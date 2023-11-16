Martin: "Bagnaia'nın yardım alması umurumda değil"
Pramac'tan Jorge Martin, Francesco Bagnaia'nın 2023 MotoGP şampiyonluk yarışında diğer Ducati sürücüleri tarafından yardım almasının umurunda olmadığını söylüyor.
İspanyol sürücü, Malezya GP'sinde Ducati fabrika takımı sürücüsünün arkasında dördüncü olarak mücadele ettikten sonra bu hafta sonu yapılacak Katar Grand Prix'sine Bagnaia'nın 14 puan gerisinde giriyor.
Bu nedenle Bagnaia, yılın sondan bir önceki turu olan Katar'da Martin'e 23 puan fark atarsa şampiyonluğu kazanabilir.
Bu durum 2023'te sadece bir kez gerçekleşmiş, Bagnaia Portekiz'deki sezon açılışında Martin'den 28 puan fazla almıştı.
Her ikisi de eşit fabrika Ducati motosikletlerine sahip olsalar da, Enea Bastianini Bagnaia'ya yardım etmek için görevlendirilebilir.
Bagnaia bunun için ayrıca geçen hafta şampiyonluk yarışından resmen çekilen VR46 Akademi üyesi Marco Bezzecchi ve Luca Marini'ye de güvenebilir.
Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images
Francesco Bagnaia, Ducati Team, Jorge Martin, Pramac Racing
Martin, Bagnaia'nın Ducati'de kendisinden daha fazla müttefiki olmasından endişe duyup duymadığı sorulduğunda, "Onlar umurumda değil, ben sadece kendimi önemsiyorum."
"%100'ümü verirsem hepsini yenebileceğimi hissediyorum."
"Bu yüzden hafta sonuna ve kendime odaklandım. Birinin ona yardım edip etmeyeceği benim sorunum değil. Bunu kontrol edemem, bu yüzden gerçekten umurumda değil." yanıtını verdi.
Martin, Katar'da her iki sürücünün de üzerinde bir baskı olduğunu kabul ediyor çünkü tek bir hata yaparlarsa şampiyonluğu kaybedecekler.
Martin, "Üstümüzde çok fazla baskı var, bunu hepimiz biliyoruz."
"Gerçekten önemli bir hafta sonu olduğunu hissediyorum çünkü hata yapamayız."
"Eğer bir hata yaparsanız, şampiyonluğu kaybedersiniz. Bu yüzden hızlı olmamız ve aynı zamanda hata yapmamamız gerekiyor. Sanırım gerçekten karmaşık bir hafta sonu olacak." dedi.
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