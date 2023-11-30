Prime'a abone ol
MotoGP Valensiya Kasım testi
Yorum

Marquez'in Ducati başlangıcının "gerçek bir başarı" olduğunu gösteren faktörler

GÖRÜŞ: Marc Marquez, Honda ailesine veda ettikten sonra 2024'te yarışacağı Ducati GP23 ile ilk sürüşünü gerçekleştirdi. Altı kez MotoGP dünya şampiyonu olan Marquez'in ilk izlenimlerini anlatması sözleşme gereği yasak olsa da, gelecek yıl bir güç olarak geri döneceğini gösteren pek çok şey vardı.

Lewis Duncan
Editör Lewis Duncan
Yayın tarihi
Marc Marquez, Gresini Racing

Ricardo Tormo Pisti'nde 28 Kasım Salı sabahı saat 11'i biraz geçiyor. Basın mensupları, Gresini Racing garajının dışında toplanmış durumda ve bir saatten uzun bir süredir eller donmuş, yüzler üşümüş ve kapalı bir gökyüzünün altında sert esen rüzgarla dövülüyor.

Teknik olarak bu 2024 sezonunun başlangıcı. Ve böylece Marc Marquez'in Ducati sürücüsü olarak geçireceği zamanın başlangıcı. Bunun son 10 yılın en büyük ve en önemli test günlerinden biri olduğunu söylemek hafif kalır. Uydu Gresini takımının garajını çevreleyen ceset kalabalığı da bundan kaynaklanıyor.

Saat 11:14'te Marquez bacağını gelecek yıl yarışacağı GP23'ün üzerine attı - motosiklet Pazar akşamı Johann Zarco'nun Pramac garajından Gresini'nin garajına taşındı - ve Marquez, 11 yıl sonra Honda olmayan bir şeyle ilk MotoGP turlarını atmak üzere yola çıktı.

Ducati ile ilk stintinde sekiz tur tamamladı ve en iyi derecesi 1:30.683s oldu. O sırada bu derece onu sıralamada üçüncü yapıyordu. Pozisyon önemsizdi. Ancak zaman önemliydi. Geçen Pazar günü Honda ile Valencia Grand Prix'sinde attığı en hızlı tur olan 1:30.414'ün 0.2 sn kadar gerisinde kalmıştı.

Yine de daha önemli olan, ekip şefi Frankie Carchedi ile birlikte yeni garajındaki koltuğuna döndüğünde verdiği tepkiydi: Bir gülümseme parlaması mı, yoksa içten içe daha büyük bir rahatlama duygusu mu? İkincisini, Honda ile olan ve kendisinin ve takımın fazla konuşmasını kısıtlayan sözleşmesinin sona ereceği 1 Ocak 2024 tarihine kadar bilemeyeceğiz.

Gresini sportif direktörü Michele Masini, testin ardından Salı günü basına yaptığı açıklamada, "Gün inanılmazdı. Önemli olan hissettiklerimiz. Duygu oradaydı, atmosfer oradaydı. Bu uzun sezondan dolayı biraz yorgunuz ama bugünden sonra 2024'e başlamak için sabırsızlanıyoruz."

"Sözleşmeyi biliyorsunuz, daha fazlasını söyleyemem ama bence bugün zaman çizelgesi konuşabilir." dedi.

Underlining the significance of the test, there was no shortage of interested observers in the pitlane for Marquez's first time on the Ducati

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Testin öneminin altını çizen Marquez'in Ducati'ye ilk binişinde pit alanında meraklı gözlemcilerin sayısı hiç de az değildi

Gerçekten de öyle oldu. Marquez GP23 ile toplam 49 tur tamamladı. Üçüncü stintte 1:30.222'lik bir derece elde etti. Yedinci stintte ise 1:29.460'lık bir derece yaptı. Saat 15:21'de, start/finiş düzlüğüne bakan medya merkezi, sekiz kez dünya şampiyonu zaman çizelgesinin zirvesine çıktığında patladı.

