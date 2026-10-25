MotoGP Avustralya GP

Marquez’den iptal edilen Avustralya GP yorumu: "Pist şartları yarışmaya uygundu"

Marc Marquez, pist şartlarının yarışmak için elverişli olduğunu ancak tıbbi helikopterin kalkamaması nedeniyle karara saygı duyduğunu belirtti.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 25 Eki 2026 09:30

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Marc Marquez, Ducati Team

Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

Phillip Island pistinde pazar günü yaşanan yoğun sis ve yağmur, tıbbi helikopterin uçuş güvenliğini tehlikeye atınca Moto3 ve Moto2’nin ardından MotoGP yarışı da iptal edildi. Cumartesi günkü sprint yarışını kazanarak şampiyonadaki liderliğini pekiştiren ve ana yarışa pole pozisyonunda başlamaya hazırlanan Marc Marquez, alınan kararın ardından pisti dolduran taraftarlar için üzgün olduğunu dile getirdi.

Güvenlik aracının arkasında atılan veda turunun ardından basına konuşan İspanyol şampiyon, pistin yarışılabilir durumda olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: "Phillip Island’daki tüm taraftarlar adına gerçekten çok üzgünüm çünkü Phillip Island, takvimdeki bu son yarışının iptal edilmesini hak etmiyordu.”

Marc Marquez, Ducati

Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

“Dürüst olmak gerekirse pist koşulları yarışmak için gayet uygundu ancak ne yazık ki tıbbi helikopter uçuşa hazır değildi. Dolayısıyla karar tamamen güvenlik gerekçesiyle alındı.”

“Hepiniz adına çok üzgünüm, biz sürücüler olarak yarışmaya tamamen hazırdık ama bugün bunu yapamadık. Yine de MotoGP’yi desteklediğiniz için hepinize teşekkür ederim.”

“Buradan çok güzel anılarla ayrılıyorum. Dün pole pozisyonunu aldığım tur gerçekten çok iyiydi, 2024’teki ana yarış zaferim de öyle.”

“Phillip Island her zaman en sevdiğim pistlerden biri olarak kalacak."

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