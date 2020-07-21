Marquez'in ameliyatı başarılı geçti, sinir hasarı yok

Marquez, pazar günü Jerez'de gerçekleştirilen yarışın 22. turunda, üçüncü virajda motosikletinin kontrolünü kaybetmiş ve çok sert şekilde yere düşmüştü. Sonrasında da çakıl zeminde taklalar attı.

Kendisine hemen boyun desteği takıldı ve pistin tıbbi merkezine götürülmek için ambulansa alındı. Sonrasında da sağ humerus kemiğinde kırık olduğu doğrulandı.

Motorsport.com, Salı günü Barcelona'da gerçekleştirilen ameliyatın başarılı geçtiğini öğrendi.

Başlangıçta doktorlar, Marquez'in radyal sinirinin hasar görmüş olmasından endişe ediyorlardı ve böyle bir durumda kariyeri dahi riske girebilirdi. Ancak Xavier Mir ve ekibi tarafından yapılan ameliyatta, radyal sinirinde herhangi bir hasar olmadığı doğrulandı.

Ameliyatın yapıldığı Dexeus Hastanesi'ndeki doktorlar, tüm kırığı bir titanyum plaka ve birkaç vida ile sabitledi.

Marquez'in iyileşmek için tam olarak ne kadarlık bir zamana ihtiyacı olduğu henüz doğrulanmadı. Fakat Dr. Mir, pazartesi günü yaptığı açıklamada Honda sürücüsünün ilk amacının Ağustos ayının başında yapılacak Çek Grand Prix'sinde yarışmak olduğunu söyledi.

Jerez'deki ikinci yarışta Marc'ın Honda'sını herhangi bir isim sürmeyecek. Bu da Honda fabrika takımında sadece Alex Marquez'in yarışacağı anlamına geliyor.