Muhtemelen o anda, şampiyonluğu belirleyen tüm hafta sonu boyunca o odada olduğundan daha fazla duygu ve tutku vardı. 46. turunda elde ettiği 1:29.424'lük derecesi, geçen hafta sonu Honda ile dokuzuncu sırada yer almasını sağlayan sürenin sadece 0.1 sn gerisindeydi. Eğer bu bir sıralama turu olsaydı, onu 10. sıraya yerleştirecekti. Testin sonunda dördüncü sıradaydı ve en hızlı turun sadece 0.171s gerisinde kalmıştı. Üçüncü sıradaki Marco Bezzecchi'nin (aynı GP23 ile) lider Ducati'si ile arasındaki fark sadece 0.093 sn idi.

Ayrıca, Valencia GP'sinde Jorge Martin ile çarpışmasının ardından sezonun 29. kazasını yaparak kişisel rekorunu kıran Honda ile geçirdiği zamanı kısa keserek günü herhangi bir kaza yapmadan tamamladı. Bu iki şeyi gösteriyor: Marquez'in Ducati'nin ön ucuna olan güveni iyi ve gerçek sınırlarını zorlamadı. İkinci gerçek, rakiplerinin kış boyunca üzerinde düşünecekleri bir şey. Tüm bunlar, Honda'nın 2024 prototipinin Marquez tarafından ılımlı bir şekilde karşılandığı ve HRC ile geleceğine dair yazının duvarda asılı olduğu 2023'teki bir önceki testten çok farklı.

Üçüncü sektörde Marquez 21.215sn ile en hızlı dereceyi yaptı. Üçüncü sektör 7. virajdan 11. virajın çıkışına kadar olan bölümü kapsarken, Marquez 8. virajda sola yatık bir virajı dönmeden önce frenlere yüklenerek zaman kazanıyor gibi görünüyor

Görünüşte bunların hiçbiri fazla bir şey gibi görünmeyebilir. Ve gerçekten de dikkate alınması gereken uyarılar var. Salı günü pistteki tutuş - bir önceki günkü Moto2/Moto3 testinden bir miktar Pirelli lastik kauçuğu ile kaplanmış olsa da - üzerinde yarış hafta sonundan kalma önemli miktarda Michelin lastiği vardı. Testlerde, kimsenin çalışma planlarını anlamak kolay değildir ve herkes hızlı tur atmayabilir. Bezzecchi'nin de belirttiği gibi, Valencia'daki testler genellikle "hiçbir şey ifade etmiyor".

Bu nedenle Marquez'in Ducati'deki ilk testini değerlendirmek dereceler açısından zor. Ancak Marquez'in formunun ciddi olduğunu ve bu testin onun için gerçekten önemli olduğunu gösteren bazı ölçütler var.

MotoGP tarihinde bakılması gereken iki karşılaştırma, Marquez'in Gresini Ducati'ye geçerek güven tazelemek için Honda'dan bir yıl erken ayrıldığını açıklamasından bu yana geçen birkaç ay boyunca tekrar tekrar gündeme geldi. Bunlardan ilki Valentino Rossi'nin Yamaha'dan geçişinin ardından 2010 yılında fabrika Ducati'siyle yaptığı ilk test.

Rossi 17 sürücü arasında 15. sırada ve 1.8sn gerideydi. Rossi'nin o sırada omzunda bir sakatlık vardı ve Desmosedici o zamanlar şimdiki motosiklete hiç benzemiyordu. Ancak Rossi, Ducati'de geçirdiği iki yılda sadece üç podyum elde etti ve daha sonra bu kariyer hamlesinin bir hata olduğunu kabul edecekti.

