Marquez'in şubat ayında belgeseli çıkıyor

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Perşembe günü yayınlanan Marc Marquez All In isimli belgeselin fragmanından da görüldüğü gibi, belgesel Honda sürücüsünün bu yılın başlarında geçirdiği son ameliyatın ardından Jerez'deki korkunç 2020 kazasının etkilerini hâlâ yaşamaya devam ettiğini anlatıyor.

Belgesel, Marquez'in geri dönüşünü ve Avustralya Grand Prix'sinde 100. podyumunu elde etmesini anlatıyor.

Şubat ayından itibaren 200'den fazla ülke ve bölgede gösterime sunulacak.

Belgeseli duyuran Marquez, "Tek hedefimin en yüksek seviyeye geri dönmek olması zorlu bir yolculuk oldu. Çok çalışmaya değer mi? Bence kesinlikle değer. Bu hikayeye her şey dahil." dedi.

Beş bölümlük belgesel dizinin yapımcılığını Fast Brothers, Red Bull Media House, TBS ve Dorna ile birlikte üstleniyor.

Belgesel hakkındaki basın açıklaması: "Dizi, Marc'ın şimdiye kadarki en kişisel yönünü benzersiz bir şekilde gösteriyor: Ameliyatın riskleri ve kolun iyileşmemesi, motosiklette her zaman olduğu kişi olamama durumu, ailesinin ve arkadaşlarının desteği... Ama hepsinden önemli olarak, zorlukların üstesinden gelme yeteneği ve tekrar bir sürücü gibi hissetmenin ve bir podyuma çıkmanın heyecanını anlatıyor."

"Ayrıca Marquez'i tarihin en iyi sürücülerinden biri yapan kariyerinin önemli anlarını da bize sunuyor."

İspanyol, 2020'deki İspanya Grand Prix'sinde sağ kolunu kötü bir şekilde kırdı ve bu, sakatlığı nedeniyle üç operasyon geçirdiği için sezon dışı kalmasına neden oldu.

İlki, ameliyattan birkaç gün sonra Jerez'de yarışmaya geri dönmeye çalışırken kolundaki plakaya zarar verdiği için başarısız oldu, ikinci ameliyat ise kolunun iyileşmesini engelleyen bir enfeksiyondan dolayı başarısızdı.

2020 kışında üçüncü bir operasyon geçirdi ve bu sebeple 2021 sezonunun ilk iki yarışına katılamadı. Ancak daha sonra geri dönerek üç yarış kazandı.

Marc Marquez, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Bu yılın başlarında ABD'de dördüncü bir ameliyat geçirdi ve Marquez, 2022'de tekrar yarışmayı beklemediğini düşünse de Aragon'da yarışlara geri döndü.

Bu belgesel, Amazon Prime'ın ilk MotoGP belgeseli değil. Mart ayında MotoGP Unlimited adlı dizinin prömiyeri yapılmıştı.

2021 sezonunu kapsayan bu dizi, iki tekerlekli şampiyonanın İspanyol Mediapro şirketi tarafından yürütülen Drive To Survive tarzı sahne arkası belgesel denemesiydi.

Ancak lansman sorunlarla doluydu ve bölümlerin başlangıçta amaçlandığı gibi İngilizce altyazı yerine yalnızca İngilizce dublaj olarak sunulmasına yol açan bir teknik sorun vardı.

Bu, sosyal medyada tepkiye yol açtı ve birçok kişi, Amazon bu sorunu düzeltmeden önce diziyi 'izlenemez' olarak nitelendirdi.

İkinci bir dizi kararı alınmasına rağmen, MotoGP'nin ticari hak sahibi Dorna Sports dizinin 2023'te yayınlanması kararı alarak nisan ayında çekimleri durdurdu.