Marquez'in Ducati başlangıcının "gerçek bir başarı" olduğunu gösteren faktörler

Ricardo Tormo Pisti'nde 28 Kasım Salı sabahı saat 11'i biraz geçiyor. Basın mensupları, Gresini Racing garajının dışında toplanmış durumda ve bir saatten uzun bir süredir eller donmuş, yüzler üşümüş ve kapalı bir gökyüzünün altında sert esen rüzgarla dövülüyor.

Teknik olarak bu 2024 sezonunun başlangıcı. Ve böylece Marc Marquez'in Ducati sürücüsü olarak geçireceği zamanın başlangıcı. Bunun son 10 yılın en büyük ve en önemli test günlerinden biri olduğunu söylemek hafif kalır. Uydu Gresini takımının garajını çevreleyen ceset kalabalığı da bundan kaynaklanıyor.

Saat 11:14'te Marquez bacağını gelecek yıl yarışacağı GP23'ün üzerine attı - motosiklet Pazar akşamı Johann Zarco'nun Pramac garajından Gresini'nin garajına taşındı - ve Marquez, 11 yıl sonra Honda olmayan bir şeyle ilk MotoGP turlarını atmak üzere yola çıktı.

Ducati ile ilk stintinde sekiz tur tamamladı ve en iyi derecesi 1:30.683s oldu. O sırada bu derece onu sıralamada üçüncü yapıyordu. Pozisyon önemsizdi. Ancak zaman önemliydi. Geçen Pazar günü Honda ile Valencia Grand Prix'sinde attığı en hızlı tur olan 1:30.414'ün 0.2 sn kadar gerisinde kalmıştı.

Yine de daha önemli olan, ekip şefi Frankie Carchedi ile birlikte yeni garajındaki koltuğuna döndüğünde verdiği tepkiydi: Bir gülümseme parlaması mı, yoksa içten içe daha büyük bir rahatlama duygusu mu? İkincisini, Honda ile olan ve kendisinin ve takımın fazla konuşmasını kısıtlayan sözleşmesinin sona ereceği 1 Ocak 2024 tarihine kadar bilemeyeceğiz.

Gresini sportif direktörü Michele Masini, testin ardından Salı günü basına yaptığı açıklamada, "Gün inanılmazdı. Önemli olan hissettiklerimiz. Duygu oradaydı, atmosfer oradaydı. Bu uzun sezondan dolayı biraz yorgunuz ama bugünden sonra 2024'e başlamak için sabırsızlanıyoruz."

"Sözleşmeyi biliyorsunuz, daha fazlasını söyleyemem ama bence bugün zaman çizelgesi konuşabilir." dedi.

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images Testin öneminin altını çizen Marquez'in Ducati'ye ilk binişinde pit alanında meraklı gözlemcilerin sayısı hiç de az değildi

Gerçekten de öyle oldu. Marquez GP23 ile toplam 49 tur tamamladı. Üçüncü stintte 1:30.222'lik bir derece elde etti. Yedinci stintte ise 1:29.460'lık bir derece yaptı. Saat 15:21'de, start/finiş düzlüğüne bakan medya merkezi, sekiz kez dünya şampiyonu zaman çizelgesinin zirvesine çıktığında patladı.

Muhtemelen o anda, şampiyonluğu belirleyen tüm hafta sonu boyunca o odada olduğundan daha fazla duygu ve tutku vardı. 46. turunda elde ettiği 1:29.424'lük derecesi, geçen hafta sonu Honda ile dokuzuncu sırada yer almasını sağlayan sürenin sadece 0.1 sn gerisindeydi. Eğer bu bir sıralama turu olsaydı, onu 10. sıraya yerleştirecekti. Testin sonunda dördüncü sıradaydı ve en hızlı turun sadece 0.171s gerisinde kalmıştı. Üçüncü sıradaki Marco Bezzecchi'nin (aynı GP23 ile) lider Ducati'si ile arasındaki fark sadece 0.093 sn idi.

