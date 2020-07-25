MotoGP
MotoGP
R
MotoGP
Endülüs GP
24 Tem
-
26 Tem
Warm Up:
15 Saat
:
46 Dakika
:
15 Saniye
Tüm programı gör
R
MotoGP
Çek GP
06 Ağu
-
09 Ağu
Sıradaki Etkinlik
11 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Avusturya GP
13 Ağu
-
16 Ağu
Sıradaki Etkinlik
18 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Styrian GP
21 Ağu
-
23 Ağu
Sıradaki Etkinlik
26 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
San Marino GP
10 Eyl
-
13 Eyl
Sıradaki Etkinlik
46 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Emilia-Romagna GP
18 Eyl
-
20 Eyl
Sıradaki Etkinlik
54 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Tayland GP
Biletler
02 Eki
-
04 Eki
Canceled
R
MotoGP
Aragon GP
16 Eki
-
18 Eki
Sıradaki Etkinlik
82 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Teruel GP
23 Eki
-
25 Eki
Sıradaki Etkinlik
89 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Malezya GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
Canceled
R
MotoGP
Avrupa GP
06 Kas
-
08 Kas
Sıradaki Etkinlik
103 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Valensiya GP
13 Kas
-
15 Kas
Sıradaki Etkinlik
110 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Americas GP
Biletler
13 Kas
-
15 Kas
Canceled
R
MotoGP
Arjantin GP
Biletler
20 Kas
-
22 Kas
Canceled
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
MotoGP / Endülüs GP / Son dakika

Marquez'in sürüş tarzını kopyalamak Nakagami'nin gelişimine yardım etmiş

paylaşım
yorumlar
Marquez'in sürüş tarzını kopyalamak Nakagami'nin gelişimine yardım etmiş
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
25 Tem 2020 15:22

LCR Honda MotoGP sürücüsü Takaaki Nakagami, Marc Marquez'in sürüş tarzını kopyaladığını ve bu hafta sonu sahip olduğu güçlü performansta bunun çok büyük bir payı olduğunu söyledi.

Geçen yılki Honda RC213V ile sürüş yapan Nakagami, Marc Marquez'in düşmesi ve LCR'den takım arkadaşı Cal Crutchlow'un sakatlanmasıyla birlikte geçen haftaki Jerez'de en iyi Honda sürücüsü oldu fakat 15. sırada yer aldı.

Sezonun ikinci ayağı için aynı piste geri dönen Japon sürücü, Cuma günü Endülüs GP için aynı piste geri döndü ve ilk seansı sekizinci, ikinci seansı ise birinci bitirdi.

Cumartesi sabahı Fabio Quartararo'nun yarım saniye gerisinde dördüncü en hızlı zamanı yapan Nakagami, sıralama turlarında da sekizinci oldu.

Nakagami, "Geçen hafta sonu, özellikle Pazar günü, bir felaketti, zorlandım. Ne olduğunu anlamak için pek çok şeyi ayarlamayı veya sürüş tarzımı tamamen değiştirmek zorunda kaldık.

"Verilerim tamamen sürüşümle ilgili olduğunu ortaya koyuyor ve Marquez'in sürüşü bunun tam tersi. Bu yüzden tam tersini deniyorum ve daha rahat görünüyor. İlk seanstan itibaren daha az enerji kullanarak motosiklette çok daha kolay şekilde rahat hissediyordum."

"Motosikletin ayarlarında açıkça farklı olan tek bir nokta vardı. Kopyalamakla ilgili değil, ama Honda'nın hangi ayarda daha iyi olduğunu görmek için, biraz Marc’ın tarafını denemekle ilgiliydi."

"Sadece biraz farklı bir ayar, ama sürüş tarzımı tamamen değiştirdim. Marquez'in sürüş tarzını deniyorum. Tamamen kopyalayamıyorum, ama motosikleti yönetme şeklini taklit etmeye çalışıyorum."

"Arka lastiği frenlemede nasıl kullanacağını ve nasıl yöneteceğini, Honda'yı nasıl durduracağını çok iyi biliyor. Bu açık, verilerde de zaten görebiliyorum. Çok fazla arka fren kullanıyor, motosikleti durdurmaya çalışıyor sadece ön lastikle değil, aynı zamanda motosikletin arka tarafıyla da durmaya çalışıyor."

"Bu, en güçlü noktası ve Marc'ı kopyalamaya çalışıyorum. Girişten apekse kadar ilerleme kaydediyorum, bu bana motosiklette daha fazla güven veriyor ve daha az hata yapıyoruz." dedi.

Crutchlow, Nakagami'nin yorumlarından emin değil

Geçen hafta sonu Jerez'deki ısınma turlarında bileğini kıran Crutchlow, takım arkadaşının sözlerini pek de önemsemiyor gibi görünüyor.

"O zaman yarın yarışı kazanmalı!" diyerek espri yapan Crutchlow, “Çünkü Marc'ın verilerine bakarsanız ve aniden Marc gibi sürmeye başlarsanız, o zaman yarışı kazanmalısınız."

"Verilere bakarak [bu kadar zaman] kazanmazsınız. Frenlemede [zaman] kazanmış olabilir, gaza bastığı yerlere bakabilir, ama başkasının tarzını kopyalayamazsınız."

