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MotoGP / Son dakika

Marquez'in yokluğu, diğer MotoGP sürücülerini yarış kazanabileceklerine inandırmış

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Marquez'in yokluğu, diğer MotoGP sürücülerini yarış kazanabileceklerine inandırmış
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Çeviren: Efe Kahya, Editör

Miguel Oliveira, son şampiyon Marc Marquez'in 2020 MotoGP sezonundaki yokluğunun, daha çok sürücünün yarış kazanabileceğine inanmasınına neden olduğunu söyledi.

Honda sürücüsü Marquez, İspanya Grand Prix'sinde yaşadığı kazada sağ kolunu kırdıktan sonra en az iki ay daha pistlerden uzak kalacak. İspanyol pilot, Endülüs GP için geri dönüş yapmaya çalıştığı sırada kolundaki platinum plakayı kırmıştı. 

An itibariyle 2020 sezonunda Petronas Yamaha pilotu Fabio Quartararo, KTM fabrika takımı pilotu Brad Binder ve Tech 3 pilotu Oliveira kariyerlerinin ilk galibiyetlerini alırken, sezonda yarış kazanan dördüncü isim ise Ducati sürücüsü Andrea Dovizioso oldu. 

Buna ek olarak Franco Morbidelli, Joan Mir, Alex Rins, Pol Espargaro ve Jack Miller gibi isimler, ilk beş yarışın sonunda galibiyet için büyük bir savaş verdiler. 

2020 sezonunun beklenmedik doğası sayesinde Steiermark GP sonrası şampiyona sıralamasında ilk 10 içerisinde bulunan sürücüler sadece 35 puan ile ayrılıyor - bu da sezonun aynı bölümünde olan farktan 30 puan daha az. 

Steiermark GP'sinin galibi Oliveira, MotoGP'nin dominant ismi olan Marquez'in yokluğunun, pek çok isim için bir fırsat yaratma sebebi olduğunu, ancak eninde sonunda griddeki farkın daha belirgin olacağına inandığını söyledi.

2020'nin neden bu kadar beklenmedik olduğu sorusunu yanıtlayan Oliveira şunları söyledi: "Bana göre, ki bu sadece benim fikrim - Marquez sezondan çıktığı anda herkes kendini yarışlar ve şampiyonluklar kazanabilecekmiş gibi hissetti. 

"Ve bence bu his hâlâ etkisini gösteriyor."

"Bu yüzden de şampiyonluk savaşında hâlâ net bir favori yok. Ancak bana göre bunu tanımlamak için daha erken bir noktadayız."

"Umarım bir sonraki yarışlarda kimin daha istikrarlı şekilde podyum aldığını ve puan topladığını görebiliriz, çünkü sezon sonunda farkı yaratan etken bu olacak."

"An itibariyle sadece KTM iki farklı sürücü ile birden galibiyet alabilirken, Honda ve Aprilia dışındaki tüm üreticiler podyuma çıkma şansı yakaladı.

Bu sezon, 1982'de premier sınıfa tamamıyla dönüş yapan Honda'nın ilk beş yarışta podyum alamadığı ilk sezon oldu.

An itibariyle Japon üreticinin en başarılı sürücüsü, geçen senenin RC213V motosikletini kullanan ve topladığı 24 puan ile şampiyonada altıncı sırada yer alan LCR Honda pilotu Takaaki Nakagami oldu.

 

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Seri MotoGP
Pilotlar Marc Marquez Şimdi al , Miguel Oliveira
Editör Lewis Duncan

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