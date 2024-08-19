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MotoGP Avusturya GP

Martin: "Bagnaia, Avusturya GP'sini domine etmesine rağmen benden daha hızlı değil"

Francesco Bagnaia, Spielberg'deki Avusturya Grand Prix'sinde bu sezon 7'inci galibiyetini aldı ancak Jorge Martin, kendisinin de onun kadar hızlı olduğunu düşünüyor.

Rachit Thukral
Rachit Thukral
Francesco Bagnaia, Ducati Team, Jorge Martin, Pramac Racing

Pramac sürücüsü Jorge Martin, Francesco Bagnaia'nın Pazar günü MotoGP Avusturya Grand Prix'sini domine etmesine rağmen kendisinden daha hızlı olduğuna inanmıyor.

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Martin, Spielberg yarışının ikinci turunda Bagnaia'ya liderliği kaybetti ve sadece yarışın ilk yarısında ona ayak uydurabildi. Ardından İspanyol sürücünün ön lastiği ciddi aşınma belirtileri göstermeye başladı.

Bu durum Ducati fabrika sürücüsünün arayı açarak 2.2s'lik rahat bir zafer elde etmesine ve şampiyonada beş puanlık bir liderlik elde etmesine olanak sağladı.

Bu sonuç, Cumartesi günkü sprint yarışını da kazanan iki kez MotoGP dünya şampiyonu için bir başka güçlü hafta sonu oldu ve 2024'ün ilk 11 grand prix’sinin ardından Pazar yarışlarında Martin'in yediye iki önünde yer alıyor.

Ancak Martin hala Bagnaia ile eşit şartlarda yarıştığında ısrar ediyor ve Avusturya yarışının ilk iki turunda İtalyan'ın fark yarattığına inanıyor.

İspanyol pilot, “Bence hız açısından eşitiz, farkı görmek gerçekten zor.”

“Dün sıralamalarda fark yarattığımızı görebilirsiniz, Pecco ve ben diğerlerinin bir adım önündeyiz.”

Jorge Martin, Pramac Racing, Francesco Bagnaia, Ducati Team

Jorge Martin, Pramac Racing, Francesco Bagnaia, Ducati Team

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

“Geçen sezon olduğu gibi şimdi de gelişmek zor çünkü o benim verilerime sahip, ben de onun verilerine sahibim. Bu yüzden bugün fark yaratmak zor.”

“Bugün fark ilk iki turda lider olmaktı, o bunu benden daha iyi anladı.”

“10 tur boyunca arkadaydım, onu takip etmek oldukça kolaydı. Ancak sonra bir turdan diğerine, tüm o çaba kayboldu çünkü ön lastiğim 'Burada duruyoruz.' dedi. Biraz daha iyi çalışmamız gerekiyor.”

“O benden hızlı değil, ben de ondan hızlı değilim. Ancak strateji üzerinde biraz daha çalışmamız ve yarışları nasıl kazanacağımızı anlamamız gerekiyor.” dedi.

Martin, Bagnaia'nın şu anda MotoGP'de kendisinden daha iyi bir seviyede olduğunu kabul etti, ancak 30 Ağustos-1 Eylül tarihlerinde Aragon'da yapılacak bir sonraki yarışta geri dönüş yapabileceğinden emin.

“Hafta sonu boyunca olan her şeye rağmen mutlu olmalıyım.”

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Francesco Bagnaia, Ducati Team

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

“Hayal kırıklığına uğradım çünkü çok güçlü olduğumuzu hissediyorum, yarışları kazanmak için hiçbir şey eksik değil ama yine de Pecco bu sonucu elde ediyor.”

“Gerçekten hayal kırıklığına uğradım çünkü bugün de kazanma potansiyeline sahip olduğumu hissediyorum. Ancak Pecco şu anda biraz daha iyi görünüyor. Bence iyi bir yarış çıkardım, iyi bir başlangıç yaptım ama ikinci olduğum anda zafer için tüm şansımı kaybettim."

“Genel olarak iyi bir yarış çıkardım, sonlara doğru bile iyi bir tempom vardı. Diğerlerine kıyasla büyük bir fark vardı. Pecco ve ben bir adım önde görünüyoruz."

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“Üst üste ikinci sırada bitirdiğim için daha fazla puan aldım, umarım bir dahaki sefere bu sonucu geliştirebilirim.”

“O zaman bile rekabetçi hissediyorum ve önemli olan %100'ümü vermem ve Aragon'a gidip tekrar denememiz.” diye ekledi.

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