Marquez, yeni Honda motosikletinde gücünden "fedakarlık" yapmak zorunda kalmış

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Marquez, görme problemleri nedeniyle kenarda geçirdiği üç ayın ardından, cumartesi günü Sepang'daki sezon öncesi testlerine çıktı.

Diğer Honda sürücüleri, Jerez'deki sezon sonrası testlerinde 2022 RC213V prototipini test etmişti. Sepang, Marquez'in motosikletteki ilk denemesiydi ve İspanyol bugün, iki adet 2022 versiyonu ve bir de 2021 motosikleti denedi.

Marquez günü en iyi Honda sürücüsü olarak sekizinci sırada ve 0.916 saniye geride bitirdi. İspanyol, bir kez 9. virajda ve bir kez son virajda olmak üzere iki kaza yaptı.

Son kazanın kendi hatası olduğunu söyleyen Marquez, 9. virajı hâlâ tam olarak anlamadığını ve 2022 Honda'da tur zamanı yapmanın neden "daha kolay olduğunu" bilmediğini söyledi.

Marquez, "Motosiklet farklı."

"Yeni motosiklette hızlı olmanın veya hızlı tur yapmanın daha kolay olduğunu hemen anladım."

"Ancak bu farklı bir problem oluşturdu ve ön taraftaki hissi anlamam ve öğrenmem gerekiyor."

"Bu çok şeyi değiştirdi. Bugün kaza yaptım ve hâlâ nedenini anlamıyorum çünkü garip hiçbir şey yapmadım."

"Bütün bunlar, ayrıca uzun süredir sürmemem, motosikleti nasıl süreceğimi anlamamama neden oldu. Hızlı tur atabilirdim ama neden anlamadım." dedi.

Marc Marquez, Repsol Honda Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Honda, zorlu iki yılın ardından HRC'nin daha çok arka tarafa odaklı bir motosiklet üretmesiyle griddeki en farklı motosiklete sahip.

Marquez'in gücü yıllar geçtikçe ön taraftaki hissiyle alakalı oldu ve bu nedenle 2020 sezonunu bozan ve hâlâ iyileşmekte olduğu kol yaralanmasından önce inanılmaz sürüşler çıkarabildi.

Ancak Marquez, motosikletin ön tarafını eskisi kadar zorlamasının problemlere yol açtığını söyledi ve "Bu yeni motosikletle bazı fedakarlıklar yaptım. Bugün bunu denediğimde ön tarafın kontrolünü kaybettim." dedi.

Geçen ay Portimao'da yarış motosikletinin yol versiyonunda turlar kaydeden Marquez, cumartesi gününün kendisi için tur atmakla ilgili olduğunu belirtti.

"Uzun zamandır MotoGP motosikleti sürmedim ve özellikle kışın pek fazla sürüş yapmadım. Sadece son iki haftadır sürüyorum ama her zaman olmasa da hızım orada."

"Ancak bir şeyleri denemek için limit ve çizgilerin hissini kaybediyorsunuz ve onları tur yaparak kazanıyorsunuz."

"Bugün takımıma, 'Bunları unutun, benim tur atmaya ihtiyacım var.' dedim ve başladığımız motosikletle bitirdik."

"Çok fazla olmasa da birkaç şey denedik. Yarın, hazır hissedersem bunu söyleyeceğim." dedi.