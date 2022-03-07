Martin: "Bagnaia ile olan kazada, hayatımda ilk kez korktum"

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Martin, pole pozisyonundan başladığı yarışta çok kötü bir kalkış yaptı ve ilk turda sekizinci sıraya kadar geriledi. Bagnaia ise dokuzuncu sıradan 16. sıraya kadar düştü.

Bagnaia kısa sürede rakiplerini geride bırakarak ilk ona girdi. Bir noktada Martin'in ardına gelen Bagnaia, ilk virajda rakibine atak yaptı ancak iç kısımda motosikletinin kontrolünü kaybedip yere düştü. Motosiklet düştükten sonra , hemen yanında yer alan Martin'e çarptı. İki motosikletin arasında kalan Martin, pist dışına savruldu.

Bagnaia, Martin'in yanına gidip kendisinden özür dilerken, İspanyol sürücü bir süre kendisine gelemedi.

Martin sağ elinde biraz ağrı hissettiğini söylerken, kazada ilk kez hayatından endişe duyduğunu belirtti.

Martin, "Sağ elimde epey ağrı var, bu yüzden yarın Barselona'da kontrol ettireceğim. Umarım hiçbir şey kırılmamıştır ve Endonezya'da sorunsuz şekilde yarışabilirim."

"Aslında hayatımda ilk kez korkuya kapıldım çünkü iki motosikletin arasındaydım ve hızla çakıllara doğru ilerliyordum."

"Sanırım Pecco'nun motosikletini elimle ittim ve ağrı da orada oluştu. Sadece baş parmağım ağrıyor ve yarın iyi olup olmadığını kontrol ettirmem gerekiyor." dedi.

Bagnaia ise Martin'i geçmeye çalışırken Ducati'sinin önünü kaybetmesinin "garip" olduğunu belirtti. Ayrıca İspanyol sürücüden özür dilediğini de ekledi.

Bagnaia, "Pozisyonları geri kazanıyordum ama hızım o kadar da yüksek değildi. Hızlanmada çok fazla zaman kaybediyordum ve bunun nedenini anlamamız gerekiyor.

"Jorge'ye yaptığım atakta, frenlemede biraz geç kalsam da çok sert şekilde frenlemedim."

"Yani bu noktada ön tarafın bu şekilde kilitlendiğini görmek oldukça garipti. Sadece Ducati, Pramac ve Jorge'den özür dilemem gerekiyor."

Francesco Bagnaia, Ducati Team after the crash Photo by: MotoGP

Martin, kaza konusunda kızgın olmadığını, daha çok rekabetçi bir pazar günü geçirmemesi nedeniyle sinirlendiğini belirtti. Ayrıca Martin, Ducati'nin rakiplerine kıyasla güçlü olduğu herhangi bir alan görmediğini de ekledi.

"Kazalar bazen oluyor. Bugün kızgınım çünkü rekabetçi değildik."

"Podyum için savaşmayı, hatta bugün galibiyet elde etmeyi bekliyordum ama açıkça tempom yoktu. Bazı sorunlarımız vardı ve bunları anlamamız gerekiyor.

"Aprilia'yı veya Suzuki sürücülerini bile geçemedim, bu yüzden şu anda güçlü noktamızın tam olarak neresi olduğunu bilmiyorum..."

"Bana sorarsanız güçlü bir noktamız yok. Bu yüzden durumu iyi anlamamız ve gelişmeye çalışmamız gerekiyor çünkü bugün kaza yapmasaydım bile yedinci veya sekizinci olabilirdim. Bugün için maksimum buydu."