Ayrıca, Valencia GP'sinde Jorge Martin ile çarpışmasının ardından sezonun 29. kazasını yaparak kişisel rekorunu kıran Honda ile geçirdiği zamanı kısa keserek günü herhangi bir kaza yapmadan tamamladı. Bu iki şeyi gösteriyor: Marquez'in Ducati'nin ön ucuna olan güveni iyi ve gerçek sınırlarını zorlamadı. İkinci gerçek, rakiplerinin kış boyunca üzerinde düşünecekleri bir şey. Tüm bunlar, Honda'nın 2024 prototipinin Marquez tarafından ılımlı bir şekilde karşılandığı ve HRC ile geleceğine dair yazının duvarda asılı olduğu 2023'teki bir önceki testten çok farklı.

Üçüncü sektörde Marquez 21.215sn ile en hızlı dereceyi yaptı. Üçüncü sektör 7. virajdan 11. virajın çıkışına kadar olan bölümü kapsarken, Marquez 8. virajda sola yatık bir virajı dönmeden önce frenlere yüklenerek zaman kazanıyor gibi görünüyor

Görünüşte bunların hiçbiri fazla bir şey gibi görünmeyebilir. Ve gerçekten de dikkate alınması gereken uyarılar var. Salı günü pistteki tutuş - bir önceki günkü Moto2/Moto3 testinden bir miktar Pirelli lastik kauçuğu ile kaplanmış olsa da - üzerinde yarış hafta sonundan kalma önemli miktarda Michelin lastiği vardı. Testlerde, kimsenin çalışma planlarını anlamak kolay değildir ve herkes hızlı tur atmayabilir. Bezzecchi'nin de belirttiği gibi, Valencia'daki testler genellikle "hiçbir şey ifade etmiyor".

Bu nedenle Marquez'in Ducati'deki ilk testini değerlendirmek dereceler açısından zor. Ancak Marquez'in formunun ciddi olduğunu ve bu testin onun için gerçekten önemli olduğunu gösteren bazı ölçütler var.

MotoGP tarihinde bakılması gereken iki karşılaştırma, Marquez'in Gresini Ducati'ye geçerek güven tazelemek için Honda'dan bir yıl erken ayrıldığını açıklamasından bu yana geçen birkaç ay boyunca tekrar tekrar gündeme geldi. Bunlardan ilki Valentino Rossi'nin Yamaha'dan geçişinin ardından 2010 yılında fabrika Ducati'siyle yaptığı ilk test.

Rossi 17 sürücü arasında 15. sırada ve 1.8sn gerideydi. Rossi'nin o sırada omzunda bir sakatlık vardı ve Desmosedici o zamanlar şimdiki motosiklete hiç benzemiyordu. Ancak Rossi, Ducati'de geçirdiği iki yılda sadece üç podyum elde etti ve daha sonra bu kariyer hamlesinin bir hata olduğunu kabul edecekti.

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images Marquez, Gresini ile ilk gününde işleri temiz tuttu ve Ducati yığınının zirvesine yakındı

Bir de Jorge Lorenzo'nun 2016'da Valencia testinde Ducati ile ilk sürüşü var. Üç kez dünya şampiyonu olan Lorenzo'nun Ducati ile ilk yaklaşımı çok daha olumluydu. İkinci günün sonunda sekizinci sıradaydı ve temponun sadece 0.769s uzağındaydı. Lorenzo, İtalyan markası için 2017'de zorlu bir ilk yıl geçirirken üç podyum elde etti, ancak bir sonraki yıl Honda'ya katılmadan önce üç zafer elde etti.

Geçmişteki bu örneklere baktığımızda Marquez; Rossi ve Lorenzo'nun her ikisinden de daha yakın bir tempoya sahip gibi duruyor. Bununla birlikte Marquez, Francesco Bagnaia ile dünya şampiyonluğu kazanmış bir motosiklet kullanıyor. Bu nedenle, geçmişe kıyasla daha iyi bir şekilde ayarlanmış motosiklete sahipti. Yine de Rossi, Lorenzo ve Marquez ilk testlerinde motosikletle yeni yeni tanışıyorlardı ve makinelerinin ayarlarına çok derinlemesine inemediler.

