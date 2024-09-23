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MotoGP Emilia-Romagna GP

Martin: "Bastianini'nin hamlesi biraz fazlaydı, beni pist dışına itti"

Jorge Martin, Misano'da zaferin elinden alınmasından memnun değil ve Enea Bastianini'nin yaptığı hamlenin haksız olduğunu düşünüyor.

Rachit Thukral
Rachit Thukral
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Jorge Martin, Pramac Racing
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Francesco Bagnaia, Ducati Takımı
Aleix Espargaro, Aprilia Racing
Franco Morbidelli, Pramac Racing
Aleix Espargaro, Aprilia Racing
Enea Bastianini, Ducati Takımı
Takaaki Nakagami, LCR Honda
Kızlar
Franco Morbidelli, Pramac Racing
Marco Bezzecchi, VR46 Yarış Takımı
Francesco Bagnaia, Ducati Takımı
Fabio Di Giannantonio, VR46 Yarış Takımı
Marc Marquez, Gresini Racing
Kızlar
Francesco Bagnaia, Ducati Takımı
Fabio Di Giannantonio, VR46 Yarış Takımı
Pedro Acosta, Tech3 GASGAS Fabrika Yarışı
Luca Marini, Repsol Honda Takımı
Raul Fernandez, Trackhouse Racing
Maverick Vinales, Aprilia Racing
Fabio Quartararo, Yamaha Fabrika Yarışı
Maverick Vinales, Aprilia Racing
Raul Fernandez, Trackhouse Racing
Jorge Martin, Pramac Racing
Jorge Martin, Pramac Racing
Marc Marquez, Gresini Racing
Francesco Bagnaia, Ducati Takımı
Francesco Bagnaia, Ducati Takımı
Francesco Bagnaia, Ducati Takımı
Francesco Bagnaia, Ducati Takımı
Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing
Alex Marquez, Gresini Racing
Jorge Martin, Pramac Racing
Francesco Bagnaia, Ducati Takım kazası
Francesco Bagnaia, Ducati Takım kazası
Francesco Bagnaia, Ducati Takım kazası
Francesco Bagnaia, Ducati Takım kazası
Francesco Bagnaia, Ducati Takım kazası
Francesco Bagnaia, Ducati Takım kazası
Francesco Bagnaia, Ducati Takım motosikleti
Francesco Bagnaia, Ducati Takım kazası
Alex Rins, Yamaha Fabrika Yarışı
Fabio Quartararo, Yamaha Fabrika Yarışı
Enea Bastianini, Ducati Takımı
Marc Marquez, Gresini Racing
Jorge Martin, Pramac Racing
Raul Fernandez, Trackhouse Racing
Enea Bastianini, Ducati Takımı
Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing
Johann Zarco, LCR Honda, Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing
Jorge Martin, Pramac Racing, Enea Bastianini, Ducati Takımı
Fabio Quartararo, Yamaha Fabrika Yarışı
Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing
Jorge Martin, Pramac Racing, Enea Bastianini, Ducati Takımı
Enea Bastianini, Ducati Takımı
Enea Bastianini, Ducati Takımı
Aleix Espargaro, Aprilia Racing
Marc Marquez, Gresini Racing
Jorge Martin, Pramac Racing
Enea Bastianini, Ducati Ekibi, ekip üyeleriyle birlikte kutlama yapıyor
Enea Bastianini, Ducati Ekibi, ekip üyeleriyle birlikte kutlama yapıyor
Jorge Martin, Pramac Racing, Enea Bastianini, Ducati Takımı, Marc Marquez, Gresini Racing
Enea Bastianini, Ducati Takımı
Enea Bastianini, Ducati Takımı
Marc Marquez, Gresini Racing
Enea Bastianini, Ducati Takımı
Enea Bastianini, Ducati Takımı
Marc Marquez, Gresini Racing
Enea Bastianini, Ducati Takımı
Marc Marquez, Gresini Racing
Jorge Martin, Pramac Racing
Enea Bastianini, Ducati Takımı
Enea Bastianini, Ducati Takımı, Jorge Martin, Pramac Racing
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Enea Bastianini, Ducati Takımı
Enea Bastianini, Ducati Takımı
Francesco Bagnaia, Ducati Takımı, Enea Bastianini, Ducati Takımı, Marc Marquez, Gresini Racing, Jorge Martin, Pramac Racing
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Jorge Martin, Enea Bastianini'nin Emilia Romagna Grand Prix'sinde liderlik için yaptığı hamlenin kendisini “pist dışına ittiği” için “biraz fazla” olduğunu düşünüyor.

