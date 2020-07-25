Marquez'in sürüş tarzını kopyalamak Nakagami'nin gelişimine yardım etmiş

Geçen yılki Honda RC213V ile sürüş yapan Nakagami, Marc Marquez'in düşmesi ve LCR'den takım arkadaşı Cal Crutchlow'un sakatlanmasıyla birlikte geçen haftaki Jerez'de en iyi Honda sürücüsü oldu fakat 15. sırada yer aldı.

Sezonun ikinci ayağı için aynı piste geri dönen Japon sürücü, Cuma günü Endülüs GP için aynı piste geri döndü ve ilk seansı sekizinci, ikinci seansı ise birinci bitirdi.

Cumartesi sabahı Fabio Quartararo'nun yarım saniye gerisinde dördüncü en hızlı zamanı yapan Nakagami, sıralama turlarında da sekizinci oldu.

Nakagami, "Geçen hafta sonu, özellikle Pazar günü, bir felaketti, zorlandım. Ne olduğunu anlamak için pek çok şeyi ayarlamayı veya sürüş tarzımı tamamen değiştirmek zorunda kaldık.

"Verilerim tamamen sürüşümle ilgili olduğunu ortaya koyuyor ve Marquez'in sürüşü bunun tam tersi. Bu yüzden tam tersini deniyorum ve daha rahat görünüyor. İlk seanstan itibaren daha az enerji kullanarak motosiklette çok daha kolay şekilde rahat hissediyordum."

"Motosikletin ayarlarında açıkça farklı olan tek bir nokta vardı. Kopyalamakla ilgili değil, ama Honda'nın hangi ayarda daha iyi olduğunu görmek için, biraz Marc’ın tarafını denemekle ilgiliydi."

"Sadece biraz farklı bir ayar, ama sürüş tarzımı tamamen değiştirdim. Marquez'in sürüş tarzını deniyorum. Tamamen kopyalayamıyorum, ama motosikleti yönetme şeklini taklit etmeye çalışıyorum."

"Arka lastiği frenlemede nasıl kullanacağını ve nasıl yöneteceğini, Honda'yı nasıl durduracağını çok iyi biliyor. Bu açık, verilerde de zaten görebiliyorum. Çok fazla arka fren kullanıyor, motosikleti durdurmaya çalışıyor sadece ön lastikle değil, aynı zamanda motosikletin arka tarafıyla da durmaya çalışıyor."

"Bu, en güçlü noktası ve Marc'ı kopyalamaya çalışıyorum. Girişten apekse kadar ilerleme kaydediyorum, bu bana motosiklette daha fazla güven veriyor ve daha az hata yapıyoruz." dedi.

Crutchlow, Nakagami'nin yorumlarından emin değil

Geçen hafta sonu Jerez'deki ısınma turlarında bileğini kıran Crutchlow, takım arkadaşının sözlerini pek de önemsemiyor gibi görünüyor.

"O zaman yarın yarışı kazanmalı!" diyerek espri yapan Crutchlow, “Çünkü Marc'ın verilerine bakarsanız ve aniden Marc gibi sürmeye başlarsanız, o zaman yarışı kazanmalısınız."

"Verilere bakarak [bu kadar zaman] kazanmazsınız. Frenlemede [zaman] kazanmış olabilir, gaza bastığı yerlere bakabilir, ama başkasının tarzını kopyalayamazsınız."

"Bir hafta içinde bir saniye geliştiyseniz, bu sizin kafanızla ilgili olan bir şeydir." dedi.