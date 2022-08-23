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MotoGP / Avusturya GP Haberler

Martin: "Bir tur daha dördüncü kalmaktansa kaza yapmayı tercih ederim"

Avusturya'da son tur kaza yapan Pramac Ducati sürücüsü Jorge Martin, yarışı dördüncü tamamlamaktansa atak yapmayı deneyip kaza yapmayı tercih edeceğini söyledi.

Lewis Duncan
Ekleyen:
Çeviren:
Altay Gök
Martin: "Bir tur daha dördüncü kalmaktansa kaza yapmayı tercih ederim"
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Geçen sene kariyerinin ilk galibiyetini elde ettiği Red Bull Ring'de yine güçlü bir hafta sonu geçiren Martin, son tura girilirken fabrika Ducati sürücüsü Jack Miller ile podyumun son basamağı için mücadele ediyordu.

Ancak ilk virajda arkadan kayma yaşayan ve kendini yerde bulan Martin, daha sonra yarışa dönse de ancak 10. olabildi.

Yarışın ardından konuşan Avustralyalı sürücü, bir tur daha dördüncülükle yetinmektense kaza yapmayı tercih edeceğini söyledi.

Martin, "Belki biraz fazla geç frenlemiş olabilirim."

"Geçiş hazırlığındaydım, normal çizgime geçtim ve buna mecbur kaldığım için Jack'i biraz zorladım, fakat maalesef kaza yaptım. Limitte sürüyordum, fakat podyuma çıkmak istiyorsam yapmam gereken de buydu."

“Bir tur daha dördüncü sırada kalmaya dayanamazdım, bir kez daha dördüncü olacağıma kaza yapmayı tercih ederim. Denemem gerekiyordu."

"Performansımızdan memnunum, yarış içinde iki kez en hızlı turu attım, ayrıca lastikleri korumayı da başardım."

"Genel olarak inanılmaz bir hafta sonuydu, sürekli ilk dörtte yer aldım -bu da her geçen yarış daha da hızlandığımızın göstergesi." dedi.

Miller'ı takip ederken lastik basınçlarındaki herhangi bir değişiklikten etkilenmediğini ekleyen Martin, "Sanmıyorum çünkü sert lastiği tercih ettik, kalan herkesin seçimi yumuşak lastikten yanaydı fakat sert ön lastikle kendime güveniyordum. Bu herhangi bir sorun teşkil etmedi, sadece zoru seçmeye karar verdim." dedi.

Jorge Martin, Pramac Racing

Jorge Martin, Pramac Racing

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

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