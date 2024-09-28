Martin: "Hatamın nedenini bilmiyorum"
Jorge Martin, Endonezya'daki sprint mücadelesinde ilk turda yaşadığı kazanın sebeplerini inceleyerek, pazar günü aynı hatayı tekrarlamamak için ders çıkaracağını söyledi.
MotoGP şampiyona lideri Jorge Martin, Endonezya Grand Prix'si sprint yarışının ilk turunda talihsiz bir kaza yaşadı. Martin, yarışa geri dönmeyi başarsa da mücadeleyi 10. sırada tamamladı ve puan alamadı.
Diğer taraftan şampiyonadaki en büyük rakibi Francesco Bagnaia sprint yarışını kazandı ve puan farkını yarıya indirdi.
Sprint yarışının ardından Martin şunları söyledi: "İlk andan itibaren her şey iyiydi ancak lastiği ısıtmakta zorlandım."
"Yarışta çok hızlıyım, bu yüzden galibiyeti bu şekilde kaybetmek can sıkıcı. Ancak yarın başka bir fırsatım olacak, tekrar deneyeceğim."
Martin, 16. virajda yaşadığı kazanın nedenini anlamakta zorlandığını belirterek, "Neden düştüğümü anlamak zor, her şey normal görünüyordu. Eğer değiştirmem gereken bir şey varsa, bunu daha derinlemesine inceleyip yarın aynı hatayı yapmamaya çalışacağım." diye ekledi.
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