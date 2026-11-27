MotoGP Valencia GP
Marquez’den takım arkadaşı Bagnaia’ya övgü: “Tam bir centilmen”
Aprilia ile dört yıllık anlaşma imzalayarak Ducati’ye veda etmeye hazırlanan Francesco Bagnaia hakkında konuşan Marc Marquez, İtalyan sürücünün takım içindeki uyumu her şeyin önünde tuttuğunu vurguladı.
Neşe Akkoyun
Yayın tarihi: 27 Kas 2026 10:50
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Francesco Bagnaia, Ducati Team, Marc Marquez, Ducati Team
Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images
MotoGP’ye 2019 yılında adım attığı günden bu yana Ducati bünyesinde yer alan, iki dünya şampiyonluğu ve 31 yarış galibiyetiyle markanın 1000cc dönemindeki en başarılı ikinci ismi olan Francesco Bagnaia, 2027 sezonu itibarıyla fabrika Aprilia takımına katılmaya hazırlanıyor.
Katar sprint yarışında geçirdiği kazanın ardından yaşadığı sakatlık nedeniyle sezon finali olan Valensiya Grand Prix’sinde katılamayacak takım arkadaşı hakkında Marc Marquez, övgü dolu sözlerle bahsetti.
Marc Marquez, Ducati Team
Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images
Perşembe günü Valensiya’da basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Marquez ise Bagnaia’nın kendisi takıma katıldığında konumunu korumaya çalışmak yerine iş birliğini seçtiğini belirtti: "Pecco, bir takım arkadaşı olarak tam bir centilmen.”
“Ben Ducati'ye geldiğimde en deneyimli sürücü oydu. MotoGP kariyerine yıllar önce burada başladığı ve iki dünya şampiyonluğu kazandığı için Ducati'ye en çok kazandıran isim oydu ve hala da öyle.”
“Bu duruma yaklaşmanın iki farklı yolu vardır: Ya kendi konumunuzu korursunuz ya da takım arkadaşınıza karşı açık ve dostça davranırsınız, o ikinci seçeneği tercih etti. Bu da takım içinde harika bir uyum yakalamamızı sağladı.”
“Testler ve yarış hafta sonları boyunca her zaman samimi ve dürüst bir şekilde pek çok görüş paylaştık. Aprilia'da ona en iyisini diliyorum.”
“Çok hızlı bir sürücü fakat son iki yılda çok sıkıntı çektiği için takımdaki hikayesi ne kendisinin ne de Ducati'nin isteyeceği şekilde bitiriyor. Fakat günün sonunda büyük resme bakarsanız genel olarak Ducati'ye çok büyük katkılar sağladığını görebilirsiniz."
Francesco Bagnaia, Ducati
Fotoğraf: Qian Jun / MB Media via Getty Images
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