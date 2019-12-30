“Marquez’lerden oluşan kadro, Marc’ı daha fazla etkileyebilir”

Jorge Lorenzo’nun emeklilik kararı almasından sonra Honda, Moto2 şampiyonu Alex Marquez’i takıma katmayı tercih etmişti.

Bu kararın verilmesinden bu yana odak noktası, Alex’in kendisini kanıtlayıp kanıtlayamayacağı ve altı kez MotoGP şampiyonu ağabeyi Marc ile sürekli karşılaştırma yapılma baskısına karşı koyup koyamayacağı yönünde.

Ancak Motorsport.com Almanya’ya konuşan üç kez 500cc şampiyonu Rainey, bu benzersiz takım kadrosuyla beraber Marc’ın kaybedebileceği daha fazla şeyi olduğunu düşünüyor.

Rainey, “Takımın bu kararı doğru muydu bilemiyorum. Çünkü Marc’ın, artık kardeşine daha fazla odaklı olacağını ve onun gerekli hıza sahip olmasından emin olacağını düşünüyorum. Bundan önce Marc’ın bunu düşünmesine gerek yoktu.”

“Sadece kendisi hakkında ve nasıl hızlı gideceğini düşünmesi gerekiyordu. Daha sonra farklı bir motosiklette ve farklı bir sınıfta yarışan kardeşine yardım edebiliyordu. Şimdi ise aynı garajdalar, bu farklı bir denge oluşturabilir ve Marc’ı, Alex’ten daha çok etkileyebilir.”

“Alex oldukça aklı başında bir çocuk gibi görünüyor. Çok fazla hata yapmayacaktır, gördüğüm kadarıyla adım adım ilerliyor. Ancak ağabeyinin yanında olmasıyla beraber, motosikletin seviyesinin nerede olduğunu görebilecek. Bu ilginç olacak.”

“Eğer kardeşlerden biri sakatlanırsa, bu diğerini etkileyecek. Tüm aile orada. Bir aile gibi yürütülen bir takımdan bahsediyoruz. Motosiklet yarışlarının en üst seviyesinde iki kardeş, belki de padoktaki en iyi takımda beraber yarışıyor.”

“Ancak Marc’ın yanında başkasını görmeyi tercih ederdim. Çünkü Marc’ı hemen galibiyetler için zorlayacak birini görmek isterdim.”

“Quartararo kötü bir çocuk gibi durmuyor. Eğlenceli olabilirdi. Maverick de kendisini göstermeye başladı. Seçmek için ilk dörtteki sürücülere, daha önce onunla mücadele edebilen birine bakmalısınız diye düşünüyorum.” şeklinde konuştu.