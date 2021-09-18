Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Quartararo, Misano'da ıslak zemindeki "hissiyat eksikliğine" anlam veremiyor Sonraki / Vinales, antrenmanları lider tamamlasa da pozisyonu düşünmüyor
MotoGP / San Marino GP Haberler

Marquez'in Misano'da yağmura ihtiyacı var

Ekleyen:
Çeviren:
Abdullah Çelik
, Şef Editör

Repsol Honda sürücüsü Marc Marquez, Misano'da fiziksel açıdan zorlandığını bu yüzden kuru zemin sürüşünün kısıtlı olması için yağmura ihtiyacının olduğunu söyledi.

Marquez'in Misano'da yağmura ihtiyacı var

Marquez'in geçen sene ciddi bir şekilde sakatladığı sağ kolunun iyileşme süreci beklenenden çok yavaş bir şekilde ilerliyor. 6 kez MotoGP şampiyonu Marquez, hâlâ sağ omzunu istediği gibi kullanamıyor.

Bu durum Marquez'i özellikle saat yönüne olan ve yol tutuşunun yüksek olduğu pistlerde çok zorluyor. Marquez, cuma gününü 0.434 sn geride 9. sırada tamamlarken, tamamen yağmurlu geçen seansta 5. oldu.

Marquez, Honda motosikletinin şu anda yağmurda normalde olduğu kadar güçlü olmadığını söyledi.

Marquez, "Bu sabah daha ilk antrenmana başlar başlamaz 'Kuru zeminde daha az tur atmamız için biraz yağmura ihtiyacımız var' dedim çünkü burası fiziksel açıdan çok zorlayıcı bir pist."

"Yeni asfalt yüzeyi ile yol tutuşu gerçekten yüksek. Bu yüzden her şey daha agresif oluyor."

"Birinci antrenmanda biraz zorlanıyordum ancak öyle olsa bile tur zamanım fena değildi. Yine de göreceğiz. Yağmur altında biraz daha fazla rekabetçi hissettiğimiz doğru ancak yine de yeterli değil."

"Yağmurda bile zorlanıyoruz. Tüm Honda sürücüleri öyle ya da böyle zorlanıyorlar."

"Bunun nedenini anlamalıyız çünkü normalde bu tür koşullarda çok güçlü oluruz." dedi.

Marc Marquez, Repsol Honda Team

Marc Marquez, Repsol Honda Team

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Marquez fiziksel sorunlar yaşasa da Honda'nın gelişimine yardımcı olmaya devam ediyor. Marquez, bir kez daha Honda'nın ilk olarak Aragon'a getirdiği güncellenmiş şasiyi denedi.

Marquez, "Aragon'daki gibi aynı plana sahiptik. Aragon'daki iki şasiyi buraya da getirdik ancak buraya daha çok yeniden doğrulamak için getirdik."

"Ancak şanssızdık çünkü çok iyi deneyemedik. Seansın sadece yarısı kuru zeminde gerçekleşti."

"Cumartesi günü Aragon'da kullandığımız şasi üzerinde çalışmaya döneceğiz çünkü artık bunu yapmamız gerekiyor ancak hâlâ emin değiliz. Salı ve çarşamba günü testler olacak. Üzerinde çalışmaya, hazırlamaya ve analize devam edeceğiz."

"Farklı pistlerde, farklı pist yapılarında ve yol tutuş seviyelerinde, gelecek sene için daha iyi anlamak için çalışıyoruz." dedi.

paylaşım
yorumlar
Quartararo, Misano'da ıslak zemindeki "hissiyat eksikliğine" anlam veremiyor

Önceki haber

Quartararo, Misano'da ıslak zemindeki "hissiyat eksikliğine" anlam veremiyor

Sonraki haber

Vinales, antrenmanları lider tamamlasa da pozisyonu düşünmüyor

Vinales, antrenmanları lider tamamlasa da pozisyonu düşünmüyor
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

FIA: "Verstappen'in Monza'da aldığı ceza, Hamilton'ın Silverstone cezasıyla kıyaslanamaz"

13 s
2
Formula 1

Red Bull: "Monza'daki yavaş pit stop, FIA'nın yeni teknik direktifinden kaynaklanıyordu"

18 s
3
Formula 1

Mercedes, Hamilton'ın İtalya GP'de neden daha uzun bir ilk bölüm atmadığını açıkladı

12 s
4
Formula 1

Hill: "Öfkeli Bottas, sonunda ne kadar hızlı olabileceğini gösterdi"

14 s
5
Formula 1

Coulthard: "Tsunoda çantasını toplayıp eve dönmeli"

12 s
Son Haberler
Vinales, antrenmanları lider tamamlasa da pozisyonu düşünmüyor
MOTOGP

Vinales, antrenmanları lider tamamlasa da pozisyonu düşünmüyor

38dk
Marquez'in Misano'da yağmura ihtiyacı var
MOTOGP

Marquez'in Misano'da yağmura ihtiyacı var

1 s
Quartararo, Misano'da ıslak zemindeki "hissiyat eksikliğine" anlam veremiyor
MOTOGP