Marquez kept things clean in his first day with Gresini and was close to the top of the Ducati pile

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Marquez, Gresini ile ilk gününde işleri temiz tuttu ve Ducati yığınının zirvesine yakındı

Bir de Jorge Lorenzo'nun 2016'da Valencia testinde Ducati ile ilk sürüşü var. Üç kez dünya şampiyonu olan Lorenzo'nun Ducati ile ilk yaklaşımı çok daha olumluydu. İkinci günün sonunda sekizinci sıradaydı ve temponun sadece 0.769s uzağındaydı. Lorenzo, İtalyan markası için 2017'de zorlu bir ilk yıl geçirirken üç podyum elde etti, ancak bir sonraki yıl Honda'ya katılmadan önce üç zafer elde etti.

Geçmişteki bu örneklere baktığımızda Marquez; Rossi ve Lorenzo'nun her ikisinden de daha yakın bir tempoya sahip gibi duruyor. Bununla birlikte Marquez, Francesco Bagnaia ile dünya şampiyonluğu kazanmış bir motosiklet kullanıyor. Bu nedenle, geçmişe kıyasla daha iyi bir şekilde ayarlanmış motosiklete sahipti. Yine de Rossi, Lorenzo ve Marquez ilk testlerinde motosikletle yeni yeni tanışıyorlardı ve makinelerinin ayarlarına çok derinlemesine inemediler.

Büyük ölçüde, yukarıdaki karşılaştırma - hâlâ kayda değer olsa da - pek bir şey ifade etmiyor. Ancak daha önemli olan paralellik, Salı günkü testteki en iyi sektör zamanları. Üçüncü sektörde Marquez 21.215 sn ile en hızlı dereceyi yaptı. Üçüncü sektör 7. virajdan 11. virajın çıkışına kadar olan bölümü kapsıyor ve Marquez'in 8. virajda, sola yatık virajı dönmeden önce frenlere yüklenerek zaman kazanıyor gibi görülüyor. 2023'ten önce, Marquez'in Honda'daki ve diğer takımlardaki rakiplerine gerçekten üstünlük sağladığı yer frenler ve sola dönüşlerdi.

Fabrika Ducati sürücüsü Enea Bastianini, "Buraya (basın karşısına) gelmeden önce Marc'ın stilini görmek için verileri kontrol ettim ve başlangıçtan itibaren gerçekten iyiydi. Hızlı olması onun için gerçekten erken oldu, çünkü Ducati ilk etki için iyi bir motosiklet."

"Sonrasında, hızlı turunu da gördüm ve gerçekten çok iyiydi. Muhtemelen 8. virajda en hızlı Ducati sürücüsü oydu. O virajda etkileyiciydi. Geri kalanı ise normal. Gelecek sezonun nasıl olacağını merak ediyorum, çünkü eğer bu sezon karmaşıksa, bir sonraki sezon herkes için daha karmaşık olacaktır." dedi.

Salı günkü test öncesinde Ducati'nin genel müdürü Gigi Dall'Igna, Marquez'in İtalyan üretici tarafından istenmediğini kabul etti. Ancak şimdi burada ve geri bildirimleri büyük ilgi görecek. Pazartesi günü Ducati sportif direktörü Davide Tardozzi Motorsport.com'a verdiği demeçte Marquez'in Ducati'deki "seviyeyi yükselteceğini" söyledi ve hatta testte en hızlı olacağını iddia etti. Neredeyse bu oluyordu.

Rakip arkadaşlarından hiçbiri Marquez'in hızına pek şaşırmadı. Bagnaia, "Bence motosikletimizden çok memnun ve mutlu olabilir" derken, Fabio Quartararo Marquez'in 1:29.4'lük turunu doğru tahmin etti.

İster Valencia testlerinde gördüklerimize inanın isterseniz somut veriler için gelecek yılki yarışları bekleyin. Marquez'in Ducati'deki ilk sürüşünün her açıdan başarılı olduğu açık.

