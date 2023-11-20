Martin, şampiyonluğunun "kötü bir lastik" tarafından çalındığını düşünüyor

Martin, Cumartesi günü Katar GP'sindeki sprint yarışında Francesco Bagnaia'nın şampiyona liderliğini yedi puana indirdi ve unvan savaşını gelecek hafta Valencia finaline taşıdı.

Ancak Pazar günkü Grand Prix'de Martin başlangıçtan itibaren zorlandı ve kazanan Fabio Di Giannantonio'nun 14.819 sn gerisinde 10. sırada yer alarak ikinci Bagnaia ile arasındaki farkın 21 puana çıkmasına engel olamadı.

Martin bu durumdan 22 turluk yarışın başından itibaren "taş gibi olan" arka lastiği sorumlu tuttu ve lastik tedarikçisinin adını vermeyi reddetse de Michelin'e öfkelendi.

Martin, "Bunu anlamak zor. Sürmeyi unutmuşum gibi görünüyor."

"Sanırım başlangıçta arka lastiğin patinaja düştüğünü gördünüz, taş gibiydi."

"Normalde bu pist kirli olduğunda olur. Ama öyle değildi, çünkü griddeydik ve lastiğin belki 30 turu vardı ama yeni olduğu için yoktu."

"Yani ne olduğunu kendiniz tahmin edebilirsiniz. O noktadan sonra biraz idare etmeye çalıştım ama her virajda arka tarafta kaza yapıyormuş gibi hissettim."

"Böyle bir şampiyonanın, bu kadar harika bir sezonun ardından, çok çalışarak, benden çalınmış gibi hissetmem çok üzücü çünkü bu yarıştan önce bunu yapabileceğimi [kazanabileceğimi] düşünüyordum."

"Şimdi gerçekten çok zor. Yani, her neyse. Bence tam olarak ne olduğunu bilmek zor." dedi.

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martin, Pramac Racing

Martin, sorunun ancak startta ortaya çıktığını ve "üç tur sonra sprintte yaptığı gibi aynı şeyi yapmanın imkansız olduğunu anladığını" söyledi.

Medyaya bilgi verdiği sırada Michelin ile henüz konuşmayan Martin, "bir MotoGP şampiyonasının bir lastik tarafından belirlenmesinin kabul edilemez" olduğunu söyledi.

Cuma günü Katar'da Martin arka tutuş eksikliğinden şikayet ederken, Bagnaia da aynı sorun nedeniyle sprintte zorlandı.

Sorunlu lastikler geçmişte yarışçıların yarışlarını tehlikeye attı, ancak bu sorunu sona erdirmek için ne yapabilecekleri sorulduğunda Martin şöyle cevap verdi: "Bence ne olduğunu bile anlamıyorlar."

"Bir şampiyonaya karar vermek istediklerini düşünmüyorum. Rekabetçi olmak istiyorlar. Sanırım öyle, umarım öyledir, bize aynı koşulları sağlamak istiyorlar."

"Ama bir günde 1,5 saniye hız kaybettim. Sürmeyi unutmadığımı düşünüyorum ve bunun gelecekte tekrarlanmaması için kendilerini geliştirmeleri ve analiz etmeleri gerektiğini düşünüyorum."

"Umarım gelecekte şampiyonluk için mücadele edebilirim ama bugün büyük bir kayıp hissediyorum çünkü artık [şampiyonluğu kazanmak] gerçekten zor."

Martin normal şartlar altında Pazar günü rakiplerini yenebileceğine inanıyor ve 40 dakika içinde hissettiği duyguların "bir ilişki gibi" olduğunu söylüyor.

"Bir noktada gülmeye başladım, çünkü beni pistte yendikleri için değil."

"Aynı koşullarda, inanın bana, bugün onları yenebilirdim. Ama bir noktada hüsrana uğradım, hayal kırıklığına uğradım."

"Büyük bir ilişki gibiydi ama sadece 40 dakika sürdü. Tüm anları yaşadım. Elbette hayal kırıklığına uğradım çünkü bu şampiyonluğu hak ettiğimi düşünüyorum ve bugün büyük bir kısmını kaybettik."

Michelin, Martin'in lastiğine ne olduğunu hâlâ analiz ettiğini ve lastiğin grand prix öncesinde hiç kullanılmadığını söyledi.