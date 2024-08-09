Marquez: "Çalışmaya devam edersek Ducati ile mücadele edebiliriz"
Gresini sürücüsü Marc Marquez, çalışmaya devam ettikleri takdirde Ducati'nin yeni 'süper hızlı' GP24 motosikletleriyle mücadele edebileceklerine inanıyor.
Marquez, son dört yarışta sadece bir kez podyuma çıkmayı başarırken, fabrika sürücüsü Enea Bastianini'nin gelişen formu ilk üçe girmeyi zorlaştırıyor.
Bu ayki Britanya Grand Prix'si, Ducati'nin bu yılki MotoGP motosikletiyle attığı adımın başka b,r göstergesiydi. Pramac'tan Franco Morbidelli bile sprint yarışındaki bir olay nedeniyle iki uzun tur cezası almasına rağmen ilk 10'a girmeyi başardı.
Marquez, kardeşi Alex ve Aprilia'dan Aleix Espargaro'nun geçen yıl Silverstone'da yarış kazanırken; 2024'te altıncı ve yedinci olmalarının GP24'ün hızının net bir göstergesi olduğunu söyledi.
Ancak altı kez MotoGP şampiyonu, kendisinin ve Gresini'nin çalışmaya devam etmesi halinde, özellikle motosikletin avantajının azaldığı pistlerde rekabet etme şansının mevcut olduğuna inanıyor.
GP24'ün bu yıl Michelin tarafından sunulan yeni lastiklere daha iyi uyum sağlayıp sağlamadığı sorulduğunda, "Bu lastikle ilgili değil, motosikletlerin evrimiyle ilgili."
"Geçen yıl bu yarış pistinde kardeşim Alex ve Fabio Di Giannantonio en hızlılardı ve Aleix Aprilia ile kazandı."
Marc Marquez, Gresini Yarış Takımı
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
"Bu yıl Aleix'in Aprilia'sının, Diggia'nın ve kardeşim Alex'in önünde bitirdim."
"Motosiklette performans var ancak bazı pistlerde GP24 motosikletleri süper hızlı gibi görünüyor. Özellikle de uzun düzlüklere sahip olduğunuz bu pistte fark biraz daha fazla oluyor."
"Ancak Pazar günü gösterdiğimiz gibi, iyi bir şekilde çalışırsak onlarla savaşmak için iyi bir seviyede olabiliriz." yanıtını verdi.
Geçtiğimiz pazar günü yarışı dördüncü sırada tamamlayan Marquez'in Silverstone pistinde attığı 20 turun ardından yarışı kazanan Bastianini ile arasındaki fark 6.9 saniyeydi.
31 yaşındaki sürücü, fabrika Ducati ve Pramac ile daha eşit bir mücadele verebilmek için tur başına 0.2-0.3 saniyeye ihtiyaç duyduklarını düşünüyor.
"Şu anda yarışta ortalama 4-5 saniye daha yavaşız."
"Yani onlarla mücadele etmek istiyorsak tur başına 0.2-0.3 saniye daha hızlanmamız gerekiyor."
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