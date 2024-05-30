Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
MotoGP İtalya GP

Martin, 2025'te Ducati fabrika takımına geçmeye hazırlanıyor!

Ducati, 2025 yılı için Jorge Martin'i fabrika takımına alma kararı alırken, Marc Marquez'in de fabrika destekli motosikletle Pramac'ta yarışmasını istiyor.

Ezel Tan
Jorge Martin, Pramac Racing

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

La Gazzetta dello Sport, perşembe günü yayınladığı bir haberle Jorge Martin'in 2025 yılı için Francesco Bagnaia'nın yeni takım arkadaşı olarak seçildiğini belirtti.

Görünüşe bakılırsa Ducati ile Martin'in menajeri Albert Valera arasındaki görüşmeler son günlerde yoğunlaştı.

Motorsport.com, iki taraf arasındaki sözleşmenin henüz imzalanmadığını ve henüz sonuçlanmayan bir dizi faktörün bir araya gelmesi halinde bu hafta sonu imzalanmasının muhtemel olduğunu öğrendi.

Martín, 2023 MotoGP sezonu öncesinde Ducati fabrika takımına geçmeye çok yakındı fakat İtalyan üretici o dönemde tercihini daha iyi performans gösteren Bastianini'den yana kullandı.

Bastianini'nin geride kalan süre zarfında sakatlıkla boğuşması ve iyi performans gösterememesiyle Ducati,  Martin ve Marc Marquez'i değerlendirmeye aldı.

Sezon sonunda kontratı sona erecek Martin, fabrika takımından teklif almaması halinde diğer seçeneklere bakacağını belirtmişti ve kendisine KTM'in ilgisi vardı.

Kaynaklara göre Ducati, Marc Marquez'in de Pramac'ta fabrika destekli güncel bir motosikletle yarışmasını istiyor.

Bu Pramac'ın da Ducati ile olan sözleşmesini en az 2026 sonuna kadar uzatmasını sağlayabilir.

Márquez , Pramac'a geçerse, büyük olasılıkla daha düşük bir maaşa razı olmak zorunda kalacak. Bir Pramac sürücüsü olarak, doğrudan Ducati ile sözleşmesi olacak fakat markanın sadece Martin ve Bagnaia'ya büyük miktarda para ödeyeceği düşünülüyor.

Yine de Márquez, kişisel anlaşmalarını koruyabileceği için daha düşük bir ücrete razı olabilir.

Öte yandan Bastianini'nin de Aprilia'ya geçme ihtimali iyice artmış durumda.

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Mir: "Honda güncellemelerle iki ileri bir geri gidiyor"
Sonraki haber Marquez, Pramac MotoGP'ye geçişi reddetti: "Bu benim için bir seçenek değil”

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Ezel Tan
Sardinya Rallisi: Ogier ilk günün lideri oldu, Tanak takipte

Sardinya Rallisi: Ogier ilk günün lideri oldu, Tanak takipte

WRC
İtalya Rallisi
Sardinya Rallisi: Ogier ilk günün lideri oldu, Tanak takipte
Sardinya Rallisi: Cuma sabahında Ogier lider, Evans lastik patlattı

Sardinya Rallisi: Cuma sabahında Ogier lider, Evans lastik patlattı

WRC
İtalya Rallisi
Sardinya Rallisi: Cuma sabahında Ogier lider, Evans lastik patlattı
Mercedes, Schumacher ve Antonelli ile yeni bir test daha yapacak

Mercedes, Schumacher ve Antonelli ile yeni bir test daha yapacak

Formula 1
Mercedes, Schumacher ve Antonelli ile yeni bir test daha yapacak
Ducati Team
Daha fazlası
Ducati Team
Bagnaia: "Sprint yarışlarında puan kaybetmekten yoruldum"

Bagnaia: "Sprint yarışlarında puan kaybetmekten yoruldum"

MotoGP
Katalonya GP
Bagnaia: "Sprint yarışlarında puan kaybetmekten yoruldum"
Ducati, 2025 MotoGP koltuğuyla ilgili kararını Mugello'da vermeyecek

Ducati, 2025 MotoGP koltuğuyla ilgili kararını Mugello'da vermeyecek

MotoGP
İtalya GP
Ducati, 2025 MotoGP koltuğuyla ilgili kararını Mugello'da vermeyecek
Bagnaia, Barselona'daki sprint kazasıyla nasıl büyük bir fırsatı daha kaybetti?

Bagnaia, Barselona'daki sprint kazasıyla nasıl büyük bir fırsatı daha kaybetti?

MotoGP
Katalonya GP
Bagnaia, Barselona'daki sprint kazasıyla nasıl büyük bir fırsatı daha kaybetti?

Son Haberler

Sardinya Rallisi: Ogier ilk günün lideri oldu, Tanak takipte

Sardinya Rallisi: Ogier ilk günün lideri oldu, Tanak takipte

WRC WRC
İtalya Rallisi
Sardinya Rallisi: Ogier ilk günün lideri oldu, Tanak takipte
Aston Martin, Ferrari'nin teknik direktörü Cardile'nin peşinde!

Aston Martin, Ferrari'nin teknik direktörü Cardile'nin peşinde!

F1 Formula 1
Aston Martin, Ferrari'nin teknik direktörü Cardile'nin peşinde!
Ocon: "Monako'dan sonra çok fazla üzücü mesaj aldım"

Ocon: "Monako'dan sonra çok fazla üzücü mesaj aldım"

F1 Formula 1
Monako GP
Ocon: "Monako'dan sonra çok fazla üzücü mesaj aldım"
Alonso: "Sanchez, Alpine'e büyük katkı sağlayacaktır"

Alonso: "Sanchez, Alpine'e büyük katkı sağlayacaktır"

F1 Formula 1
Alonso: "Sanchez, Alpine'e büyük katkı sağlayacaktır"

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye