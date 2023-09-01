Marquez'in de Gresini Ducati ile görüştüğü iddiaları artıyor
Gresini Ducati koltuğu Honda sürücülerini cezbetmeye devam ediyor; iddialar, Joan Mir'in ardından Marc Marquez'in de Gresini ile görüştüğü yönünde.
Kariyerinin en kötü dönemini geçiren Marquez, gerek sakatlıkları, gerek de Honda'nın aşırı dengesiz bir motosiklet üretmesi nedeniyle istediği performansı sergileyemiyor.
Öyle ki, geçen hafta Avusturya'da ana yarışı 12. sıraada bitiren Marquez, bu sezon ilk kez bir ana yarışta damalı bayrak görmüş oldu.
Kendisinin Honda ile sözleşmesi gelecek sezonun sonuna kadar devam ediyor, ancak dedikodular erken bir ayrılık görebileceğimiz yönünde.
Tek sorun, herhangi bir boş koltuk bulunmaması, hatta Ducati ve KTM birçok kez Marquez ile ilgilenmediklerini belirttiler.
Ancak şimdi karşımızda yeni bir ihtimal mevcut: kardeşi Alex Marquez'in yarışmakta olduğu Gresini Ducati!
Geçen yıl Enea Bastianini ile eski bir motosiklete rağmen şampiyonluk mücadelesi veren Gresini'nin zayıf kalan Fabio Di Giannantonio ile yolları ayırması bekleniyor, yerini alacağı söylenen Tony Arbolino ise Moto2'de kaldı -dolayısıyla önemli bir koltuk boşta diyebiliriz.
İspanyol haber organı El Peridico'nun son haberi ise Marquez'in yeni menajeri Jaime Martinez'in çoktan Gresini ile görüşmeleri başlattığı yönünde.
Haberde, "Marquez'i Honda'da tutabilecek tek şey, Avrupalı yeteneklerin eliyle devrimci bir projenin ortaya çıkması."
"Honda'nın kesinlikle sahip olduğu bir şey varsa, o da bu gelişebilmek için gereken para, takımın finansman problemi yok."
"Eğer ki Marquez projeye yetenekli isimlerin katılması gibi gerçek bir adım görmezse takımdan ayrılacaktır." ifadeleri yer aldı.
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