacağım. İyi bir hafta sonu geçirmek için gereken ekstra katkıyı bu şekilde sağlamaya çalışacağım."

"Son günlerde çok çalıştım ve hafta sonunu sabırsızlıkla bekliyorum."

Kazada etkilenen bir diğer isim olan Marco Bezzecchi’nin sağ bacak ve elinde ezilmeler olduğu bildirildi.

Bezzecchi, Brno öncesinde duygularını şöyle dile getirdi: "Brno'ya gidiyor olmaktan son derece mutluyum. RS-GP26 ile sürüşün özel bir hissiyat verdiği harika bir pist."

"Takımıma yeniden kavuşacak olmak da beni çok mutlu ediyor."

"Balaton'daki pazar günü tüm takım için biraz zor geçti. Onlara yeniden sarılmak, iyi bir hafta sonu geçirmek ve hem eğlenip hem de iyi çalışmak istiyorum."