Büyük ölçüde, yukarıdaki karşılaştırma - hâlâ kayda değer olsa da - pek bir şey ifade etmiyor. Ancak daha önemli olan paralellik, Salı günkü testteki en iyi sektör zamanları. Üçüncü sektörde Marquez 21.215 sn ile en hızlı dereceyi yaptı. Üçüncü sektör 7. virajdan 11. virajın çıkışına kadar olan bölümü kapsıyor ve Marquez'in 8. virajda, sola yatık virajı dönmeden önce frenlere yüklenerek zaman kazanıyor gibi görülüyor. 2023'ten önce, Marquez'in Honda'daki ve diğer takımlardaki rakiplerine gerçekten üstünlük sağladığı yer frenler ve sola dönüşlerdi.

Fabrika Ducati sürücüsü Enea Bastianini, "Buraya (basın karşısına) gelmeden önce Marc'ın stilini görmek için verileri kontrol ettim ve başlangıçtan itibaren gerçekten iyiydi. Hızlı olması onun için gerçekten erken oldu, çünkü Ducati ilk etki için iyi bir motosiklet."

"Sonrasında, hızlı turunu da gördüm ve gerçekten çok iyiydi. Muhtemelen 8. virajda en hızlı Ducati sürücüsü oydu. O virajda etkileyiciydi. Geri kalanı ise normal. Gelecek sezonun nasıl olacağını merak ediyorum, çünkü eğer bu sezon karmaşıksa, bir sonraki sezon herkes için daha karmaşık olacaktır." dedi.

Salı günkü test öncesinde Ducati'nin genel müdürü Gigi Dall'Igna, Marquez'in İtalyan üretici tarafından istenmediğini kabul etti. Ancak şimdi burada ve geri bildirimleri büyük ilgi görecek. Pazartesi günü Ducati sportif direktörü Davide Tardozzi Motorsport.com'a verdiği demeçte Marquez'in Ducati'deki "seviyeyi yükselteceğini" söyledi ve hatta testte en hızlı olacağını iddia etti. Neredeyse bu oluyordu.

Rakip arkadaşlarından hiçbiri Marquez'in hızına pek şaşırmadı. Bagnaia, "Bence motosikletimizden çok memnun ve mutlu olabilir" derken, Fabio Quartararo Marquez'in 1:29.4'lük turunu doğru tahmin etti.

İster Valencia testlerinde gördüklerimize inanın isterseniz somut veriler için gelecek yılki yarışları bekleyin. Marquez'in Ducati'deki ilk sürüşünün her açıdan başarılı olduğu açık.

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images İlk belirtiler Marquez'in Ducati'ye adaptasyonunun iyi bir şekilde ilerlediğini gösteriyor

Marquez'in vücut dili, geçtiğimiz yıl boyunca Honda ile yaşadığı düşüş sırasında çok şey anlattı. Valencia testinde ise yeni bir görüntü vardı. Motorsport.com28 Kasım'da yedi saat boyunca Marquez'in ruh halinde gerçek bir değişim görüp görmediğini sorduğunda, Masini kısaca, "Gördüm..." şeklinde cevap verdi.

Tur zamanları bir yana, onun testini gerçek anlamda bağlamsallaştıran şey bu turlardan önce yaşananlardı. 2020'de İspanya GP'sinde geçirdiği kazada ağır bir şekilde kırılan kolu, dört ameliyat, iki diplopi (çift görme) nöbeti ve iki galibiyetsiz sezon, onu Honda'daki geniş ailesini geride bırakarak, başarısız olması halinde kariyerine ve itibarına sözleşmesinin son yılında HRC'de kalmaktan çok daha fazla zarar verecek bir mücadeleye girmeye zorladı.

Gresini'ye geçişi duyurulduğundan bu yana Marquez, önceliğinin asla kazanmak olmadığını, sadece sürüş keyfini yeniden keşfetmek ve son dört yılın içine attığı şüpheleri ortadan kaldırmak olduğunu söyledi. Valencia testinden sonra, bu iki şey de başarılmış gibi görünmeye başladı.