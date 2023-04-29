Marquez'in cerrahı, son ameliyat hakkındaki detayları paylaştı

Sezonun ilk yarışında Miguel Oliveira ile yaşadığı tartışmalı çarpışmada elinin kırılmasından bu yana yarışamayan Marquez, bu hafta sonu Jerez'deki mücadeleyi de kaçıracak.

Yarıştan kısa süre sonra Madrid'deki Clinica Ruber Internacional'de Dr. Roger de Ona'nın ekibi tarafından ameliyat edilen Marquez'in Arjantin ve Austin'deki mücadeleleri kaçıracağı neredeyse kesindi, ancak Jerez'de geri dönememesi biraz şaşırtıcı oldu.

Salı günü MR'a giren Marquez, doktorlarından olası komplikasyonlara karşı yarışmaması yönünde bir tavsiye aldı -kendisi de başparmağında biraz daha hasar meydana gelirse kariyerinin biteceğini itiraf etmekte! f

Autosport'a konuşan Ruber Internacional el rekonstrüksiyonu ve mikrocerrahi başkanı Roger de Ona, Jerez'de piste çıkmanın kabul edilemez bir risk içerdiğini kabul ediyor.

De Ona, "Marc'ın kırığı Bennett kırığı olarak biliniyor, vida ve plakla çözebileceğimiz bir diyafiz kırığından farklı."

"Onun durumunda, başparmağın geri kalanı yer değiştirirken yerinde kalan çok küçük bir kemik parçası vardı."

Marc Marquez, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Bu yüzden kemiğin iyice sağlamlaşmasına ihtiyacımız var çünkü MotoGP motosikletinin yarattığı kuvvetlerin çoğu bu bölgede yoğunlaşıyor."

"Quarterbacks, basketbol oyuncusu ya da sürücü gibi o bölgeyi çok kullanan bir sporcu için iyileşme süresi altı ila sekiz hafta arasında değişir."

"Marc'ın sadece dört hafta sonra piste dönebilmesi olağanüstü bir durum olurdu."

"Düzlüğün sonunda saatte 350 km hızla giderken kemiğin yeniden kırılması ve fren yapamaması riskini göze alamazdık."

"Ameliyatla kemik parçaları çıkarılsaydı, bu parçalar artık en uygun şekilde yeniden birleştirilemeyecekti, dolayısıyla sakat kalma ihtimali çok daha yüksek olacaktı."

"Üstelik iyileşme süreci birkaç ay sürebilirdi. Bu riski almaya değmezdi."

"Le Mans'ta Marc'ın ameliyatından bu yana yedi hafta geçmiş olacak. Jerez'de yarışabilmesi için olağanüstü bir şey görmemiz gerektiğine emin olduğumuz gibi, Fransa'da da piste dönebileceğinden tamamen eminiz."

"Eğer normal gelişimini sürdürürse hazır olacak." dedi.