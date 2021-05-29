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Önceki / Quartararo, Mugello'daki MotoGP trafiğini ''anlamsız'' buluyor
MotoGP / İtalya GP Haberler

Marquez'in iyileşme süreci duraklamış

Ekleyen:
Yardımcı Editör:
German Garcia Casanovs
Çeviren:
Abdullah Çelik
, Şef Editör

Honda sürücüsü Marc Marquez, İtalya GP öncesinde Cuma günkü antrenmanları 12. sırada tamamlamasının ardından, Portekiz'den bu yana süren iyileşme sürecinin durakladığını söyledi.

Marquez'in iyileşme süreci duraklamış

6 kez MotoGP şampiyonu olan Marquez, geçen sene yaşadığı sakatlığın ardından 9 ay pistlerden uzak kalmıştı. Tam bir sezondan daha fazlasını kaçıran Marquez, bu sene Portekiz GP hafta sonunda dönüş yaptı.

Sağ omzu ile yeteri kadar güç uygulayamayan Marquez, daha önceden geçirdiği ciddi omuz yaralanmasının kendisini olumsuz etkilediğini ve yaşadığı sorunun Mugello'da daha çok fark edilebilir olduğunu söyledi.

Marquez, "Bu durumu açıklaması zor çünkü Portimao'dan bu yana 2 ay geçti ve şu anda daha iyi durumda olmalıydım."

"Ancak o dönemle hemen hemen aynı hissediyorum. Kötü omuzla iyileşme süreci duraklamış gibi. Bu durum nedeniyle kolum düzgün çalışmıyor ve bunu, bu pistte çok fazla hissediyorum."

"Tüm pistlerde en çok yön değişimlerinde zorlanıyorum ve Mugello'da çok sayıda viraj var." dedi.

Marc Marquez, Repsol Honda Team

Marc Marquez, Repsol Honda Team

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Marquez, perşembe günü yaptığı açıklamada İspanya GP'nin ardından yeniden ara vermeyi değerlendirdiğini kabul etmişti.

Omzunun kendisini nasıl etkilediğinin sorulması üzerine Marquez, "Omzum son ay boyunca stabildi ve şu anda benim en büyük sınırım bu. Ancak onun dışında bugün doğrudan bu pistte büyük bir engelim olduğunu gördüm."

"1. antrenman seansının ardından anlamak için doğrudan 2019'la kıyaslama yaptım. Nerede kaybettiğimi görmek istedim. Büyük yön değişiminin olduğu 3 virajın her birinde 2019'a göre 0.2 saniye kaybediyordum. Diğer virajlarda fena hissetmedim."

"Bu yüzden sabırlı olmalıyım. Bu zaman alacak. Bugün sadece belli performansta sürdüm ve motosiklette birkaç şeye odaklandım. Gelecekte daha iyi zamanlar elde etmeyi umuyorum." dedi.

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Quartararo, Mugello'daki MotoGP trafiğini ''anlamsız'' buluyor

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Quartararo, Mugello'daki MotoGP trafiğini ''anlamsız'' buluyor
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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Etkinlik İtalya GP
Pilotlar Marc Marquez
Takımlar Repsol Honda Team
Editör Lewis Duncan

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