Martin, Avustralya'nın ardından lastik ömrü konusunda endişeli
Jorge Martin, Avustralya GP'sini kaybettikten sonra Tayland Grand Prix'si için yapılan antrenmanlarda yüksek lastik aşınma seviyesini görmenin kendisi için "kolay olmadığını" kabul etti.
Pramac Ducati sürücüsü geçtiğimiz Cumartesi günü Phillip Island'da düzenlenen grand prix'de pole pozisyonunu zafere çevirmek üzereydi ancak yumuşak lastik kumarı geri tepince son turda beşinci sıraya düştü.
Bu durum onu Tayland'a gelirken rakibi Francesco Bagnaia'nın 27 puan gerisine düşürdü. Buna karşı Martin ikinci antrenmanın sonundaki kazaya rağmen, Tayland'da Cuma günü en hızlı isim oldu.
Martin, Cuma günü Buriram'da görülen yüksek lastik aşınmasıyla ilgili endişelerini gerekçe göstererek, sprint için - önceki dört Cumartesi yarışını kazanmış olarak - Pazar günkü ana yarıştan daha hazır olduğunu kabul etti.
Cuma günkü antrenmanlarda tempoyu belirleyen Martin, "Sprint için kendimi Pazar gününden daha hazır hissediyorum."
"Pazar gününün gerçekten uzun bir yarış olacağını düşünüyorum. Phillip Island'da hissettiklerimle buraya gelip lastiklerin çok düştüğünü görmek kolay değil."
"Umarım doğru seçimi yapabiliriz. Rakiplerimizin ne yaptığını anlıyoruz ve umarım biz de benzer bir strateji uygulayabiliriz." dedi.
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Jorge Martin, Pramac Racing
Pramac takım arkadaşı Johann Zarco, Avustralya GP zaferinden bir hafta sonra Cuma günkü antrenman seansının sonunda dördüncü sırada yer aldı.
2023 sezonunun bitmesine sadece dört ayak varken, Zarco'ya Pramac içinde Martin'in şampiyonluk mücadelesine yardımcı olacak takım emirleri hakkında herhangi bir tartışma olup olmadığı soruldu.
Zarco, "Henüz değil, hayır. Ama Martin çok hızlı, bugünkü kazaya rağmen daha önce hızlı bir tur attı."
"Yani, neredeyse benimle ilgilenmeden yarışabilir çünkü şu anda çok çok hızlı ve istediği zaman hızlı olabilir."
"Yani, hayır, yarışçılar arasında bir konuşma ya da Gino'dan [Borsoi, takım menajeri] bize bir işaret yok." şeklinde konuştu.
Bagnaia, Cuma günü Tayland'da Japonya'dan bu yana ilk kez doğrudan Q2'ye girerek fabrika Ducati'siyle günü yedinci sırada tamamladı.
Şampiyona lideri ikinci antrenmanın başında frenleme sorunları yaşadı, ancak aradığı hissi bulamadığını ve ayarlarla uğraşmak yerine motosiklet değiştirmeyi tercih ettiğini belirtti.
Avustralya ve Endonezya'da başarısız olduktan sonra Cuma günü doğrudan Q2'ye girmenin rahatlatıcı olup olmadığı sorulduğunda Bagnaia şunları söyledi: "Sonunda çok rahatladım ama daha çok hissettiklerim için böyle hissettim."
"Sert fren yapabiliyorum, bu çok güzel. Önde sert fren yapma ve motosikletin beni takip etme hissini özlüyordum."
"Bu yüzden çok mutluyum. Ne yazık ki, [ikinci] antrenmanın ilk bölümünde bu sabahki hissi yaşayamadım."
"Arka lastiğim ilk orta lastikte en iyisi değildi ve sağ tarafta yol tutuşla ilgili bazı sorunlar yaşıyordum."
"Ancak hızlı tur için ikinci orta lastiği takar takmaz tekrar harika hissettim, her şey mükemmel gitti."
"İkinci denemede, şanssız bir şekilde, Jorge için sarı bayrak vardı ve ikinci tur zamanında şansım yoktu."
"Ancak 1:29'lara ulaştığımı hissediyorum ve bugün için çok mutluyum."
"[İkinci antrenmanın başındaki problemim] daha çok hissiyatla ilgiliydi çünkü frenlemenin ilk kısmının agresif olmasını tercih ediyorum."
"Bu hisse alışmaya çalışarak zaman kaybetmemek için içeri girip motosikleti değiştirmeye karar verdim."
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