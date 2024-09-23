Martin: "Bastianini'nin hamlesi biraz fazlaydı, beni pist dışına itti"

Jorge Martin, Enea Bastianini'nin Emilia Romagna Grand Prix'sinde liderlik için yaptığı hamlenin kendisini “pist dışına ittiği” için “biraz fazla” olduğunu düşünüyor.

Pramac sürücüsü Martin, Misano MotoGP yarışının son turunda öndeydi, ancak Bastianini’nin 4. virajda yaptığı hamleyle onu geçmesi, Martin’in asfalt kaçış alanına taşıp genişleyerek pist dışına çıkmasına neden oldu.

Piste yeniden dönerken Bastiainini'ye öfkeyle el kol hareketi yapan İspanyol pilot geri çekildi ve ardından Mayıs ayındaki Fransa Grand Prix'sinden bu yana ilk zaferini kaçırarak bitiş çizgisini beş saniye geride ikinci sırada geçti.

Yarış hakemleri, damalı bayrak sonrası yarış sonuçlarını ilan ederken hiçbir sürücüye ceza vermedi.

Martin hayal kırıklığını gösterme şekli için özür dilerken, Ducati fabrika sürücüsünün sınırlarını aştığı ve Misano'da kazanmak için yaptığı geçişin adil olmadığı konusunda kararlıydı.

“Sanırım manevra biraz fazlaydı çünkü beni pistin dışına itti ve karşılık veremedim.”

“Sonrasında anın sıcaklığıyla bazı hareketler yaptım ama neyse. Bence en güçlü olan bendim, zaferi hak ettim ama sorun değil. Bir sonraki yarışta tekrar deneyeceğim.”

“Bence o manevrayı yapmak için yer yoktu. Bunun hakkında konuşmaya devam etmenin pek bir anlamı yok çünkü bu hiçbir şeyi değiştirmeyecek.”

“Ama kesinlikle bu zaferi hak ettiğimi düşünüyorum. Eğer bir hamle yapacaksa, en azından temiz yapsın ve bana dokunmasın.” dedi.

Jorge Martin, Pramac Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Daha sonra yayıncı kuruluş DAZN'a verdiği demeçte şunları ekledi: “Açıkçası Enea galibiyeti hak ediyor, sonuna kadar oradaydı. Ancak o kadar tur liderliği yaptıktan sonra pist dışına atılmak beklediğim bir şey değildi. Ama bu işler böyledir. Yorum yapacak fazla bir şey yok.”

“Enea'nın geçişinden gerçekten memnun değilim ama olan oldu. Ama verdiğim tepki hoşuma gitmedi. Tepkim gereksizdi ve o anki heyecanımla yaptığım hareket için özür dilerim. Ama yine de geçişinin adil olduğunu düşünmüyorum.

“Ne söylediğimin bir önemi yok. Her açıdan eleştirileceğim.”

Geçişin kendisi tartışma yaratırken, Bastianini’nin viraj çıkışında genişlemesi ve Martin’e bakarken pist dışına çıkması da bir hayli tartışma yarattı.

Bu durum, MotoGP'deki yarış kuralları hakkında yarış yönetiminin netlik eksikliğine işaret eden Martin için de bir hayal kırıklığı kaynağı oldu.

Martin, “Üçüncü virajdan oldukça iyi çıktım.”

“Çizgiyi kapattım, böylece kimse bu çizgiye giremedi. Eğer o içeri girseydi, motosikleti kaldırmak zorundaydım ve hatta temas ettik.”

“Eğer pistte kalırsa, o zaman tamam geniş alırdım ve bu sorun değil. Ama o da pist dışına çıktı.”

“Yarış direktörlüğü ile bazen konuşuyoruz ama her zaman net ve tutarlı değil." diye ekledi.