"Bir hafta içinde bir saniye geliştiyseniz, bu sizin kafanızla ilgili olan bir şeydir." dedi.

Marc Marquez, Endülüs GP'den çekildi!

Önceki haber

Marc Marquez, Endülüs GP'den çekildi!
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Etkinlik Endülüs GP
Pilotlar Marc Marquez Şimdi al , Takaaki Nakagami
Takımlar Team LCR
Editör Jamie Klein

Çok Okunanlar Bugün

Canlı: Cem Bölükbaşı, Imola'da piste çıkıyor
Haber video
GENEL GENEL / Son dakika
1s

Canlı: Cem Bölükbaşı, Imola'da piste çıkıyor

GT4 Avrupa Şampiyonası: Cem Bölükbaşı, Imola’da pole pozisyonunda!
GT4 European Series GT4 European Series / Sıralama turları raporu

GT4 Avrupa Şampiyonası: Cem Bölükbaşı, Imola’da pole pozisyonunda!

Haas, Hamilton'ın eleştirilerine rağmen Grosjean'ın arkasında duruyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Haas, Hamilton'ın eleştirilerine rağmen Grosjean'ın arkasında duruyor

Marc Marquez, Endülüs GP'den çekildi!
MotoGP MotoGP / Son dakika
1s

Marc Marquez, Endülüs GP'den çekildi!

F1 tarihinde bugün: Ferrari, Massa'dan Alonso'ya yol vermesini istiyor
Formula 1 Formula 1 / Nostalji

F1 tarihinde bugün: Ferrari, Massa'dan Alonso'ya yol vermesini istiyor

Endülüs MotoGP: Quartararo yine pole pozisyonunda!
MotoGP MotoGP / Sıralama turları raporu
2s

Endülüs MotoGP: Quartararo yine pole pozisyonunda!

Imola, 2021 F1 takviminde de yer almayı umuyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika
1s

Imola, 2021 F1 takviminde de yer almayı umuyor

Haug: "Yarışları sıkıcı yapan Mercedes değil, diğerleri"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Haug: "Yarışları sıkıcı yapan Mercedes değil, diğerleri"

Son Haberler

Marquez'in sürüş tarzını kopyalamak Nakagami'nin gelişimine yardım etmiş
MOTOGP MotoGP / Son dakika
11dk

Marquez'in sürüş tarzını kopyalamak Nakagami'nin gelişimine yardım etmiş

Marc Marquez, Endülüs GP'den çekildi!
MOTOGP MotoGP / Son dakika
1s

Marc Marquez, Endülüs GP'den çekildi!

Endülüs MotoGP: Quartararo yine pole pozisyonunda!
MOTOGP MotoGP / Sıralama turları raporu
2s

Endülüs MotoGP: Quartararo yine pole pozisyonunda!

Endülüs MotoGP 3. antrenman: Vinales lider, Marquez 19. sırada
MOTOGP MotoGP / Antrenman raporu

Endülüs MotoGP 3. antrenman: Vinales lider, Marquez 19. sırada

Çok Okunanlar

1
GENEL

Canlı: Cem Bölükbaşı, Imola'da piste çıkıyor

1s
2
Formula 1

Haas, Hamilton'ın eleştirilerine rağmen Grosjean'ın arkasında duruyor

3
GT4 European Series

GT4 Avrupa Şampiyonası: Cem Bölükbaşı, Imola’da pole pozisyonunda!

4
MotoGP

Endülüs MotoGP: Quartararo yine pole pozisyonunda!

2s
5
MotoGP

Marc Marquez, Endülüs GP'den çekildi!

1s

Son Videolar

1989 MotoGP Amerika GP - Laguna Seca 01:02:09
MotoGP

1989 MotoGP Amerika GP - Laguna Seca

Pramac Ducati 2020 renk düzeni tanıtımı 01:43
MotoGP

Pramac Ducati 2020 renk düzeni tanıtımı

Aprilia 2020 renk düzeni tanıtımı 00:36
MotoGP

Aprilia 2020 renk düzeni tanıtımı

Suzuki 2020 renk düzeni tanıtımı 01:27
MotoGP

Suzuki 2020 renk düzeni tanıtımı

MotoGP™20 Trailer 01:16
MotoGP

MotoGP™20 Trailer

Son Haberler

Marquez'in sürüş tarzını kopyalamak Nakagami'nin gelişimine yardım etmiş
MOTOGP

Marquez'in sürüş tarzını kopyalamak Nakagami'nin gelişimine yardım etmiş

Marc Marquez, Endülüs GP'den çekildi!
MOTOGP

Marc Marquez, Endülüs GP'den çekildi!

Endülüs MotoGP: Quartararo yine pole pozisyonunda!
MOTOGP

Endülüs MotoGP: Quartararo yine pole pozisyonunda!

Endülüs MotoGP 3. antrenman: Vinales lider, Marquez 19. sırada
MOTOGP

Endülüs MotoGP 3. antrenman: Vinales lider, Marquez 19. sırada

Rins: "Benim için 'acılarla dolu' bir gün oldu"
MOTOGP

Rins: "Benim için 'acılarla dolu' bir gün oldu"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.