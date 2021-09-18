Marquez'in Misano'da yağmura ihtiyacı var

Marquez'in geçen sene ciddi bir şekilde sakatladığı sağ kolunun iyileşme süreci beklenenden çok yavaş bir şekilde ilerliyor. 6 kez MotoGP şampiyonu Marquez, hâlâ sağ omzunu istediği gibi kullanamıyor.

Bu durum Marquez'i özellikle saat yönüne olan ve yol tutuşunun yüksek olduğu pistlerde çok zorluyor. Marquez, cuma gününü 0.434 sn geride 9. sırada tamamlarken, tamamen yağmurlu geçen seansta 5. oldu.

Marquez, Honda motosikletinin şu anda yağmurda normalde olduğu kadar güçlü olmadığını söyledi.

Marquez, "Bu sabah daha ilk antrenmana başlar başlamaz 'Kuru zeminde daha az tur atmamız için biraz yağmura ihtiyacımız var' dedim çünkü burası fiziksel açıdan çok zorlayıcı bir pist."

"Yeni asfalt yüzeyi ile yol tutuşu gerçekten yüksek. Bu yüzden her şey daha agresif oluyor."

"Birinci antrenmanda biraz zorlanıyordum ancak öyle olsa bile tur zamanım fena değildi. Yine de göreceğiz. Yağmur altında biraz daha fazla rekabetçi hissettiğimiz doğru ancak yine de yeterli değil."

"Yağmurda bile zorlanıyoruz. Tüm Honda sürücüleri öyle ya da böyle zorlanıyorlar."

"Bunun nedenini anlamalıyız çünkü normalde bu tür koşullarda çok güçlü oluruz." dedi.

Marc Marquez, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Marquez fiziksel sorunlar yaşasa da Honda'nın gelişimine yardımcı olmaya devam ediyor. Marquez, bir kez daha Honda'nın ilk olarak Aragon'a getirdiği güncellenmiş şasiyi denedi.

Marquez, "Aragon'daki gibi aynı plana sahiptik. Aragon'daki iki şasiyi buraya da getirdik ancak buraya daha çok yeniden doğrulamak için getirdik."

"Ancak şanssızdık çünkü çok iyi deneyemedik. Seansın sadece yarısı kuru zeminde gerçekleşti."

"Cumartesi günü Aragon'da kullandığımız şasi üzerinde çalışmaya döneceğiz çünkü artık bunu yapmamız gerekiyor ancak hâlâ emin değiliz. Salı ve çarşamba günü testler olacak. Üzerinde çalışmaya, hazırlamaya ve analize devam edeceğiz."

"Farklı pistlerde, farklı pist yapılarında ve yol tutuş seviyelerinde, gelecek sene için daha iyi anlamak için çalışıyoruz." dedi.