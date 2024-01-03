Martin: "2024'te Marquez'i yenmek beni MotoGP'nin en iyilerinden biri yapacak"

Martin, 2023 MotoGP şampiyonluk yarışını fabrika takımı Ducati'den meslektaşı Francesco Bagnaia'nın ardından ikinci sırada tamamlayarak şampiyonluk mücadelesini son ana kadar götürdü.

Pramac sürücüsü 2023 sezonunun ikinci yarısında gridin en iyisiydi ve 2024'e Bagnaia'yı tahtından indirmek için favori olarak başlayacak.

Bununla birlikte, MotoGP'de Ducati içindeki mücadele, sekiz kez Dünya Şampiyonu olan Marc Marquez'in bir yıllık bir motosikletle Gresini'ye gelişiyle bu sezon daha da kızışacak.

Martin, Marquez'in Ducati'ye gelişini teşvik ve bir sürücü olarak MotoGP tarih kitaplarındaki yerini artırmak için 'çok iyi bir fırsat' olarak görüyor.

Martin, geçen ay kendisi hakkında hazırlanan bir DAZN belgeselinin galasında "2024 için hedefimiz Valensiya'ya [liderle] 14 puan farkla değil, tadını çıkarabilecek kadar farkla ulaşmak."

"Bence çok uzun bir sezon olacak, hata yapmak zorunda kalmayacağız. Ayrıca bir teşviğimiz daha var, o da Ducati ile Marc."

"Bu çok ilginç olacak. Benim için bunun çok iyi bir fırsat olduğunu düşünüyorum çünkü sonunda tarihin en iyilerinden birini ya da en iyisini yenme fırsatım var."

"Eğer onu yenmeyi başarırsam, kendimi de tarihin en iyi sürücülerinden biri olarak göreceğim."

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martin, Pramac Racing

Martin şampiyonluğu kazanmış olsaydı, 2024 yılı için Bagnaia ile birlikte otomatik olarak fabrika Ducati takımına terfi edecekti.

Martin, terfisinin gerçekleşmesi ihtimaline karşı Valensiya'daki sezon sonrası test için iki siyah yarış kıyafeti hazırladığını açıkladı.

Martin, "Bunu söyleyebilir miyim bilmiyorum ama Pazar günü Valensiya'da, Pazartesi günü başka bir motosiklete binme ihtimalime karşı iki siyah tulum hazırlamıştım."

"Ama sonuçta ortaya çıkmadı ve artık umurumda değil. Şampiyon olmak için savaştım, Pecco'ya çok yakındım ve bunu Pramac için yaptım."

"Devam etmekten gurur duyuyorum ve onlarla gurur duyuyorum. Başka bir dünya şampiyonluğu için savaşmayı ve kazanmayı hak ettiklerini düşünüyorum." dedi.