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Marquez'in Ducati ile ilgili düşünceleri sızdı: "Honda'ya kıyasla sürüşü daha kolay"

Honda'dan Ducati MotoGP motosikletine geçiş yapan Marc Marquez'in Valencia'daki ilk testin ardından düşünceleri resmi olarak yayınlanmadı ancak buna rağmen testlere dair yorumları basına sızdı.

Abdullah Çelik
Editör Abdullah Çelik
Yayın tarihi
Marc Marquez, Gresini Racing

Honda ile mevcut anlaşmasını bir sene erken bırakarak ayrılma kararı alan 6 kez MotoGP şampiyonu Marquez, Gresini Honda'ya giderek bir sene önceki Ducati motosikletiyle yarışma kararı aldı.

2024'te Ducati süren isimler yeni versiyon motosiklete geçerken, Marquez bu sene Francesco Bagnaia'nın şampiyon olduğu versiyonla yarışacak.

MotoGP'ye Honda ile giriş yapan ve bu süreçte sadece Honda motosikleti kullanan Marquez, Ducati ile ilk deneyimini Valencia'da gerçekleştirilen sezon sonu testlerinde yaşadı.

Honda ile anlaşması gereği hem Marquez'in hem de takımının testler hakkında yorum yapması yasaktı ancak ilk izlenimlerin iyi olduğu iddia edilmişti. Garaj içerisinden gelen görüntüler de olumluydu.

Yarış hafta sonu boyunca Gresini garajını çeken kameranın testlerde kapatılmaması üzerine, Marquez ve şef mekanikeri Frankie Carchedi arasında geçen diyalog basına sızmış oldu.

Marc Marquez, Gresini Racing

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Marc Marquez, Gresini Racing

Motorsport.com İspanya'da yer alan haberde Marquez'in şu ifadelerine yer verildi: "Arka tarafın yol tutuşu muhteşem, Honda motosikletini sürmeye göre çok daha kolay. Yön değiştirmek, özellikle 9-10 ve 12-13. virajlarda çok kolay."

"Düzlük sonunda  agresif bir şekilde fren yapamıyorum çünkü arka tekerlek havalanıyor ve motor dengesizleşiyor ancak viraj girişinde motosiklete bir önceki motosikletime göre daha çok güvenebiliyorum. İlk kez yol tutuşunu ne zaman kaybettim bilmiyorum ancak viraja girerken hâlâ oldukça güvende hissediyordum."

"Agresif olamıyorsunuz gibi çünkü bu durumda ön taraf kayıyor ancak bu motosiklette viraj öncesinde motor frenini kullanmanız gerekiyor."

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Abdullah Çelik
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