MotoGP
MotoGP
R
MotoGP
Malezya GP
01 Kas
-
03 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Valencia GP
15 Kas
-
17 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
MotoGP / Son dakika

“Marquez’lerden oluşan kadro, Marc’ı daha fazla etkileyebilir”

paylaşım
yorumlar
“Marquez’lerden oluşan kadro, Marc’ı daha fazla etkileyebilir”
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Gerald Dirnbeck
Çeviren: Cem Özel, Editör
30 Ara 2019 13:21

MotoGP efsanelerinden Wayne Rainey, Honda’nın 2020’de sürücü kadrosunu Marquez kardeşlerden oluşturmasını en çok etkileyecek olan ismin Marc Marquez olduğunu düşünüyor.

Jorge Lorenzo’nun emeklilik kararı almasından sonra Honda, Moto2 şampiyonu Alex Marquez’i takıma katmayı tercih etmişti.

Bu kararın verilmesinden bu yana odak noktası, Alex’in kendisini kanıtlayıp kanıtlayamayacağı ve altı kez MotoGP şampiyonu ağabeyi Marc ile sürekli karşılaştırma yapılma baskısına karşı koyup koyamayacağı yönünde.

Ancak Motorsport.com Almanya’ya konuşan üç kez 500cc şampiyonu Rainey, bu benzersiz takım kadrosuyla beraber Marc’ın kaybedebileceği daha fazla şeyi olduğunu düşünüyor.

Rainey, “Takımın bu kararı doğru muydu bilemiyorum. Çünkü Marc’ın, artık kardeşine daha fazla odaklı olacağını ve onun gerekli hıza sahip olmasından emin olacağını düşünüyorum. Bundan önce Marc’ın bunu düşünmesine gerek yoktu.”

“Sadece kendisi hakkında ve nasıl hızlı gideceğini düşünmesi gerekiyordu. Daha sonra farklı bir motosiklette ve farklı bir sınıfta yarışan kardeşine yardım edebiliyordu. Şimdi ise aynı garajdalar, bu farklı bir denge oluşturabilir ve Marc’ı, Alex’ten daha çok etkileyebilir.”

“Alex oldukça aklı başında bir çocuk gibi görünüyor. Çok fazla hata yapmayacaktır, gördüğüm kadarıyla adım adım ilerliyor. Ancak ağabeyinin yanında olmasıyla beraber, motosikletin seviyesinin nerede olduğunu görebilecek. Bu ilginç olacak.”

“Eğer kardeşlerden biri sakatlanırsa, bu diğerini etkileyecek. Tüm aile orada. Bir aile gibi yürütülen bir takımdan bahsediyoruz. Motosiklet yarışlarının en üst seviyesinde iki kardeş, belki de padoktaki en iyi takımda beraber yarışıyor.”

“Ancak Marc’ın yanında başkasını görmeyi tercih ederdim. Çünkü Marc’ı hemen galibiyetler için zorlayacak birini görmek isterdim.”

“Quartararo kötü bir çocuk gibi durmuyor. Eğlenceli olabilirdi. Maverick de kendisini göstermeye başladı. Seçmek için ilk dörtteki sürücülere, daha önce onunla mücadele edebilen birine bakmalısınız diye düşünüyorum.” şeklinde konuştu.

Marc Marquez, Repsol Honda Team, Fabio Quartararo, Petronas Yamaha SRT

Marc Marquez, Repsol Honda Team, Fabio Quartararo, Petronas Yamaha SRT

Photo by: MotoGP

Sonraki haber
Endonezya'daki MotoGP cadde pistinin ilk görüntüsü ortaya çıktı

Önceki haber

Endonezya'daki MotoGP cadde pistinin ilk görüntüsü ortaya çıktı
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Pilotlar Alex Marquez , Marc Marquez Şimdi al
Takımlar Repsol Honda Team
Editör Jamie Klein

Yarış merkezi

Valencia GP

Valencia GP

15 Kas - 17 Kas
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
FP1
Cum 15 Kas
Cum 15 Kas
03:55
09:55
FP2
Cum 15 Kas
Cum 15 Kas
08:10
14:10
FP3
Cmt 16 Kas
Cmt 16 Kas
03:55
09:55
FP4
Cmt 16 Kas
Cmt 16 Kas
07:30
13:30
Q1
Cmt 16 Kas
Cmt 16 Kas
08:10
14:10
Q2
Cmt 16 Kas
Cmt 16 Kas
08:35
14:35
WU
Paz 17 Kas
Paz 17 Kas
03:20
09:20
Yarış
Paz 17 Kas
Paz 17 Kas
08:00
14:00
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Mercedes: "Honda'nın gelişim oranı, Ferrari'nin çok önünde"

2
Formula 1

Ferrari, 2021'de "iki deneyimli pilot" istiyor

1s
3
Formula 1

2019 teknik analiz: Ferrari önce battı, sonra çıktı

4
Formula 1

Honda, Red Bull ile arasındaki "karşılıklı güven ilişkisinden" memnun

3s
5
MotoGP

“Marquez’lerden oluşan kadro, Marc’ı daha fazla etkileyebilir”

47dk

Son Videolar

MotoGP Start Gridi: Valencia GP 00:38
MotoGP

MotoGP Start Gridi: Valencia GP

MotoGP Gridi: Malezya GP 00:38
MotoGP

MotoGP Gridi: Malezya GP

MotoGP Start Gridi: Japonya GP 00:38
MotoGP

MotoGP Start Gridi: Japonya GP

MotoGP Japonya Grand Prix'si - Ön bakış 00:43
MotoGP

MotoGP Japonya Grand Prix'si - Ön bakış

2019 MotoGP Dünya Şampiyonu - Marc Márquez 01:00
MotoGP

2019 MotoGP Dünya Şampiyonu - Marc Márquez

Son Haberler

“Marquez’lerden oluşan kadro, Marc’ı daha fazla etkileyebilir”
MGP

“Marquez’lerden oluşan kadro, Marc’ı daha fazla etkileyebilir”

Endonezya'daki MotoGP cadde pistinin ilk görüntüsü ortaya çıktı
MGP

Endonezya'daki MotoGP cadde pistinin ilk görüntüsü ortaya çıktı

BMW: "MotoGP'ye giriş için gösterilen çabaya değmez"
SBK

BMW: "MotoGP'ye giriş için gösterilen çabaya değmez"

Motorsport.com 2019'un en iyi 20 motosiklet yarışçısı - Toprak Razgatlıoğlu 13. sırada
MGP

Motorsport.com 2019'un en iyi 20 motosiklet yarışçısı - Toprak Razgatlıoğlu 13. sırada

Galeri: 2019 MotoGP sezonunda en çok kaza yapan 10 sürücü
MGP

Galeri: 2019 MotoGP sezonunda en çok kaza yapan 10 sürücü

Program

Formula 1
Biletler
Sağlayan
12 Mar
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.