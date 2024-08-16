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MotoGP Avusturya GP

Martin, Bagnaia-Marquez kadrosunu "patlamış mısırla" seyredecek

Jorge Martín, Ducati'de Francesco Bagnaia ve Marc Márquez arasında yaşanacak mücadeleyi seyretmek için sabırsızlanıyor.

Ezel Tan Germán Garcia Casanova
Jorge Martin, Pramac Racing

Jorge Martin, sergilediği iyi performansa rağmen Ducati fabrika takımına geçemezken, gelecek yıl Francesco Bagnaia'nın yanında Marc Marquez olacak.

Martin yeni sezonda Aprilia için yarışacak ve verdiği son röportajda, Marquez-Bagnaia ikilisi arasındaki olası çatışmaları büyük bir keyifle takip edeceğini ima etti.

Martin şöyle diyor: “Bu süper iyi de olabilir, bir felakete de dönüşebilir."

“Patlamış mısırımı hazırlayacağım ve yeni motosikletimle iyi şekilde çalışacağım.”

Martín şimdiden yeni motosikleti Aprilia'yı yakından takip ettiğini ekliyor.

“Aleix'in Silverstone'da tur rekoru kırması beni motive ediyor. Sonuçta bu, motosikletin rekabetçi olduğu anlamına geliyor."

"Elbette bazı şeyleri geliştirmeleri gerekiyor. Pazar günü henüz tam olarak mücadelede değiller, lastik yönetimi anlamında sorunları var ancak Cumartesi günü bize çok yakınlar."

"Kim bilir? Belki de onlara ihtiyaç duydukları o küçük ekstra şeyi verebilirim."

"Alex'i her gün görüyorum ve pek çok şey hakkında konuşuyoruz. Çok çalıştıklarını biliyorum. Büyümeye devam edip etmeyeceklerini göreceğiz."

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