Marc Marquez'in yeniden motosiklet sürmesine izin verildi!

Marquez geçtiğimiz sezon Jerez'de gerçekleşen sezonun ilk yarışı olan İspanya GP'si sırasında sağ humerusunu kırdı ve ameliyattan sonra Endülüs GP'sinde yaptığı başarısız geri dönüşten beri motosiklete binemiyor.

Honda sürücüsü kolundan 3 ameliyat geçirdi. Sonuncu ameliyat Aralık ayında gerçekleştirildi ve Ağustos ayında geçirdiği 2. ameliyat sonrasında oluşan enfeksiyondan beri ilk defa iyileşme süreci rayına girdi.

Marquez geçtiğimiz ay düzenlenen, Honda'nın 2021 motosikletinin lansmanı sırasında, Mart ayının sonunda Katar'da gerçekleşecek olan, sezonun ilk yarışına katılma ihtimalinin devam ettiğini söyledi. Hatta İspanyol sürücünün ismi, Katar GP katılımcıları listesine de eklendi.

Autosport/Motorsport.com'un bilgisine göre, doktorlar Marquez'in motosiklet üstünde antrenman yapmaya başlamasına izin vermesinin ardından bu ihtimal daha da olası görünmeye başlamış.

Fakat sezonun ilk yarışına sadece 2 hafta kaldı ve Marquez sezon öncesi testlerine katılamadı. Dolayısıyla son gelişmelere rağmen Marquez'in Katar GP gridinde yer alacağı henüz kesin değil.

Bu haftanın başında Honda'nın yayınladığı bir videoda Marquez iyileşme süreci konusunda şunları söyledi: "Aldığım hisler çok iyi."

"Kısa zaman önce gücüm üstünde çalışmaya başladık fakat çok hızlı ilerleme kat ediyorum."

"Sol ve sağ kolum arasındaki fark gittikçe azalıyor ve kardiyovasküler açıdan hazır görünüyorum."

"Doktorun beni taburcu etmesini ve kaslarım açısından bir motosiklet sürebilecek kadar iyi hissetmeyi bekliyorum."

"Bu anın git gide yaklaştığını hissediyorum."

"Hemen bir MotoGP motosikleti sürmeyeceğim."

"Önce nasıl hissettiğimi görmek adına küçük bir motosikletle başlayacağım, sonrasında eğer iyiysem daha büyük bir pistte daha büyük bir motosiklet süreceğim -Honda CBR1000- ve 300 km/h hızla gitmenin nasıl bir his olduğunu yeniden tadacağım."