Quartararo, Misano'da ıslak zemindeki "hissiyat eksikliğine" anlam veremiyor

1 s
Dovizioso, Yamaha ile ilk gününde "tuhaf" hissetmiş
MOTOGP

Dovizioso, Yamaha ile ilk gününde "tuhaf" hissetmiş

13 s
Sepang Racing Team'in adı 2022'den itibaren RNF Racing olacak
MOTOGP

Sepang Racing Team'in adı 2022'den itibaren RNF Racing olacak

14 s
Son Videolar
MotoGP: Bagnaia, müthiş mücadelede Marquez'i yendi 00:42
MotoGP
14 Eyl 2021

MotoGP: Bagnaia, müthiş mücadelede Marquez'i yendi

MotoGP Start Gridi: Aragon GP 00:41
MotoGP
11 Eyl 2021

MotoGP Start Gridi: Aragon GP

MotoGP Silverstone: Quartararo kazandı, Espargaro Aprilia'yı podyuma taşıdı 00:39
MotoGP
29 Ağu 2021

MotoGP Silverstone: Quartararo kazandı, Espargaro Aprilia'yı podyuma taşıdı

MotoGP Britanya grid pozisyonları 00:41
MotoGP
28 Ağu 2021

MotoGP Britanya grid pozisyonları

MotoGP: Aprilia, Vinales'i yarıştırmak için acele etmiyor 00:32
MotoGP
28 Ağu 2021

MotoGP: Aprilia, Vinales'i yarıştırmak için acele etmiyor

Daha fazlası
Lewis Duncan
Vinales, antrenmanları lider tamamlasa da pozisyonu düşünmüyor San Marino GP
MotoGP

Vinales, antrenmanları lider tamamlasa da pozisyonu düşünmüyor

Quartararo, Misano'da ıslak zemindeki "hissiyat eksikliğine" anlam veremiyor San Marino GP
MotoGP

Quartararo, Misano'da ıslak zemindeki "hissiyat eksikliğine" anlam veremiyor

Dovizioso, Yamaha ile ilk gününde "tuhaf" hissetmiş San Marino GP
MotoGP

Dovizioso, Yamaha ile ilk gününde "tuhaf" hissetmiş

Çok Okunanlar Bugün

FIA: "Verstappen'in Monza'da aldığı ceza, Hamilton'ın Silverstone cezasıyla kıyaslanamaz"
Formula 1 Formula 1

FIA: "Verstappen'in Monza'da aldığı ceza, Hamilton'ın Silverstone cezasıyla kıyaslanamaz"

Red Bull: "Monza'daki yavaş pit stop, FIA'nın yeni teknik direktifinden kaynaklanıyordu"
Formula 1 Formula 1

Red Bull: "Monza'daki yavaş pit stop, FIA'nın yeni teknik direktifinden kaynaklanıyordu"

Mercedes, Hamilton'ın İtalya GP'de neden daha uzun bir ilk bölüm atmadığını açıkladı
Formula 1 Formula 1

Mercedes, Hamilton'ın İtalya GP'de neden daha uzun bir ilk bölüm atmadığını açıkladı

Hill: "Öfkeli Bottas, sonunda ne kadar hızlı olabileceğini gösterdi"
Formula 1 Formula 1

Hill: "Öfkeli Bottas, sonunda ne kadar hızlı olabileceğini gösterdi"

Coulthard: "Tsunoda çantasını toplayıp eve dönmeli"
Formula 1 Formula 1

Coulthard: "Tsunoda çantasını toplayıp eve dönmeli"

Piastri'nin güçlü performansı, menajeri Webber'in başını ağrıtıyor
FIA F2 FIA F2

Piastri'nin güçlü performansı, menajeri Webber'in başını ağrıtıyor

WSBK Barcelona 2. antrenman: Toprak en hızlısı!
World Superbike World Superbike

WSBK Barcelona 2. antrenman: Toprak en hızlısı!

"Hamilton'ı şans değil Halo kurtardı"
Formula 1 Formula 1

"Hamilton'ı şans değil Halo kurtardı"

Son Haberler

Vinales, antrenmanları lider tamamlasa da pozisyonu düşünmüyor
MotoGP MotoGP

Vinales, antrenmanları lider tamamlasa da pozisyonu düşünmüyor

Marquez'in Misano'da yağmura ihtiyacı var
MotoGP MotoGP

Marquez'in Misano'da yağmura ihtiyacı var

Quartararo, Misano'da ıslak zemindeki "hissiyat eksikliğine" anlam veremiyor
MotoGP MotoGP

Quartararo, Misano'da ıslak zemindeki "hissiyat eksikliğine" anlam veremiyor

Dovizioso, Yamaha ile ilk gününde "tuhaf" hissetmiş
MotoGP MotoGP

Dovizioso, Yamaha ile ilk gününde "tuhaf" hissetmiş

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.