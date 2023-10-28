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Martin: “Bagnaia’yı yenmeyi takıntı haline getirmedim”

Jorge Martin, rakibi Francesco Bagnaia’nın yedinci sırada bitirdiği Tayland Grand Prix Sprint yarışı öncesinde Sprinti kazanması gerektiğinin farkında olduğunu söyledi. İspanyol sürücü, MotoGP şampiyonluğundaki rakibi Bagnaia’yı yenmeyi takıntı haline getirmediğinin de altını çizdi.

Lewis Duncan
Editör Lewis Duncan
Yardımcı Editör German Garcia Casanovs
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Jorge Martin, Pramac Racing

Pramac takımı sürücüsü Martin, Sprint yarışına pole pozisyonundan başladı ve sezonun yedinci Sprint yarış zaferine ulaşarak Bagnaia ile olan puan farkını 18'e indirdi.

Sprint yarışında yedincilikten daha yukarıya yükselemeyen Bagnaia ise aldığı kötü startın ve Zarco/Marquez mücadelesinin kendisine vakit kaybettirdiğini söyledi.

Martin’in bu Sprint zaferi, yumuşak lastik kumarının başarısız olduğu ve son turda yarış zaferini kaybettiği Avustralya GP ve lider giderken motosikletten düştüğü Endonezya GP'sinin ardından pilota ilaç gibi geldi.

Sprint yarışıyla ilgili açıklamalarda bulunan Martin, şunları söyledi: “Ne zaman ne kadar risk almamız gerektiğini anlamamız gereken bir dönemdeyiz.”

“Bugün Bagnaia’nın yedinci sırada olmasından faydalanarak puan farkını kapatmam gerekiyordu. Ancak onu yenmeyi takıntı haline getirmedim.”

Jorge Martin, Pramac Racing

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Jorge Martin, Pramac Racing

“Elbette her zaman maksimum puanı toplamayı amaçlıyoruz. Risk almam gereken bir durumdayım ve riski sonuna kadar aldım.”

Brad Binder ikinciyken kendimi biraz daha zorlamam gerekiyordu. Kaza yapma ihtimalim bile bulunuyordu ancak güvenli şekilde finişe kadar yarışmayı bildim.”

Martin, Cuma günkü antrenman seanslarından sonra kendisini ana yarışa kıyasla Sprint için daha hazır hissettiğini söyledi. Cumartesi günkü Sprint yarışındaki performanslarını gördüklerinde ise ana yarışın onlar için nasıl geçeceği hakkında fikri olmadığını belirtti.

“Cuma günü düşündüğümde Sprint yarışının benim için nasıl geçeceği belirsizdi çünkü antrenmanlarda hep kullanılmış lastiklerle tur attım.”

“Antrenmanlarda ise Quartararo, Bezzecchi ve Bagnaia’nın yeni lastiklerle olan yüksek temposunu gördüm.”

“Kullanılmış lastiklerle tur atan bir pilot olarak kendi tempomu diğer pilotlarla kıyaslayamadım. Ancak en sonunda rekabetçi olacağımı hissettim.”

“Sprint yarışında ilk turlarda lastiklerimi fazla kullandım ancak sorun değildi. Ancak pazar günkü yarışta ilk turlarda lastiklere daha kibar davranmalı ve lastikleri yarışın sonuna kadar saklamalıyım.”

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