MotoGP Valencia GP

Marquez'den yarış yönetimine eleştiri: "Startın ertelenmesi hataydı"

Ducati'sinin alev almasının ardından Marc Marquez, MotoGP yarış yönetiminin Valencia sprint yarışını erteleme kararının yanlış olduğunu düşünüyor.

Zeynep Taş

Yayın tarihi: 29 Kas 2026 10:55

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Marc Marquez, Ducati Team

Fotoğraf: JOSE JORDAN / AFP via Getty Images

Valensiya’da cumartesi günü gerçekleştirilen sprint yarışının startı, Marc Marquez'in Ducati motosikletinin alev almasıyla 20 dakika ertelendi.

İspanyol sürücü, yarışın yeniden startı için ikinci motosikletine geçti. Ancak Marquez, ısınma turuna pit yolundan başladığı için mevcut kurallar gereğince yarışta iki uzun tur cezası çekmek zorunda kaldı. Damalı bayrak sallandığında Marquez, çizgiyi 13. sırada geçti.

Ceza hakkında yarışın ardından TNT Sports'a konuşan Marquez, startın 25 dakika ertelenmesi kararının bir hata olduğunu söyledi ve kuralların yeniden değerlendirilmesi gerektiğini savundu.

Marquez, "Neyse ki iyiyim."

"Belki de son yarışımda, gelecek yıl bu tür durumlar için yeni bir kural getirilir!"

Marc Marquez, Ducati Team

Fotoğraf: Jose Breton - Pics Action - NurPhoto - Getty Images

"Işıkların sönmesi uzun sürdü ama asıl sorun öndeki sürücülerin ellerini kaldırmaya çekinmesiydi. Çünkü ışıklar herhangi bir nedenle sönerse, elinizin gazda olması gerekiyor."

“Bence burada yapılan hata, startın ertelenmesine karar verilmesiydi. Startın ertelenmesi demek 5 dakika demektir, 25 dakika değil!" dedi.

"Bu motosikletler üretilirken sınırları zorlayacak şekilde tasarlanıyor. Diğer sürücüler ve motosikletler açısından da belki pit alanına dönmek, motosikletleri kontrol etmek ve ardından yeniden start almak daha iyi olabilirdi. Sonuçta start ertelendiğinde motosikletimde sorun yaşadım ve iki uzun tur cezası aldım."

"Hakemlerle ilgili herhangi bir olumsuz düşüncem yok ama bence bu kararın daha iyi değerlendirilmesi gerekiyor." dedi.

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- Motorsport.com Ekibi

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