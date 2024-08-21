Tüm Seriler

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye
MotoGP Avusturya GP

Martin: "Bagnaia benden daha iyiyse saygı duymalıyım"

Bagnaia ve Martin, pistte rakip olsalar da pist dışında birbirlerine büyük saygı duyduklarını vurguladı.

Rachit Thukral
Rachit Thukral
Francesco Bagnaia, Ducati Team, Jorge Martin, Pramac Racing

MotoGP yıldızları Francesco Bagnaia ve Jorge Martin, şampiyonluk mücadelesinin aralarındaki uyumlu ilişkiyi bozmasına izin vermeyeceklerini söylediler.

Sezon başından beri sürücüler şampiyonluğu için sıkı bir rekabet içinde olan Bagnaia ve Martin, geçtiğimiz hafta sonu Avusturya Grand Prix'sinde Bagnaia'nın elde ettiği iki zaferle birlikte, şampiyonada 5 puan farkla  zirvede yer alıyorlar.

Ancak iki sürücü de tıpkı 2023'te olduğu gibi bu yıl da pistte adil bir şekilde mücadele ederken, pist dışında da sözlü bir savaştan kaçınıyorlar.

İkili arasındaki şampiyonluk mücadelesi MotoGP'de daha önce yaşanan bazı rekabetlerle büyük farklılıklar gösteriyor. Örneğin geçmişte Valentino Rossi ile Marc Marquez arasındaki rekabet öyle bir noktaya ulaşmıştı ki, tüm spor dünyasının ilgisini çekmişti.

Bu konu hakkında konuşan iki kez dünya şampiyonu Bagnaia, hem kendisinin hem de Pramac'taki rakibi Martin’in birbirlerine sürücü olarak saygı duyduklarını, bu yüzden MotoGP'deki rekabetlerinin her zaman barışçıl olacağını vurguladı.

"Saygı olduğunda pist içinde savaş pist dışında ise barış olur. Ve bu her zaman saygıyla olur. Birbirimizi çok uzun zamandır tanıyoruz."

"Şampiyona sırasında ilişkilerini değiştiren sürücüleri asla anlayamıyorum. Aynı hedef için mücadele ettiğinizde biraz değiştiğiniz doğru ancak saygı her zaman olmalıdır."

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Martin, geçen hafta sonu Spielberg'de Bagnaia'ya kaybettiği için kızgın olmadığını söyleyerek, mağlubiyeti olgunlukla karşıladı.

İspanyol sürücü şu anda zor bir durumda çünkü 2025 için Aprilia’ya geçeceğini zaten duyurdu ve bu durum Ducati ile olan ilişkisini karmaşıklaştırıyor.

Ancak Bagnaia'ya duyduğu saygının, Ducati bünyesinde dostane bir mücadele içinde olmalarını sağlayacağını ve 2025'te rakip üreticiler için yarışmaya hazırlanırken bile bu saygının süreceğini umuyor.

Konu ile ilgili Jorge Martin şunları söyledi: "Pecco’nun da dediği gibi daha uzun yıllar boyunca birbirimizle mücadele edeceğiz."

"Elimden gelenin en iyisini yapıyorum ve eğer o benden iyiyse, neden ona kızayım? Bu tamamen saygı meselesi."

"Eğer pistte ve pist dışında her şey saygılıysa, onun zaferi için mutlu bile olurum ve bu ilişkinin hayatımız boyunca böyle devam etmesini umarım."

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Resmi: Tayland, 2025 ve 2026 MotoGP sezon açılışlarına ev sahipliği yapacak!
Sonraki haber Bagnaia ve Ducati'nin Avusturya MotoGP zaferi ile kırdığı rekorlar

Öne Çıkan Yorumlar

Rachit Thukral
Daha fazlası
Rachit Thukral
Resmi: Tayland, 2025 ve 2026 MotoGP sezon açılışlarına ev sahipliği yapacak!

Resmi: Tayland, 2025 ve 2026 MotoGP sezon açılışlarına ev sahipliği yapacak!

