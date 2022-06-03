Marquez'in "karmaşık" ameliyatı başarılı geçti

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Marquez, 2020 İspanya GP'de geçirdiği büyük kazada sağ humerus kemiğini kötü bir şekilde kırmış ve o yılın tamamını kaçırırken, toplamda üç ameliyat olmak zorunda kalmıştı.

2021'in Nisan ayında MotoGP'ye geri dönen İspanyol sürücü, üç yarış kazanmasına rağmen sağ kolunu istediği gibi kullanamıyordu ve sorun bu yıl da kendisini gösterdi.

Geçen yılın Ekim ayında dördüncü kez ameliyat olmayı düşünen Marquez, doktorlarıyla yaptığı görüşmenin ardından ameliyat olacağını duyurdu.

Perşembe günü Amerika'nın Minnesota eyaletinde bulunan Mayo Clinic'e giden Marquez, başarılı bir ameliyat geçirdi ve Doktor Joaquin Sanchez Sotelo ameliyatın üç saat sürdüğünü ve sorunsuz geçtiğini duyurdu.

Marc Marquez, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Sanchez, Honda tarafından yayınlanan bir bildiride şöyle dedi: ”Bugün Bay Marc Marquez'in sağ humerus kemiği üzerinde çalışma yaptık."

“Yapılan işlem yaklaşık 3 saat içinde tamamlandı. Prosedürün karmaşıklığına rağmen nihai sonuç tatmin ediciydi."

Açıklamada Marquez'in kolunu daha iyi kullanabilmesi için yerleştirilen plakanın konumunun değiştirildiği ve işlemlerin komplikasyon olmadan tamamlandığı belirtildi.

Şimdilik Marquez'in ne zaman iyileşeceği ya da antrenmanlara ne zaman başlayacağı bilinmiyor ancak 2022 sezonunun kalanında yarışmama ihtimali oldukça yüksek.

Bu hafta sonu Marquez'in yerini Stefan Bradl alacak fakat sezonun kalanında yer alıp almayacağı belirsiz.