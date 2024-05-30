Martin, 2025'te Ducati fabrika takımına geçmeye hazırlanıyor!

La Gazzetta dello Sport, perşembe günü yayınladığı bir haberle Jorge Martin'in 2025 yılı için Francesco Bagnaia'nın yeni takım arkadaşı olarak seçildiğini belirtti.

Görünüşe bakılırsa Ducati ile Martin'in menajeri Albert Valera arasındaki görüşmeler son günlerde yoğunlaştı.

Motorsport.com, iki taraf arasındaki sözleşmenin henüz imzalanmadığını ve henüz sonuçlanmayan bir dizi faktörün bir araya gelmesi halinde bu hafta sonu imzalanmasının muhtemel olduğunu öğrendi.

Martín, 2023 MotoGP sezonu öncesinde Ducati fabrika takımına geçmeye çok yakındı fakat İtalyan üretici o dönemde tercihini daha iyi performans gösteren Bastianini'den yana kullandı.

Bastianini'nin geride kalan süre zarfında sakatlıkla boğuşması ve iyi performans gösterememesiyle Ducati, Martin ve Marc Marquez'i değerlendirmeye aldı.

Sezon sonunda kontratı sona erecek Martin, fabrika takımından teklif almaması halinde diğer seçeneklere bakacağını belirtmişti ve kendisine KTM'in ilgisi vardı.

Kaynaklara göre Ducati, Marc Marquez'in de Pramac'ta fabrika destekli güncel bir motosikletle yarışmasını istiyor.

Bu Pramac'ın da Ducati ile olan sözleşmesini en az 2026 sonuna kadar uzatmasını sağlayabilir.

Márquez , Pramac'a geçerse, büyük olasılıkla daha düşük bir maaşa razı olmak zorunda kalacak. Bir Pramac sürücüsü olarak, doğrudan Ducati ile sözleşmesi olacak fakat markanın sadece Martin ve Bagnaia'ya büyük miktarda para ödeyeceği düşünülüyor.

Yine de Márquez, kişisel anlaşmalarını koruyabileceği için daha düşük bir ücrete razı olabilir.

Öte yandan Bastianini'nin de Aprilia'ya geçme ihtimali iyice artmış durumda.