Pramac sürücüsü Martin, Misano MotoGP yarışının son turunda öndeydi, ancak Bastianini’nin 4. virajda yaptığı hamleyle onu geçmesi, Martin’in asfalt kaçış alanına taşıp genişleyerek pist dışına çıkmasına neden oldu.

 

Piste yeniden dönerken Bastiainini'ye öfkeyle el kol hareketi yapan İspanyol pilot geri çekildi ve ardından Mayıs ayındaki Fransa Grand Prix'sinden bu yana ilk zaferini kaçırarak bitiş çizgisini beş saniye geride ikinci sırada geçti.

Yarış hakemleri, damalı bayrak sonrası yarış sonuçlarını ilan ederken hiçbir sürücüye ceza vermedi.

Martin hayal kırıklığını gösterme şekli için özür dilerken, Ducati fabrika sürücüsünün sınırlarını aştığı ve Misano'da kazanmak için yaptığı geçişin adil olmadığı konusunda kararlıydı.

“Sanırım manevra biraz fazlaydı çünkü beni pistin dışına itti ve karşılık veremedim.”

“Sonrasında anın sıcaklığıyla bazı hareketler yaptım ama neyse. Bence en güçlü olan bendim, zaferi hak ettim ama sorun değil. Bir sonraki yarışta tekrar deneyeceğim.”

“Bence o manevrayı yapmak için yer yoktu. Bunun hakkında konuşmaya devam etmenin pek bir anlamı yok çünkü bu hiçbir şeyi değiştirmeyecek.”

“Ama kesinlikle bu zaferi hak ettiğimi düşünüyorum. Eğer bir hamle yapacaksa, en azından temiz yapsın ve bana dokunmasın.” dedi.

Jorge Martin, Pramac Racing

Jorge Martin, Pramac Racing

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Daha sonra yayıncı kuruluş DAZN'a verdiği demeçte şunları ekledi: “Açıkçası Enea galibiyeti hak ediyor, sonuna kadar oradaydı. Ancak o kadar tur liderliği yaptıktan sonra pist dışına atılmak beklediğim bir şey değildi. Ama bu işler böyledir. Yorum yapacak fazla bir şey yok.”

“Enea'nın geçişinden gerçekten memnun değilim ama olan oldu. Ama verdiğim tepki hoşuma gitmedi. Tepkim gereksizdi ve o anki heyecanımla yaptığım hareket için özür dilerim. Ama yine de geçişinin adil olduğunu düşünmüyorum.

“Ne söylediğimin bir önemi yok. Her açıdan eleştirileceğim.”

Geçişin kendisi tartışma yaratırken, Bastianini’nin viraj çıkışında genişlemesi ve Martin’e bakarken pist dışına çıkması da bir hayli tartışma yarattı.

Bu durum, MotoGP'deki yarış kuralları hakkında yarış yönetiminin netlik eksikliğine işaret eden Martin için de bir hayal kırıklığı kaynağı oldu.

Martin, “Üçüncü virajdan oldukça iyi çıktım.”

“Çizgiyi kapattım, böylece kimse bu çizgiye giremedi. Eğer o içeri girseydi, motosikleti kaldırmak zorundaydım ve hatta temas ettik.”

“Eğer pistte kalırsa, o zaman tamam geniş alırdım ve bu sorun değil. Ama o da pist dışına çıktı.”

“Yarış direktörlüğü ile bazen konuşuyoruz ama her zaman net ve tutarlı değil." diye ekledi.

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