Early indications suggest that Marquez's adaption to the Ducati is progressing nicely

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

İlk belirtiler Marquez'in Ducati'ye adaptasyonunun iyi bir şekilde ilerlediğini gösteriyor

Marquez'in vücut dili, geçtiğimiz yıl boyunca Honda ile yaşadığı düşüş sırasında çok şey anlattı. Valencia testinde ise yeni bir görüntü vardı. Motorsport.com28 Kasım'da yedi saat boyunca Marquez'in ruh halinde gerçek bir değişim görüp görmediğini sorduğunda, Masini kısaca, "Gördüm..." şeklinde cevap verdi.

Tur zamanları bir yana, onun testini gerçek anlamda bağlamsallaştıran şey bu turlardan önce yaşananlardı. 2020'de İspanya GP'sinde geçirdiği kazada ağır bir şekilde kırılan kolu, dört ameliyat, iki diplopi (çift görme) nöbeti ve iki galibiyetsiz sezon, onu Honda'daki geniş ailesini geride bırakarak, başarısız olması halinde kariyerine ve itibarına sözleşmesinin son yılında HRC'de kalmaktan çok daha fazla zarar verecek bir mücadeleye girmeye zorladı.

Gresini'ye geçişi duyurulduğundan bu yana Marquez, önceliğinin asla kazanmak olmadığını, sadece sürüş keyfini yeniden keşfetmek ve son dört yılın içine attığı şüpheleri ortadan kaldırmak olduğunu söyledi. Valencia testinden sonra, bu iki şey de başarılmış gibi görünmeye başladı.

If Marquez can rediscover his form on the Ducati, the 2024 MotoGP season promises to be full of talking points

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Marquez Ducati'deki formunu yeniden yakalayabilirse, 2024 MotoGP sezonu çok konuşulacağa benziyor

paylaşım
yorumlar
Önceki haber Mir: "Honda Valencia'da ilk kez işe yarayan bir şey getirdi"
Sonraki haber Quartararo mutsuz: "Gerçek şu ki Yamaha rakiplerinden hâlâ çok uzakta"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Lewis Duncan
Daha fazlası
Lewis Duncan
Rins: "Yamaha'nın motosikleti Suzuki'den çok farklı"

Rins: "Yamaha'nın motosikleti Suzuki'den çok farklı"

MotoGP
Valensiya Kasım testi

Rins: "Yamaha'nın motosikleti Suzuki'den çok farklı" Rins: "Yamaha'nın motosikleti Suzuki'den çok farklı"

Quartararo mutsuz: "Gerçek şu ki Yamaha rakiplerinden hâlâ çok uzakta"

Quartararo mutsuz: "Gerçek şu ki Yamaha rakiplerinden hâlâ çok uzakta"

MotoGP
Valensiya Kasım testi

Quartararo mutsuz: "Gerçek şu ki Yamaha rakiplerinden hâlâ çok uzakta" Quartararo mutsuz: "Gerçek şu ki Yamaha rakiplerinden hâlâ çok uzakta"

Tardozzi: “Marquez Ducati’nin rekabetçiliğini arttıracak”

Tardozzi: “Marquez Ducati’nin rekabetçiliğini arttıracak”

MotoGP
Valensiya Kasım testi

Tardozzi: “Marquez Ducati’nin rekabetçiliğini arttıracak” Tardozzi: “Marquez Ducati’nin rekabetçiliğini arttıracak”

Marc Marquez
Daha fazlası
Marc Marquez
Marc Marquez'in Ducati motosikletiyle ilk görüntüsü

Marc Marquez'in Ducati motosikletiyle ilk görüntüsü

MotoGP
Valensiya Kasım testi

Marc Marquez'in Ducati motosikletiyle ilk görüntüsü Marc Marquez'in Ducati motosikletiyle ilk görüntüsü

