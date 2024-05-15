Marquez'in fabrika Ducati takımıyla anlaşması için nelerden vazgeçmesi gerekiyor?

Marquez'in gelecek sezon fabrika Ducati takımına katılacağına dair ilk söylentiler ortaya çıkmaya başladığında, Red Bull'un sponsorluk operasyonun başarısı, önünde aşılamaz bir engel olarak belirdi.

Marquez, 2024 yılında Gresini'ye katılıp bir yıllık Ducati'ye binmek için Honda sözleşmesinin son yılıyla birlikte gelecek olan paradan vazgeçmeye karar verdiğinde, başta Red Bull olmak üzere kişisel sponsorlarına güveniyordu.

Bazılarının cesur, bazılarının ise pervasız olarak nitelendirdiği bu hamle, Francesco Bagnaia ve Jorge Martin'in 2023 şampiyonluğu için mücadele ettiği bir sene öncesine ait motosiklet için, bir fabrika takımını geride bırakarak bir uydu oluşumuna katılmak anlamına da geliyordu.

Marquez için bu fedakarlık, en azından mali açıdan, çok büyüktü ama İspanyol sürücü ilk ödüllerini almaya başladı. Fransa Grand Prix'sinde, 13. sıradan gelip her iki yarışı da ikinci bitiren Marquez, "Sürüşten giderek daha fazla keyif alıyorum ve sonuçlar da gelmeye başlıyor," diye açıkladı.

Marc Marquez, Gresini Racing Fotoğraf: Marc Fleury

31 yaşındaki Marquez için ufukta resmi bir Ducati sürücüsü olma, şu anda en rekabetçi motosikleti kullanma ve ona göre premier sınıfta yedinci kez şampiyon olma konusunda en iyi garantiyi sunan motosikleti kullanma olasılığı var.

Ancak, şampiyon sürücünün kafasında çizdiği yol haritasındaki bu yeni adım, onu yeni bir karar vermesini gerektiren başka bir kavşağa sokuyor. Ve bir kez daha ekonomik boyut, izleyeceği yolda belirleyici bir rol oynuyor.

Ducati ve Monster Energy arasında yürürlükte olan ve 2025 sonunda sona erecek olan küresel anlaşmayı hesaba katarsak, Marquez'in Ducati fabrika takımına geçebilmesi için kariyeri boyunca sahip olduğu en sadık müttefiki Red Bull ile olan bağlantısını sonlandırması gerekecek.

Autosport'a konuşan Marquez, "Umarım o noktaya geleceğiz. O noktada her şey konuşulabilir" dedi.

Cevap resmi olduğu kadar muğlaktı da, zira doğrudan rekabet halindeki iki marka arasındaki bir birliktelikten bahsediyorsak uyumsuzluk çok açık.

Geçtiğimiz hafta sonu Le Mans'ta bu konuda ısrarcı oldu ve bu kez daha az şüphe bıraktı: "Hayatta bazen hoşunuza gitmeyen ya da almak istemediğiniz kararlar vermek zorunda kalırsınız. Hepimiz kazanmak için buradayız ve bunun için her zaman en iyi koşulları aramalıyız. Her şeyi göz önünde bulundurmalıyız."

Marc Marquez, Gresini Racing Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Beş sponsora kadar çatışma

93 numara ile Red Bull arasındaki ittifak, Ducati'nin Bagnaia'nın takım arkadaşı olarak Marquez'i seçmesi durumunda bozulması gereken tek ittifak olmayacak.

Borgo Panigale takımının ve Katalan'ın sponsorlarına bakacak olursak, dört markanın daha çatışmaya gireceğini görürüz.

Bunlardan ilki, Ducati'nin isim sponsoru Lenovo'ya rakip olan ve şampiyonla bağlantılı bir elektronik üreticisi olan Samsung.

Marquez'in ana sponsorlarından biri olduğu sigorta şirketi Allianz da UnipolSai'nin doğrudan rakibi. Gresini sürücüsünü giydiren gözlük şirketi Oakley, Bolognalı üreticinin sürücülerinin reklamını yaptığı Carrera'ya rakip.

Son olarak, Marquez kardeşlerin yıllardır sponsoru olan Estrella Galicia, köpüklü şarap alanında faaliyet gösteren Contadi Castaldi ile karşı karşıya gelecektir.

Kısacası, Marquez'in fabrika Ducati takımıyla yarışmak için neredeyse tüm mevcut kişisel sponsorlarından ayrılması ya da en azından onlarla olan ilişkisini geçici olarak askıya alması gerekecek.

Marc Marquez, Gresini Racing Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Artık bir uydu ekibiyle yarışmaya açık

Belki bu nedenlerle belki de başka nedenlerle, ancak kesin olan şu ki Marquez'in söylemi Le Mans'ta bir dönüş yaptı.

İspanya GP'si için Jerez'e vardığında, kendisine doğrudan Ducati'nin fabrika destekli tek uydu takımı olan Pramac hakkındaki düşünceleri ve 2025'te oraya geçmeyi düşünüp düşünmeyeceği soruldu.Marquez, "Pramac iyi bir takım ama resmi değil," diye kesin bir dille cevap verdi.

Geçtiğimiz Pazar günü Le Mans'ta, şampiyona lideri ve Pramac sürücüsü Jorge Martin'in arkasında ikinci olarak bitiş çizgisini geçtikten sonra, sözlerini daha ılımlı hale getirdi ve gelecek yıl için önceliğinin, kırmızı fabrika kıyafetini giymeden önce fabrikadan doğrudan destek alarak en son Desmosedici spesifikasyonuna sahip olmak olduğunu ima etti.

"Gelecek yıl en son evrime, herhangi bir motosiklete, herhangi bir renge, herhangi bir markaya sahip olmaya çalışmak istiyorum. Çünkü dünya şampiyonluğu için mücadele etmek için daha fazla fırsatınız oluyor."

Bu sonuç sadece bir sıçrama yapmasına ve bir fabrika sürücüsünün tüm teknik garantileriyle nihai bir şampiyonluk mücadelesine girmesine izin vermekle kalmayacak, aynı zamanda sponsorlarını tutması için de kapıyı açacaktır.

Bu aynı zamanda Martin'i fabrika takımına terfi ettirerek elinde tutabilecek olan ve aynı zamanda Marquez gibi son on yılın tartışmasız en iyi sürücüsüne 2025'te fabrika motosikletini verecek Ducati için de iyi bir senaryo olabilir.