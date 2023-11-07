Martin, 2024'te Bastianini'nin yerini almasına Ducati'nin karar vermesini istiyor

Eğer bu gerçekleşirse, bu hamle Bagnaia'nın şu anki takım arkadaşı olan ve en azından şu ana kadar fabrika takımında beklentileri karşılayamayan Enea Bastianini'nin ayrılmasına neden olacak.

Bu durum büyük ölçüde sezonun ilk yarısındaki çeşitli sakatlıklardan kaynaklanıyor.

Bastianini, bir önceki yıl Desmosedici ile katıldığı son şampiyonayı üçüncü sırada tamamladıktan sonra, sezonun açılış yarışı olan Portekiz'de kaza yaparak köprücük kemiğini kırdı ve ilk beş yarışta yer alamadı.

İtalya GP'sinde yarışlara geri döndü ancak Barselona'daki ilk virajda tekrar kaza yaptı ve sağ ayak bileği ve bilek kırıkları nedeniyle Misano, Hindistan ve Japonya yarışlarına katılamadı.

Sepang turu öncesinde Bastianini sıralamada 19. sırada ve Ducati ile yarışan 8 sürücü arasında son sırada yer alıyor.

Ducati patronları aylardır Bastianini'nin 2024'te mevcut pozisyonunun garanti olduğunu, çünkü yeteneğini kanıtlamak için bir şansı daha hak ettiğini tekrarlıyorlardı - bu yetenek onun fabrika takımında Jack Miller'ın yerine geçmesine neden oldu.

Ancak birkaç gün önce AS gazetesi, Martin'in 2024 gibi erken bir tarihte, özellikle de uydu takımı Pramac'ta şampiyon olması halinde Ducati'nin bu olasılığı yeniden değerlendirebileceğini öne sürdü.

Autosport'a konuşan bir takım kaynağı, "Ducati'de bugüne kadar bunun hakkında konuşmadık." dedi.

Ancak Bagnaia, Martin ve Bastianini'nin sözleşmelerinin yanı sıra 2024 yılında Yamaha'dan katılan Franco Morbidelli'nin sözleşmesinin de doğrudan Ducati ile bağlantılı olduğu unutulmamalı. Ayrıca Martin'in sözleşmesi 2024 yılının sonunda sona erecek.

Autosport, Martin ve kişisel ekibinin Bastianini'nin yerini almak için Ducati'ye baskı yapmayacağını belirtti.

Martin'in menajeri, Albert Valera Autosport'a şunları söyledi: "Jorge'nin niyeti 2025 ve 2026'da kırmızı fabrika motosikletini güvence altına almak."

"2024'te fabrika takımına gitmek onun harika yılının bir sonucu olacaktır. Ancak bu Ducati'nin elinde ve şu ana kadar bize hiçbir şey söylemediler."

Eğer şampiyonluğu Martin kazanırsa, Ducati'nin yeni şampiyonu fabrika takımına almaya direnmesi zor olacak, Pramac'ta kalması halinde ise Gresini'ye geçmesinin ardından Marc Marquez'e katılma tehdidi ortaya çıkacak.

Aynı zamanda, Bastianini'ye fabrika takımında devamlılığı garanti altına alınmışken onu bırakma kararını açıklamak kolay olmayacaktır, tabi eğer Bastianini bir adım geri atmayı ve rahatlama bulmak için çok fazla baskı olmayan bir takıma geçmeyi uygun görmezse.