Resmi: Honda, 2024 için Marquez'in yerine Marini ile anlaştı

Resmi: Honda, 2024 için Marquez'in yerine Marini ile anlaştı

MotoGP
Valensiya GP

Resmi: Honda, 2024 için Marquez'in yerine Marini ile anlaştı Resmi: Honda, 2024 için Marquez'in yerine Marini ile anlaştı

Bezzecchi: "Hakemler, griddeki en kirli sürücü olan Marquez'e her zaman yumuşak davranıyorlar"

Bezzecchi: "Hakemler, griddeki en kirli sürücü olan Marquez'e her zaman yumuşak davranıyorlar"

MotoGP
Valensiya GP

Bezzecchi: "Hakemler, griddeki en kirli sürücü olan Marquez'e her zaman yumuşak davranıyorlar" Bezzecchi: "Hakemler, griddeki en kirli sürücü olan Marquez'e her zaman yumuşak davranıyorlar"

Gresini Racing
Daha fazlası
Gresini Racing
MotoGP Malezya GP 2. antrenman: Alex Marquez, Martin'in önünde en hızlısı!

MotoGP Malezya GP 2. antrenman: Alex Marquez, Martin'in önünde en hızlısı!

MotoGP
Malezya GP

MotoGP Malezya GP 2. antrenman: Alex Marquez, Martin'in önünde en hızlısı! MotoGP Malezya GP 2. antrenman: Alex Marquez, Martin'in önünde en hızlısı!

Marquez, 2024'te Gresini'de bedavaya yarışacağı açıklamasını yalanladı

Marquez, 2024'te Gresini'de bedavaya yarışacağı açıklamasını yalanladı

MotoGP
Tayland GP

Marquez, 2024'te Gresini'de bedavaya yarışacağı açıklamasını yalanladı Marquez, 2024'te Gresini'de bedavaya yarışacağı açıklamasını yalanladı

Alex Marquez: “Marc, Gresini macerası keyif vermezse emekli olacağını söyledi”

Alex Marquez: “Marc, Gresini macerası keyif vermezse emekli olacağını söyledi”

MotoGP
Endonezya GP

Alex Marquez: “Marc, Gresini macerası keyif vermezse emekli olacağını söyledi” Alex Marquez: “Marc, Gresini macerası keyif vermezse emekli olacağını söyledi”

Son Haberler

FIA, öndeki aracı takip etmenin 2023'teki rekabete zarar verdiğini kabul etti

FIA, öndeki aracı takip etmenin 2023'teki rekabete zarar verdiğini kabul etti

F1 Formula 1
Abu Dhabi sezon sonu testi

FIA, öndeki aracı takip etmenin 2023'teki rekabete zarar verdiğini kabul etti FIA, öndeki aracı takip etmenin 2023'teki rekabete zarar verdiğini kabul etti

Alonso: "Aston Martin en iyi takımlarla savaşmaya hazır değildi"

Alonso: "Aston Martin en iyi takımlarla savaşmaya hazır değildi"

F1 Formula 1
Abu Dhabi sezon sonu testi

Alonso: "Aston Martin en iyi takımlarla savaşmaya hazır değildi" Alonso: "Aston Martin en iyi takımlarla savaşmaya hazır değildi"

Resmi: Logan Sargeant, 2024'te Williams'ta devam edecek

Resmi: Logan Sargeant, 2024'te Williams'ta devam edecek

F1 Formula 1

Resmi: Logan Sargeant, 2024'te Williams'ta devam edecek Resmi: Logan Sargeant, 2024'te Williams'ta devam edecek

Elkann: "İki pilotumuzla da sözleşme imzalamaya istekliyiz"

Elkann: "İki pilotumuzla da sözleşme imzalamaya istekliyiz"

F1 Formula 1
Abu Dhabi sezon sonu testi

Elkann: "İki pilotumuzla da sözleşme imzalamaya istekliyiz" Elkann: "İki pilotumuzla da sözleşme imzalamaya istekliyiz"

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol