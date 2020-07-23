Marquez'in Jerez'de yarışmasına onay çıktı!

Marquez, geçen Pazar günü Jerez'deki 25 turluk yarışın 22. turunda büyük bir kaza yapmış ve sağ kolundaki humerus kemiğini kırmıştı.

Son dünya şampiyonu, Pazartesi günü Barcelona'daki bir hastaneye götürüldü ve ünlü MotoGP cerrahı Dr. Xavier Mir tarafından Salı sabahı kemiklerinin sabitlendiği bir operasyon geçirdi.

Operasyon başarılı oldu ve radyal sinirinde hasar olmadığı açıklandı.

Hem doktorlar hem de Honda, Marquez'in bu hafta sonu Jerez'de yarışmak yerine Brno'da Çek GP'de pistlere döneceğini doğrulamıştı. Ancak Marquez, çarşamba günü yaptığı açıklamada bu hafta sonu yarışmak istediğini duyurdu.

Perşembe günü Jerez'e dönen Marquez, bugün öğleden sonra bir sağlık kontrolünden geçti ve doktorlar tarafından bu hafta sonu yarışmasına izin verildi.

LCR Honda sürücüsü Cal Crutchlow da tıbbi kontrollerden geçti ve yarışmasının önünde herhangi bir engel olmadığı duyuruldu.

Son olarak Suzuki sürücüsü Alex Rins de bu hafta sonu kendisini iyi hissetmesi halinde yarışa katılabilecek.