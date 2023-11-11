Martin: "Alex Marquez'in sprint performansına inanmak zor"

Yarışa dördüncü sıradan başlayan Marquez, harika bir performans sergiledi ve damalı bayrağı rahat şekilde ilk sırada götürdü.

İspanyol sürücü, yarışın başlarında Francesco Bagnaia ve Martin ile sıkı bir mücadeleye girişti; sonrasında iki isim de Marquez'e yetişmekte zorlandı.

Martin sprinti kazanabileceğini düşünüyordu ancak Marquez'in hızının kendisi için çok iyi olduğunu kabul etti.

Marquez'le mücadele hakkında Martin, "Bugün kazanabileceğimi düşünmüştüm fakat start harika değildi."

"Aslında starttan ziyade frenlemeyle ilgiliydi. İlk virajda güvenli olmak için biraz erken fren yaptım ve dördüncü sıraya geriledim."

"Karışıktı, çünkü Bagnaia'nın yarım saniye farkla önde olduğunu gördüm."

"Bu yüzden tekrar toparlanmak çok zor oldu... Biraz toparlanmıştım ama sonra tekrar tempo kaybettim."

"Yine de Alex bugün inanılmaz hızlıydı, onu takip bile edemedim. Onlar mücadele ettiklerinde Pecco'yu yakalayıp, denedim ve onu geçtim."

"Sonrasında Alex'e yetişmeye çalıştım ama çok hızlıydı. Yine de önemli olan Pecco'dan daha hızlı olmamızdı."

"Şimdi Alex'in motosikletinde ne olduğunu anlamamız gerekiyor çünkü aynı motosikletle bu kadar fark yarattığına inanmak zor. Gerçekten çok iyi sürüyordu." dedi.

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martin, Pramac Racing, Alex Marquez, Gresini Racing

Martin, Bagnaia'nın önünde finiş gördüğü yarışın ardından puan farkını 11'e indirdi.

Şampiyonluk için önemli bir yarış olup olmadığı sorusu üzerine Martin şunları söyledi: "Bu şampiyonlukla ilgili değil. Bugün kazanabileceğimi düşündüm."

"Alex'i geçtiğimde biraz agresifleşti. Fakat o noktada Pecco'dan daha hızlı olduğumu düşündüm ve öyleydim de."

"Bu yüzden onu geçeceğimi ve arayı açacağımı düşündüm. Fakat Alex bugün daha fazlasını yaptı. Bizden daha hızlıydı."

"Ön lastiğe çok güvendiğini gördüm. Ön lastik basıncı söz konusu olduğunda, herhangi bir sorun yaşamış gibi görünmüyordu."

"Hızlı virajların çıkışında çok fazla yol tutuşu vardı ve neredeyse hiç lastik aşınması yaşamadı. Sonuna kadar çok istikrarlıydı."

"Benim tarafımda ise ön lastik basıncı başlangıçta çok yükseldi. Starttan sonra birinci ya da ikinci sırada olmayı bekliyorduk fakat dördüncü sıradaydım. Bu her şeyi karmaşıkaştırdı. Şartlara adapte olmak zorunda kaldım."

"Farklı şekilde sürmeye alıştığımda, Pecco ile aramızdaki farkı kapatıp ondan uzaklaştım."

"En önemli şey buydu. Bana çok yakın kalacağını düşünmüştüm ama öyle olmadı. Bu yüzden mutluyum ve bakalım yarın farkı açabilecek miyiz?"