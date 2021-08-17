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MotoGP / Avusturya GP Haberler

Martin, Avusturya'daki üçüncülükten galibiyetten daha çok keyif almış

Ekleyen:
, Şef Editör

Pramac Ducati sürücüsü Jorge Martin, yağmurlu biten Avusturya GP'de aldığı üçüncülükten bir hafta önce aynı pistte aldığı ilk MotoGP galibiyetine göre daha çok keyif aldığını söyledi.

Martin, Avusturya'daki üçüncülükten galibiyetten daha çok keyif almış

Martin, 28 turluk yarışın kuru zeminde gerçekleşen ilk 25 turunda sürekli liderlik mücadelesinde yer aldı ve yağmurun başlamasının ardından o da yağmur lastikli motosiklet için pite girdi.

Son tura başladığında 11. sırada olan Martin, o esnada pite gelerek yarışını mahvettiğini düşünmüş ancak damalı bayrağı 3. sırada görmesinin ardından rahatlamış.

Martin, "Yağmur damlaları düşmeye başladığında öndeki grubu yakalamak için çok fazla risk aldım ve geçiş yapmaya başladım."

"Fabio'yu ve aynı zamanda Pecco'yu geçtim ancak onlar podyum pozisyonları için sert bir şekilde mücadele ediyordu."

"Ardından pist tamamen ıslak olunca Marquez ve Pecco'nun pite girdiğini gördüm ve ben de onu denememin gerektiğini düşündüm."

"Ardından bayrak (motosiklet) değişiminde gergindim ve neredeyse kaza yapıyordum. Arka tekerleği kaldırarak durdum. Umarım takımım iyidir çünkü mekanikerlerimden birisinin biraz acısının olduğunu düşünüyorum."

"Ancak yine de, pitten çıktığımda hâlâ 3. sıradaydım."

"Yağmur lastikleriyle gerçekten motosiklet üzerinde durmakta zorlandım. Son tura başladığımda 11. sıradaydım ve o an 'Lanet olsun, yarışımı mahvettim. Kuru zemin lastiklerinde kalmalıydım' diye düşündüm."

"Ancak ilk virajı döner dönmez, tüm sürücülerin 3. virajda olduğunu gördüm ve o an zorlayıp elimden gelenin en iyisini yapmam gerektiğini düşündüm."

"7. virajda grubu yakaladım. İki virajda 6-7 sürücüyü geçtim."

"Onlardan kaçınmak biraz zordu. Bitiş çizgisini geçtiğimde podyum pozisyonundaydım ve çok etkilenmiştim. Çok mutluydum, hatta geçen hafta sonundan bile mutluydum çünkü bunu beklemiyordum."

"Şimdi dönüp geçen haftaları anlamam lazım çünkü iki podyum ve iki pole pozisyonu aldım. Bu inanılmaz." dedi.

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