Marquez'in Honda'sı, COTA'da bir uyarı nedeniyle "çıldırmış"

Haberi dinle

Altı kez MotoGP dünya şampiyonu, çift görme sorunlarının ardından Amerika'da yarışa geri döndü ve rakiplerinin çoğu tarafından, dokuzuncu sırada olsa da favori olarak görülüyordu.

Ancak Marquez, bir teknik problem nedeniyle iyi bir start alamadı ve ilk viraja geldiğinde son sıraya düşmüştü.

Marquez, pit yolu hız sınırlayıcısını açtığını sandığını ve motosikletin probleminin yarışta devam ettiğini ancak altıncılık için yeterince iyi olduğunu söyledi.

Marquez, "Teknik bir problem yaşadık ama Honda ne olduğunu araştırıyor."

"Ne olduğunu az çok biliyorlar ama araştırıyorlar."

"Start için yerime geçtiğim anda panelde bazı uyarılar gördüm ve start almayı denedim ama motosiklet çıldırmıştı."

"Daha sonra büyük bir sorun olduğunu düşündüm ama ilk viraja geldiğimde daha iyiydi. Starttan, ilk viraja kadar motosiklet hızlanmadı, sanki pit sınırlayıcısı açık gibiydi."

"Kontrol ettim ama açık değildi."

"Uyarı yarış boyunca devam etti ama neyse ki holeshot devre dışı kaldığında motosiklet nispeten iyiydi. Fakat mükemmel değildi çünkü hâlâ yanlış bir şeyler vardı." dedi.

Marc Marquez, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

İspanyol, yarışın o noktadan itibaren "bir sprint yarışı" haline geldiğini ama vücudunun, altıncı sıradan yukarı çıkmasını engellediğini söyledi.

Marquez, "Her şeyimi verdim ve 5-6 tur kala vücudum 'Tamam buraya kadar.' dedi. Sonrasında sadece yarışı tamamlamaya çalıştım ve bu durumda bile iyi bir tempoda bitirmeyi başardım."

"Sonuç beklediğimiz gibi değil ama nasıl başladığımızı, ilk virajda nasıl olduğumuzu ve nasıl bitirdiğimizi göz önünde bulundurursak, bu hafta sonu güven kazandığımızı ve ilerleme kaydettiğimizi söyleyebilirim."

"Hedefim güvenimi artırmak ve bütün hafta sonu kaza yapmamaya çalışmaktı çünkü doktor her şeyin düzeldiğini söylese de sağlığımdan endişe ediyorum."

"Bu yüzden iyi sürdüm ve bu en önemli şeydi." dedi.

Marquez, COTA'da galibiyet için yarışamasa da hâlâ "tatmin" olduğunu ancak daha da önemlisinin Endonezya kazasının ardından Teksas'a gelebilmesi olduğunu söyledi.

Marquez, "Bu hafta sonu burada olabilmek bile tatmin edici ve yarışı altıncı sırada bitirmek de öyle."

"Eğer yarışa nasıl başladığımıza bakarsak, her şey üst üste gelmiş gibi görünüyor."

"Son yıllarda hiçbir teknik problem yaşamadık ve bugün daha fazla yardıma ihtiyacım varken teknik problem yaşadık."

"Ancak bunlar olabiliyor ve ben zorlamaya devam ediyorum."

"Takıma teşekkür etmek istiyorum çünkü çok yardımcı oldular, bana inandılar ve ihtiyacım olan güveni verdiler. En önemli şey de bu." dedi.