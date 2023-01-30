Martin: "2023 sonrası Ducati'den ayrılmaya açığım"

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2021 yılında Ducati'nin uydu takımı Pramac Racing'e katılan Jorge Martin, bu yıl takımdaki üçüncü sezonuna hazırlanıyor.

2018 Moto3 dünya şampiyonunun ilk yılı şaşırtıcı derecede iyiydi fakat yaşadığı sakatlık kendisini epey olumsuz etkiledi. Bu zorluklara rağmen yılı dört podyum ve bir zaferle tamamladı.

Bu sonuçlar 2022 için beklentileri yükseltti ancak her şey istenildiği gibi gitmedi. Martin sezonun son bölümüne kadar beklenen seviyeye ulaşamadı ve dört podyum almasına rağmen tıpkı 2021'de olduğu gibi sezonu 9. bitirdi.

Yılın başındaki kötü sonuçlarının geleceği üzerinde büyük etkisi oldu ve 2023 Ducati fabrika takımı koltuğu için favori olsa da, sonunda bu koltuk daha iyi bir sezon geçiren Enea Bastianini'ye gitti.

Martin bu yıl her ne kadar çok sıcak bakmasa da Pramac adına yarışmaya devam edecek fakat Motorsport.com'un kaynakları, Ducati'nin onu ana takıma çıkarmadığı için tazminat ödeyeceğini ve bunun da Martin'i Ducati bünyesindeki en yüksek maaşlı ikinci sürücü yapacağını öğrendi.

Ayrıca, İspanyol sürücünün sözleşmesi 2024 yılının sonuna kadar devam etse de, Martin'in istemesi halinde bir yıl erken feshedilebilecek.

Jorge Martin, Pramac Racing Photo by: Pramac Racing



Adı 2024 Yamaha koltuğuyla anılan Martin, geleceğiyle ilgili spekülasyonlarla ilgili şöyle dedi: "Sonuçta pazar hareket ediyor ve bir fırsat olduğunda herkes konuşuyor."

"Her şeye açığız. Ducati'de kalmak mı yoksa başka bir takıma gitmek mi? Bu sorunun cevabını vermek için beklememiz gerekiyor ama asıl hedefimiz bu sezona odaklanmak ve mümkünse galibiyetler ve şampiyonluk için mücadele etmek."

"Gelecekte, ne yapacağımızı düşünmek için yeterli zamanımız olacak."

Martin şu anda odağının Pramac olduğunu ve takımın iyi bir yıl geçireceğine güvendiğini dile getirdi.

"Sezona başlamak için sabırsızlanıyorum. Çok rekabetçi olacağımızı düşünüyorum. Keyif alacağınız bir yıl olacak."

"2022 sezonu, bir sürücü olarak olgunlaşmama yardımcı oldu. Yaşananlar hakkında çok daha fazla düşünüyorum ve attığımız tüm adımları anlamaya çalışıyorum."

"Geçen yıl benim için çok zordu ama olumsuz deneyimlerden sonra kendimi geliştiriyorum."

"Çok iyi bir takımım var. İlk kez bir takımla üst üste üç yıl geçireceğim ve bunu sabırsızlıkla bekliyorum. 2021'de hiçbir zaman %100 seviyemde değildim. 2022'nin sonuna doğru kendimi daha iyi hissettim ve bu yıl için kendimi çok daha hazır hissediyorum."

"Mümkün olan en iyi şeyler için savaşmak adına gereken şeye sahip olduğumuzu hissediyorum."

Bu yıl Pramac'ta takım yöneticiliği görevine, Martín'in Aspar ekibiyle geçirdiği yıllardan tanıdığı Gino Borsoi getirildi.

"Gino bize şampiyonluklar kazanma konusunda büyük bir deneyim kazandırabilir. Birbirimizi çok iyi tanıyoruz çünkü dört ya da beş yıl birlikte çalıştık."

Son olarak Johann Zarco hakkında da, "Aramızdaki ilişki çok iyi ama MotoGP'deyiz ve genellikle rakibinize çok fazla yardım etmezsiniz. Fakat birbirimize çok saygı duyuyoruz." açıklamasında bulundu.