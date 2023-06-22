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Martin, 2024'te Ducati'den ayrılmak için 'bir sebep görmüyor'

Jorge Martin, gelecek sezon Ducati'den ayrılmak için herhangi bir sebep görmediğini belirtti.

Lewis Duncan
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Jorge Martin, Pramac Racing

Pramac sürücüsü, geçtiğimiz hafta sonu Almanya Grand Prix'sinde Dünya Şampiyonu Francesco Bagnaia'yı sadece 0.064 saniye farkla geçerek iki yılın ardından ilk zaferini elde etti.

Martin, bu hafta sonu Assen'de yapılacak Hollanda Grand Prix'si öncesinde Bagnaia'nın yalnızca 16 puan gerisinde yer alıyor.

Son birkaç aydır, Martin'in geleceği Yamaha fabrika takımıyla olan bağlantıların devam etmesi nedeniyle tartışma konusuydu.

Martin, Fransa GP'si hafta sonunda; iki yıllık Ducati anlaşmasında bir fabrika takımının kendisine sözleşme teklif etmesi halinde ayrılabileceğini öngören bir maddenin yer aldığını doğruladı.

Ducati sportif direktörü Paolo Ciabatti, yılın başlarında Martin'in İtalyan markadan ayrılacağından şüphe duyduğunu söylemiş; geçen hafta GPone.com'a İspanyol sürücünün 'planlandığı gibi' Pramac tarafından işletilen bir Ducati'de olacağını belirtmişti.

Bu hafta sonu yapılacak Hollanda GP'si öncesinde Martin, geleceği hakkında şunları söyledi: "Şu anda bulunduğum yerden memnunum."

"Değişmek için bir neden görmüyorum. Bir fabrika motosikletim ve benim için çabalayan harika bir takımım var. 2024'ün de aynı şekilde olmasını istiyorum."

Jorge Martin, Pramac Racing

Jorge Martin, Pramac Racing

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Geçen hafta sonu Almanya GP'sini üçüncü sırada tamamlayan Martin'in şu anki Pramac takım arkadaşı Johann Zarco'nun geleceğinin ne olacağı henüz belli değil.

Ek olarak, Autosport bu haftanın başında 2021 Moto3 Dünya Şampiyonu ve mevcut Moto2 lideri Pedro Acosta'nın gelecek sezon KTM ile MotoGP'ye adım atacağını bildirdi. Ancak bunun Tech3 ile mi yoksa yeni bir takımla mı olacağı henüz net değil.

Şu anda Jack Miller, fabrika takımından Brad Binder ve Portekiz'deki ikinci antrenmandan beri sakat durumda olan Tech3'ten Pol Espargaro'nun iki yıllık sözleşmeleri bulunuyor.

Marc Marquez ise, kabus gibi geçen Almanya GP'sinin ardından kendisinin 2024'e kadar HRC ile devam edeceğine dair şüpheler artarken, Honda projesine 'maksimum bağlılık' göstereceğini açıkladı.

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