MotoGP
Resmi: Tayland, 2025 ve 2026 MotoGP sezon açılışlarına ev sahipliği yapacak!
Pol Espargaro, Ducati'nin 2025'ten itibaren MotoGP'deki avantajını kaybedeceğini düşünüyor

Pol Espargaro, Ducati'nin 2025'ten itibaren MotoGP'deki avantajını kaybedeceğini düşünüyor

MotoGP
Avusturya GP
Pol Espargaro, Ducati'nin 2025'ten itibaren MotoGP'deki avantajını kaybedeceğini düşünüyor
Dovizioso, bu hafta Misano'da Yamaha MotoGP motosikletini test edecek

Dovizioso, bu hafta Misano'da Yamaha MotoGP motosikletini test edecek

MotoGP
Dovizioso, bu hafta Misano'da Yamaha MotoGP motosikletini test edecek
Francesco Bagnaia
Daha fazlası
Francesco Bagnaia
Bagnaia: “Ducati GP24, güncellenmemesine rağmen GP23'ün önüne geçti"

Bagnaia: “Ducati GP24, güncellenmemesine rağmen GP23'ün önüne geçti"

MotoGP
Avusturya GP
Bagnaia: “Ducati GP24, güncellenmemesine rağmen GP23'ün önüne geçti"
Martin, Bagnaia-Marquez kadrosunu "patlamış mısırla" seyredecek

Martin, Bagnaia-Marquez kadrosunu "patlamış mısırla" seyredecek

MotoGP
Avusturya GP
Martin, Bagnaia-Marquez kadrosunu "patlamış mısırla" seyredecek
Bagnaia: "Martin'i takip etmeye devam etseydim kaza yapacaktım"

Bagnaia: "Martin'i takip etmeye devam etseydim kaza yapacaktım"

MotoGP
Britanya GP
Bagnaia: "Martin'i takip etmeye devam etseydim kaza yapacaktım"
Ducati Team
Daha fazlası
Ducati Team
Ducati, gelecek yıl sadece üç fabrika motosikleti kullanma kararını savundu

Ducati, gelecek yıl sadece üç fabrika motosikleti kullanma kararını savundu

MotoGP
Ducati, gelecek yıl sadece üç fabrika motosikleti kullanma kararını savundu
Bastianini, Silverstone'da aldığı çift galibiyete rağmen kendini şampiyonluk adayı olarak görmüyor

Bastianini, Silverstone'da aldığı çift galibiyete rağmen kendini şampiyonluk adayı olarak görmüyor

MotoGP
Britanya GP
Bastianini, Silverstone'da aldığı çift galibiyete rağmen kendini şampiyonluk adayı olarak görmüyor
Marquez, "Bagnaia'dan bir şeyler öğrenmeyi" umuyor

Marquez, "Bagnaia'dan bir şeyler öğrenmeyi" umuyor

MotoGP
Marquez, "Bagnaia'dan bir şeyler öğrenmeyi" umuyor

Son Haberler

Albon: "Güncellemeleri test etmek için sabırsızlanıyorum"

Albon: "Güncellemeleri test etmek için sabırsızlanıyorum"

F1 Formula 1
Hollanda GP
Albon: "Güncellemeleri test etmek için sabırsızlanıyorum"
Red Bull: "Kalan tüm çalışanlarımızı takımda tutmaya çalışacağız"

Red Bull: "Kalan tüm çalışanlarımızı takımda tutmaya çalışacağız"

F1 Formula 1
Red Bull: "Kalan tüm çalışanlarımızı takımda tutmaya çalışacağız"
Vasseur: "Hollanda GP'de her şey yine saniyenin yüzde birine bağlı olacak"

Vasseur: "Hollanda GP'de her şey yine saniyenin yüzde birine bağlı olacak"

F1 Formula 1
Hollanda GP
Vasseur: "Hollanda GP'de her şey yine saniyenin yüzde birine bağlı olacak"
Stake F1 takımı, Hollanda GP için ismini değiştirebilir

Stake F1 takımı, Hollanda GP için ismini değiştirebilir

F1 Formula 1
Hollanda GP
Stake F1 takımı, Hollanda GP için ismini değiştirebilir

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye