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Martin: "Bence sprintte büyük bir cesaret gösterdim"

Pramac'tan Jorge Martin, MotoGP şampiyonluk umutlarını canlı tutmak için hayati önem taşıyan Valensiya Grand Prix sprintini kazanmak için 'büyük bir cesaret gösterdiğini' dile getirdi.

Lewis Duncan
Editör Lewis Duncan
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Jorge Martin, Pramac Racing

Martin gridde 6. sıradan gelerek 2023 sezonundaki 9. sprint galibiyetini elde etti.

Şampiyonluktaki rakibi Francesco Bagnaia'nın orta arka lastiğiyle mücadele ederek ancak 5. olabildiği yarışta Martin, Pazar günkü son yarış öncesinde şampiyona farkını 21 puandan 14 puana indirdi.

Motorsport.com'a konuşan Martin, "Bence harika bir iş çıkardım ve büyük bir cesaret gösterdim çünkü ön ve arka taraftaki hislerim çok kötüydü."

"Ama zafer için savaşmak adına her virajda sınırlarımı zorladım, bu yüzden çok ama çok mutluyum. Yaptığımız işle gurur duymalıyız çünkü yarın ne olacağını bilmiyoruz."

Motosikletteki sorun hakkında ise Martin, şunları söyledi: "Sanırım sabah motosikleti nasıl süreceğimi anladığımı hissediyordum, lastiklerle ilgili herhangi bir sorunum yoktu ve çok hızlıydım."

"Ancak arkada olduğunuzda ve düşündüğünüzden daha fazla zorlamanız gerektiğinde işler gerçekten de karmaşık bir hale geliyor."

"Bence insanların arkasında da her şey ısınıyor ve hiçbir şey çalışmıyor; öndeyken çok daha kolaydı. Kendimi %100 güvende hissetmesem de gerideyken çok daha kötü hissediyorum."

Jorge Martin, Pramac Racing

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Jorge Martin, Pramac Racing

Pazar günkü yarışta Martin nerede bitirirse bitirsin, Bagnaia'nın şampiyonluğu kazanmak için sadece 5. bitirmesi gerekecek.

Bu nedenle, Pramac sürücüsü zafere gitmekten başka çaresi olmadığını söylüyor ve Bagnaia'nın sadece 5. bitirmesi gerektiğinin kendisi için kolay olmayacağını belirtiyor.

Martin, "%100 kazanmaya çalışmalıyım. Onun için de 5. olmak kolay olmayacak çünkü herkes çok hızlı."

"Eğer arkanızda üç ya da dört sürücü olursa işler zorlaşacaktır, bu yüzden yarış sonrasını beklememiz gerekecek." dedi.

Martin ayrıca diğer Ducati sürücülerinin Bagnaia'nın arkasında kalmaları halinde 'onunla mücadeleye girmeyeceklerini' tahmin ediyor.

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