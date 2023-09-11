Marquez yeni motosikletten memnun değil: "Sorunlar devam ediyor!"

Misano testi Honda için büyük önem taşımakta, nitekim bu sezon epey zor zamanlar geçirmekte olan iki dünya şampiyonu, Marc Marquez ve Joan Mir, yeni motosikletin durumuna göre takımdaki geleceklerine karar verecekler.

Şimdilik Honda cephesinde işler pek de iyi gitmiyor, nitekim Marquez ve Mir öğle arasına girilirken zaman tablosunun en altında yer almaktalar.

Öğle arasında basının karşısına geçen Marquez de başta arka yol tutuşu eksikliği olmak üzere sorunların devam ettiğini doğruladı.

Marquez, "Motosikletin sürüş tarzı oldukça farklı, ama sonuçta sorunlar aşağı yukarı aynı, bu yüzden daha fazla çalışmamız gerekiyor."

"Sürüş pozisyonu biraz farklı. Başlangıçta biraz garipti ama sonra turdan tura -yeni bir motosiklette olduğu gibi- daha rahat hissettim."

"Ancak günün sonunda sürüş şekli ne olursa olsun tur zamanı anlamında durum değişmiyor."

"Elbette her zaman daha fazlasını bekliyorsunuz, ancak bunlar henüz ilk izlenimler ve garajda epey yeni mühendis var. Elde ettiğimiz verilerle çalışmalı ve devam etmeliler."

"Söylediğim gibi, halen çok uzaktayız. Hala çalışmamız ve birçok şeyi değiştirmemiz gerekiyor." dedi.

Marc Marquez, Repsol Honda Team Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Eğer ki Marquez için test hüsranla sonuçlanırsa ve kendisi ayrılmaya karar verirse, en olası adres kardeşi Alex'in de yarıştığı Gresini Ducati gibi görünmekte.

Geleceğiyle ilgili de konuşan Marquez, "Ne yapacağıma Hindistan-Japonya civarında karar vereceğim."

"Henüz bir bilgi veremiyorum, çünkü henüz hiçbir şey belli de olmayabilir. Bazen insan fikrini değiştirebilir, değil mi?"

"İki planım var. Şimdi bir plan seçmem gerekiyor ama kararımı henüz vermedim." dedi.