Martin: "Bagnaia benden daha iyiyse saygı duymalıyım"

MotoGP yıldızları Francesco Bagnaia ve Jorge Martin, şampiyonluk mücadelesinin aralarındaki uyumlu ilişkiyi bozmasına izin vermeyeceklerini söylediler.

Sezon başından beri sürücüler şampiyonluğu için sıkı bir rekabet içinde olan Bagnaia ve Martin, geçtiğimiz hafta sonu Avusturya Grand Prix'sinde Bagnaia'nın elde ettiği iki zaferle birlikte, şampiyonada 5 puan farkla zirvede yer alıyorlar.

Ancak iki sürücü de tıpkı 2023'te olduğu gibi bu yıl da pistte adil bir şekilde mücadele ederken, pist dışında da sözlü bir savaştan kaçınıyorlar.

İkili arasındaki şampiyonluk mücadelesi MotoGP'de daha önce yaşanan bazı rekabetlerle büyük farklılıklar gösteriyor. Örneğin geçmişte Valentino Rossi ile Marc Marquez arasındaki rekabet öyle bir noktaya ulaşmıştı ki, tüm spor dünyasının ilgisini çekmişti.

Bu konu hakkında konuşan iki kez dünya şampiyonu Bagnaia, hem kendisinin hem de Pramac'taki rakibi Martin’in birbirlerine sürücü olarak saygı duyduklarını, bu yüzden MotoGP'deki rekabetlerinin her zaman barışçıl olacağını vurguladı.

"Saygı olduğunda pist içinde savaş pist dışında ise barış olur. Ve bu her zaman saygıyla olur. Birbirimizi çok uzun zamandır tanıyoruz."

"Şampiyona sırasında ilişkilerini değiştiren sürücüleri asla anlayamıyorum. Aynı hedef için mücadele ettiğinizde biraz değiştiğiniz doğru ancak saygı her zaman olmalıdır."

Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Martin, geçen hafta sonu Spielberg'de Bagnaia'ya kaybettiği için kızgın olmadığını söyleyerek, mağlubiyeti olgunlukla karşıladı.

İspanyol sürücü şu anda zor bir durumda çünkü 2025 için Aprilia’ya geçeceğini zaten duyurdu ve bu durum Ducati ile olan ilişkisini karmaşıklaştırıyor.

Ancak Bagnaia'ya duyduğu saygının, Ducati bünyesinde dostane bir mücadele içinde olmalarını sağlayacağını ve 2025'te rakip üreticiler için yarışmaya hazırlanırken bile bu saygının süreceğini umuyor.

Konu ile ilgili Jorge Martin şunları söyledi: "Pecco’nun da dediği gibi daha uzun yıllar boyunca birbirimizle mücadele edeceğiz."

"Elimden gelenin en iyisini yapıyorum ve eğer o benden iyiyse, neden ona kızayım? Bu tamamen saygı meselesi."

"Eğer pistte ve pist dışında her şey saygılıysa, onun zaferi için mutlu bile olurum ve bu ilişkinin hayatımız boyunca böyle devam etmesini umarım."