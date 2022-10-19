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Martin: "Avustralya galibiyetini 0.8 saniye ile kaybetmek beni mahvetti"

Pramac Ducati sürücüsü Jorge Martin, MotoGP Avustralya Grand Prix'sinde zaferin sadece 0.884 saniye gerisinde yedinci sırada yer almasının 'onu mahvettiğini' söyledi.

Lewis Duncan
Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Oriol Puigdemont
Çeviren:
Zeynep Taş
Martin: "Avustralya galibiyetini 0.8 saniye ile kaybetmek beni mahvetti"
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İspanyol pilot, pazar günkü 27 turluk Phillip Island yarışına pole pozisyonunda başladı ve podyum savaşından ayrılmadan önce ilk 13 tura liderlik etti.

Martin, lider gruptaki savaşında fark yaratmaya çalışırken fren bölgelerinde zorluk yaşadığını ve bunun, damalı bayrağı yedinci sırada görmesine sebep olduğunu açıkladı.

Martin, "Çok yavaş olduğumu söyleyemem çünkü bir süreliğine birinci sıradaydım ve yarış boyunca ön gruptaydım." dedi.

"Yarışın ilk bölümünde lastikleri yönetiyordum ve sonra biraz zorlamaya başlar başlamaz [Alex] Rins tarafından geçildim."

"Fren noktalarında biraz zayıftım, virajlara girerken daha sert fren yapacak özgüvenim yoktu."

"Bu tür yarışlarda geçmezseniz, geçilirsiniz."

"İşte bu yüzden galibiyetten 0.8 saniye uzaktaydım, beni mahveden şey de bu. Çünkü o kadar yakınsan kazanabilirsin demektir." dedi.

Enea Bastianini, Gresini Racing

Enea Bastianini, Gresini Racing

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Enea Bastianini ise, on beşinci sıradan başlamasına rağmen yarışı Pramac sürücüsünün önünde beşinci sırada bitirdi.

Bastianini, Ducati'sinin ilk turun son virajına gelirken hava yastığının açılması sebebiyle geriye düşmüştü. 

İtalyan'ın beşinci sıraya yükselmesi, Malezya'ya giderken şampiyonluk umutlarının devam edebileceği anlamına geliyor, ancak toplamda 50 puan almanın mümkün olduğu kalan yarışlarda 42 puanlık bir fark kapatmanın zor olacağını kabul ediyor.

Bastianini, "On beşinci sıradan başlamak çok karmaşıktı, ilk tur gerçekten çok garipti çünkü pompalama sebebiyle son virajda hava yastığım açıldı."

"Bu şekilde yaklaşık bir buçuk tur attıktan sonra, her turda kendime güvenim geri geldi ve ön gruba daha da yaklaştım."

"Son üç turda bazı geçişler yapmaya çalıştım, ancak diğer sürücüler çok hızlıydı."

"Beşinci sıra benim için iyi ama yine de çok gergindim. Şampiyonada şansım oldukça azaldı ama neler olacağını göreceğiz. Böyle devam etmem ve %100'ümü vererek pazar günleri hızlı olmam gerekiyor. Bu benim için tek şans." dedi.

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