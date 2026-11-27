MotoGP Valencia GP

Martin: "Aprilia ile sorunlu ilişkim beni daha iyi bir sürücü yaptı"

Jorge Martin, Aprilia ile geçirdiği iki yılı değerlendirdi.

Germán Garcia Casanova Zeynep Taş

Yayın tarihi: 27 Kas 2026 16:10

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Jorge Martin ile Aprilia'nın birlikteliği kısa ancak oldukça yoğun geçen iki yılın ardından bu hafta sonu Valensiya Grand Prix'sinde sona eriyor.

İspanyol sürücü, burada takım arkadaşı Marco Bezzecchi ile dünya şampiyonasında ikincilik için mücadele edecek. Aprilia ise üreticiler şampiyonluğunu kazanmayı hedefliyor.

Basın toplantısı öncesinde Quartararo ile sohbet ettikleri görülen Martin'e, İspanyol basın toplantısında Japon üreticiyle kendisini bekleyen süreç hakkında konuşup konuşmadığı soruldu.

Martin, "Hayır kesinlikle konuşmadık."

“Şu anda bu hafta sonuna odaklanmış durumdayız ve burayı iyi şekilde tamamlamamız gerekiyor."

"Bu yılın son hafta sonunun tadını çıkarmak istiyoruz. Herkes kadar rekabetçiyim ve kazanmak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Elbette dünya şampiyonasını üçüncü yerine ikinci sırada bitirmek daha iyi ancak bu benim için hiçbir şeyi değiştirmeyecek. Her şeyden önce hedefimiz Aprilia'ya şampiyonluğu kazandırmak."

"Aprilia'ya mümkün olan en iyi şekilde veda etmek istiyorum. Buraya ulaşmak için verdiğim mücadelelerin ardından bunu hak ettiğimi düşünüyorum ve bu gerçekten güzel bir an olabilir."

Martin'in Avustralya Grand Prix'sindeki sprint yarışında yaşadığı kazanın ardından sağ elindeki radius kemiğinde kırıkla mücadele ediyor.

Jorge Martin, Aprilia Racing

Fotoğraf: Mirco Lazzari GP / Getty Images

Martin, "Portimao'daki son yarışa kıyasla daha iyi durumda olduğumu düşünüyorum."

“Geçen hafta sonundaki eforun etkilerini birkaç gün boyunca hissettim ve dün günün sonuna kadar genel olarak kendimi iyi hissetmiyordum. Oradaki mücadele oldukça zordu. Ancak şimdi kendimi iyi hissediyorum."

İlk sezonunu sakatlıklar ve sözleşme anlaşmazlığıyla geçiren, ardından 2026'daki ikinci sezonunda başarılı sonuçlar elde eden Martin'in Aprilia ile dönemi oldukça karmaşık geçti.

"Genel olarak, sadece pist üzerinde değil, her açıdan inişli çıkışlı bir süreçti. İlişkimiz zorlu geçti ancak işleri yoluna koymayı başardık. Yıl boyunca birçok kez arkadaş olmamıza gerek olmadığını, kazanmak için birlikte çalışmamızın yeterli olduğunu söyledim. Sonunda ilişkimiz iyi bir noktaya geldi ve bundan mutluyum."

"Bana ihtiyacım olan tüm araçları sağladılar. Onlar da pistte her şeyimi verdiğimi biliyor ve bunun için minnettarlar. Sonuçta benden isteyebilecekleri tek şey de bu."

“Aprilia'dan ayrılırken, buraya geldiğim zamana kıyasla çok daha iyi bir insan olduğumu düşünüyorum. Daha güçlüyüm ve kendime daha fazla güveniyorum. Hayatımda hayal edebileceğimden çok daha fazlasını yapabileceğimi artık biliyorum. Bunun benim için güzel bir dönem olduğunu düşünüyorum ve bu süreci mümkün olan en iyi şekilde tamamlamak istiyorum."

"Açıkçası kendimle gurur duyuyorum çünkü çok güçlü ve dayanıklı bir insanım. Bir yıl önce kendime inanmıyordum, çok fazla şüphem vardı."

"Bütün bunları yeniden şampiyonluk için mücadele edebilecek bir enerjiye dönüştürmek, bunu bin kez daha yapabileceğimi gösterdi. Bundan sonra daha güçlü olacağım ve kendime daha fazla inanacağım. Çünkü bir yıl öncesine kıyasla daha iyi bir insan ve daha iyi bir sürücü olduğumu düşünüyorum."

Jorge Martin, Aprilia Racing Team

Photo by: Jose Breton - Pics Action - NurPhoto - Getty Images

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